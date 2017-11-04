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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Кристал Пэлас
announcement
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До начала матча осталось 8 часов 31 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Кристал Пэлас, который состоится 05.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Тоттенхэм
99.3% (144)
Ничья:
0.7% (1)
Кристал Пэлас
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
44.1% (64)
Тоттенхэм:
17.9% (26)
Тоттенхэм:
15.9% (23)
Тоттенхэм:
6.9% (10)
Тоттенхэм:
5.5% (8)
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