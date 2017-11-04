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Стадион: Уэмбли
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Состав команд
13
Ворм
Мишель
15
Дайер
Эрик
24
Орье
Серж
29
Уинкс
Гарри
20
Алли
Деле
10
Кейн
Гарри
12
Сахо
Мамаду
11
Заха
Уилфрид
Тоттенхэм 3-4-2-1
- Основной состав
- 13 Ворм Мишель Вратарь
- 6 Санчес Давинсон Защитник
- 15 Дайер Эрик Защитник
- 5 Вертонген Ян Защитник
- 24 Орье Серж Полузащитник
- 17 Сиссоко Мусса Полузащитник
- 29 Уинкс Гарри Полузащитник
- 3 Роуз Дэнни Полузащитник
- 23 Эриксен Кристиан Полузащитник
- 20 Алли Деле Полузащитник
- 10 Кейн Гарри Нападающий
- Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Ваньяма Виктор Травмирован
- Алдервейрельд Тоби Травмирован
- Льорис Уго Травмирован
Кристал Пэлас 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Сперони Хулиан Вратарь
- 2 Уорд Джоэл Защитник
- 12 Сахо Мамаду Защитник
- 6 Дэнн Скотт Защитник
- 24 Фосу-Менса Тимоти Защитник
- 4 Миливоевич Лука Полузащитник
- 8 Лофтус-Чик Рубен Полузащитник
- 15 Шлупп Джеффри Полузащитник
- 7 Кабай Йоан Полузащитник
- 11 Заха Уилфрид Нападающий
- 10 Таунсенд Андрос Нападающий
- Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Ли Чхон-Ён Травмирован
- Уикхэм Коннор Травмирован
- Бентеке Кристиан Травмирован
Предыдущие игры
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 01.11.2017 Тоттенхэм 3:1 Реал Мадрид ЛЧ
- 28.10.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 25.10.2017 Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм КЛ
- 22.10.2017 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль ПЛ
- 17.10.2017 Реал Мадрид 1:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 14.10.2017 Тоттенхэм 1:0 Борнмут ПЛ
- 30.09.2017 Хаддерсфилд Таун 0:4 Тоттенхэм ПЛ
- 26.09.2017 АПОЭЛ 0:3 Тоттенхэм ЛЧ
- 23.09.2017 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм ПЛ
- 19.09.2017 Тоттенхэм 1:0 Барнсли КЛ
- 16.09.2017 Тоттенхэм 0:0 Суонси ПЛ
- 13.09.2017 Тоттенхэм 3:1 Боруссия Д ЛЧ
- 09.09.2017 Эвертон 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2017 Тоттенхэм 1:1 Бёрнли ПЛ
- 20.08.2017 Тоттенхэм 1:2 Челси ПЛ
- 13.08.2017 Ньюкасл 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 05.08.2017 Тоттенхэм 2:0 Ювентус ТМК
- 30.07.2017 Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм МКЧ
- 26.07.2017 Тоттенхэм 2:3 Рома МКЧ
- 23.07.2017 ПСЖ 2:4 Тоттенхэм МКЧ
Кристал Пэлас (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 28.10.2017 Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм ПЛ
- 24.10.2017 Бристоль Сити 4:1 Кристал Пэлас КЛ
- 21.10.2017 Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.10.2017 Кристал Пэлас 2:1 Челси ПЛ
- 30.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 23.09.2017 Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 19.09.2017 Кристал Пэлас 1:0 Хаддерсфилд Таун КЛ
- 16.09.2017 Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон ПЛ
- 10.09.2017 Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 26.08.2017 Кристал Пэлас 0:2 Суонси ПЛ
- 22.08.2017 Кристал Пэлас 2:1 Ипсвич КЛ
- 19.08.2017 Ливерпуль 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 12.08.2017 Кристал Пэлас 0:3 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 05.08.2017 Кристал Пэлас 1:1 Шальке 04 ТМК
- 29.07.2017 Метц 1:1 Кристал Пэлас ТМК
- 22.07.2017 Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 19.07.2017 Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 15.07.2017 Мэйдстоун 1:3 Кристал Пэлас ТМК
- 21.05.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.05.2017 Кристал Пэлас 4:0 Халл Сити ПЛ
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
- 26.04.2017 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 20.08.2016 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 21.02.2016 Тоттенхэм 0:1 Кристал Пэлас Кубок
- 23.01.2016 Кристал Пэлас 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 20.09.2015 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 10.01.2015 Кристал Пэлас 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 06.12.2014 Тоттенхэм 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 11.01.2014 Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 18.08.2013 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|35 - 6
|28
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 4
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 7
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|5.
|Арсенал
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 13
|19
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 17
|19
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 9
|19
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 18
|15
|9.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|10.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 13
|15
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 10
|14
|12.
|Лестер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|14.
|Сток Сити
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 22
|12
|15.
|Борнмут
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|7 - 14
|10
|16.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 23
|9
|18.
|Эвертон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 20
|8
|19.
|Суонси
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 21
|4
-
До начала матча осталось 8 часов 31 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Кристал Пэлас, который состоится 05.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Кристал Пэлас, который состоится 05.11.2017.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Тоттенхэм
99.3% (144)
Ничья:
0.7% (1)
Кристал Пэлас
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Тоттенхэм:
44.1% (64)
3:0 Тоттенхэм:
17.9% (26)
3:1 Тоттенхэм:
15.9% (23)
2:1 Тоттенхэм:
6.9% (10)
1:0 Тоттенхэм:
5.5% (8)
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