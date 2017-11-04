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Стадион:
Челси
 
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Манчестер Юнайтед
announcement
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До начала матча осталось 13 часов 2 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Манчестер Юнайтед, который состоится 05.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Челси - Манчестер Юнайтед
Челси
36.5% (50)
Ничья:
46.7% (64)
Манчестер Юнайтед
16.8% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
39.4% (54)
Челси:
21.9% (30)
Манчестер Юнайтед:
10.9% (15)
Челси:
10.2% (14)
Ничья:
6.6% (9)
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