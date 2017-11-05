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Стадион:
Эвертон
0:0
Первый тайм: 36'
Уотфорд
0' 36'
Первый тайм
36'
Гомес Эурелио вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Бритос Мигель наказан за толчок Ниассе Умар
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
35'
Ниассе Умар из команды Эвертон в офсайде
34'
Кенни Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает навес
Фол, нарушение
31'
Дэйвис Том из команды Эвертон делает подножку. Кабаселе Кристиан заработал фол.
Фол, нарушение
31'
Холебас Хосе наказан за толчок Сигурдссон Гильфи
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Удар от ворот произведет Эвертон
29'
Кико Фемения бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
29'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
28'
Удар от ворот произведет Уотфорд
28'
Дэйвис Том из команды Эвертон попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
27'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает навес
25'
Удар от ворот произведет Уотфорд
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
24'
Ришарлисон из команды Уотфорд в офсайде
23'
Бэйнс Лейтон не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
23'
Руни Уэйн из команды Эвертон делает пас партнеру.
23'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает навес
22'
Грэй Андре из команды Уотфорд делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
Фол, нарушение
22'
Beni Baningime из команды Эвертон. Это Дюкур Абдулайе заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
19'
Удар от ворот произведет Эвертон
19'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Кенни Джонджо из команды Эвертон делает навес
18'
Удар от ворот произведет Эвертон
17'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает неудачный навес.
Угловой
17'
Клеверли Том из команды Уотфорд подал угловой слева.
17'
Кенни Джонджо выбил мяч на угловой.
17'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон делает подножку. Ришарлисон заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
14'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает навес
12'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
8'
Руни Уэйн из команды Эвертон в офсайде
8'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд делает подножку. Ниассе Умар заработал фол.
6'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Удар от ворот произведет Эвертон
2'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Уотфорд". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Уотфорд
Эвертон
64.4% (121)
Ничья:
25.5% (48)
Уотфорд
10.1% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Эвертон:
28.2% (53)
Эвертон:
22.9% (43)
Ничья:
20.2% (38)
Эвертон:
9% (17)
Уотфорд:
5.9% (11)
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