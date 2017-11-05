- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Гудисон Парк
Состав команд
26
Дэйвис
Том
10
Руни
Уэйн
19
Ниассе
Умар
21
Кико
Фемения
25
Холебас
Хосе
19
Хьюз
Уилл
18
Грэй
Андре
11
Ришарлисон
Эвертон 4-3-3
- Основной состав
- 1 Пикфорд Джордан Вратарь
- 43 Кенни Джонджо Защитник
- 4 Кин Майкл Защитник
- 6 Джагелка Фил Защитник
- 3 Бэйнс Лейтон Защитник
- 17 Гуэйе Идрисса Полузащитник
- 54 Банинжим Бени Полузащитник
- 26 Дэйвис Том Полузащитник
- 10 Руни Уэйн Нападающий
- 19 Ниассе Умар Нападающий
- 18 Сигурдссон Гильфи Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Роблес Жоэль Вратарь
- 30 Холгейт Мэйсон Защитник
- 5 Уильямс Эшли Защитник
- 31 Лукман Адемола Полузащитник
- 21 Бешич Мухамед Полузащитник
- 12 Леннон Аарон Полузащитник
- 29 Калверт-Льюин Доминик Нападающий
- Главный тренер: Ансуорт Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Мартина Куко Травмирован
- Баркли Росс Травмирован
- Боласи Янник Травмирован
- Коулмэн Шеймус Травмирован
- Мори Рамиро Травмирован
Уотфорд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Гомес Эурелио Вратарь
- 21 Кико Фемения Защитник
- 27 Кабаселе Кристиан Защитник
- 3 Бритос Мигель Защитник
- 25 Холебас Хосе Защитник
- 19 Хьюз Уилл Полузащитник
- 16 Дюкур Абдулайе Полузащитник
- 8 Клеверли Том Полузащитник
- 28 Каррильо Андре Нападающий
- 18 Грэй Андре Нападающий
- 11 Ришарлисон Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Карнезис Орестис Вратарь
- 2 Янмат Дарил Защитник
- 6 Мариаппа Эдриан Защитник
- 23 Уотсон Бен Полузащитник
- 29 Капу Этьен Полузащитник
- 17 Синклейр Джером Нападающий
- 33 Окака Стефано Нападающий
- Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Кабул Юнес Травмирован
- Прёдль Себастьян Травмирован
- Саксесс Исаак Травмирован
- Чалоба Натаниэл Травмирован
- Каткарт Крейг Травмирован
- Дини Трой Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Эвертон (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 02.11.2017 Лион 3:0 Эвертон ЛЕ
- 29.10.2017 Лестер 2:0 Эвертон ПЛ
- 25.10.2017 Челси 2:1 Эвертон КЛ
- 22.10.2017 Эвертон 2:5 Арсенал ПЛ
- 19.10.2017 Эвертон 1:2 Лион ЛЕ
- 15.10.2017 Брайтон 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.10.2017 Эвертон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 28.09.2017 Эвертон 2:2 Аполлон ЛЕ
- 23.09.2017 Эвертон 2:1 Борнмут ПЛ
- 20.09.2017 Эвертон 3:0 Сандерленд КЛ
- 17.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон ПЛ
- 14.09.2017 Аталанта 3:0 Эвертон ЛЕ
- 09.09.2017 Эвертон 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2017 Челси 2:0 Эвертон ПЛ
- 24.08.2017 Хайдук 1:1 Эвертон ЛЕ
- 21.08.2017 Манчестер Сити 1:1 Эвертон ПЛ
- 17.08.2017 Эвертон 2:0 Хайдук ЛЕ
- 12.08.2017 Эвертон 1:0 Сток Сити ПЛ
- 06.08.2017 Эвертон 2:2 Севилья ТМК
- 03.08.2017 Ружомберок 0:1 Эвертон ЛЕ
Уотфорд (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 28.10.2017 Уотфорд 0:1 Сток Сити ПЛ
- 21.10.2017 Челси 4:2 Уотфорд ПЛ
- 14.10.2017 Уотфорд 2:1 Арсенал ПЛ
- 30.09.2017 Вест Бромвич 2:2 Уотфорд ПЛ
- 23.09.2017 Суонси 1:2 Уотфорд ПЛ
- 16.09.2017 Уотфорд 0:6 Манчестер Сити ПЛ
- 09.09.2017 Саутгемптон 0:2 Уотфорд ПЛ
- 26.08.2017 Уотфорд 0:0 Брайтон ПЛ
- 22.08.2017 Уотфорд 2:3 Бристоль Сити КЛ
- 19.08.2017 Борнмут 0:2 Уотфорд ПЛ
- 12.08.2017 Уотфорд 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 05.08.2017 Уотфорд 0:0 Реал Сосьедад ТМК
- 29.07.2017 Астон Вилла 0:0 Уотфорд ТМК
- 22.07.2017 Уотфорд 1:0 Эйбар ТМК
- 18.07.2017 Виктория Пльзень 0:1 Уотфорд ТМК
- 15.07.2017 Уимблдон 3:2 Уотфорд ТМК
- 08.07.2017 Уокинг 1:1 Уотфорд ТМК
- 21.05.2017 Уотфорд 0:5 Манчестер Сити ПЛ
- 15.05.2017 Челси 4:3 Уотфорд ПЛ
- 12.05.2017 Эвертон 1:0 Уотфорд ПЛ
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Уотфорд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
- 12.05.2017 Эвертон 1:0 Уотфорд Премьер-лига
- 10.12.2016 Уотфорд 3:2 Эвертон Премьер-лига
- 09.04.2016 Уотфорд 1:1 Эвертон Премьер-лига
- 08.08.2015 Эвертон 2:2 Уотфорд Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|38 - 7
|31
|2.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 4
|24
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 7
|23
|4.
|Челси
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 10
|20
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|20 - 16
|19
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 17
|19
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 9
|19
|8.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 18
|16
|9.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|10.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 13
|15
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 10
|14
|12.
|Лестер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|14.
|Сток Сити
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 22
|12
|15.
|Борнмут
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|7 - 14
|10
|16.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 23
|9
|18.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 20
|9
|19.
|Суонси
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|4 - 22
|4
Первый тайм
36'
Гомес Эурелио вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Бритос Мигель наказан за толчок Ниассе Умар
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Ниассе Умар из команды Эвертон в офсайде
34'
Кенни Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает навес
31'
Дэйвис Том из команды Эвертон делает подножку. Кабаселе Кристиан заработал фол.
31'
Холебас Хосе наказан за толчок Сигурдссон Гильфи
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
29'
Кико Фемения бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
29'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
28'
Удар от ворот произведет Уотфорд
28'
Дэйвис Том из команды Эвертон попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
27'
26'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает навес
25'
Удар от ворот произведет Уотфорд
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Ришарлисон из команды Уотфорд в офсайде
23'
Бэйнс Лейтон не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
23'
23'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает навес
22'
Грэй Андре из команды Уотфорд делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
22'
Beni Baningime из команды Эвертон. Это Дюкур Абдулайе заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
19'
19'
19'
Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Кенни Джонджо из команды Эвертон делает навес
18'
17'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает неудачный навес.
17'
Клеверли Том из команды Уотфорд подал угловой слева.
17'
Кенни Джонджо выбил мяч на угловой.
17'
16'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон делает подножку. Ришарлисон заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
14'
14'
13'
13'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает навес
12'
12'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
8'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд делает подножку. Ниассе Умар заработал фол.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
2'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Уотфорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Уотфорд
Эвертон
64.4% (121)
Ничья:
25.5% (48)
Уотфорд
10.1% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Эвертон:
28.2% (53)
1:0 Эвертон:
22.9% (43)
1:1 Ничья:
20.2% (38)
2:0 Эвертон:
9% (17)
1:2 Уотфорд:
5.9% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация