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Стадион: Стэмфорд Бридж
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Состав команд
13
Куртуа
Тибо
30
Луис
Давид
24
Кэхилл
Гари
10
Азар
Эден
18
Янг
Эшли
21
Эррера
Андер
Челси 3-4-3
- Основной состав
- 13 Куртуа Тибо Вратарь
- 28 Аспиликуэта Сесар Защитник
- 30 Луис Давид Защитник
- 24 Кэхилл Гари Защитник
- 21 Дзаппакоста Давиде Полузащитник
- 7 Канте Н'Голо Полузащитник
- 6 Дринкуотер Дэнни Полузащитник
- 3 Алонсо Маркос Полузащитник
- 11 Педро Родригес Нападающий
- 9 Мората Альваро Нападающий
- 10 Азар Эден Нападающий
- Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Мозес Виктор Травмирован
Манчестер Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Де Хеа Давид Вратарь
- 25 Валенсия Антонио Защитник
- 4 Джонс Фил Защитник
- 3 Байи Эрик Защитник
- 18 Янг Эшли Защитник
- 31 Матич Неманья Полузащитник
- 21 Эррера Андер Полузащитник
- 8 Мата Хуан Полузащитник
- 22 Мхитарян Генрих Полузащитник
- 19 Рэшфорд Маркус Полузащитник
- 9 Лукаку Ромелу Нападающий
- Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Феллайни Маруан Травмирован
- Погба Поль Травмирован
- Ибрагимович Златан Травмирован
- Кэррик Майкл Травмирован
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 31.10.2017 Рома 3:0 Челси ЛЧ
- 28.10.2017 Борнмут 0:1 Челси ПЛ
- 25.10.2017 Челси 2:1 Эвертон КЛ
- 21.10.2017 Челси 4:2 Уотфорд ПЛ
- 18.10.2017 Челси 3:3 Рома ЛЧ
- 14.10.2017 Кристал Пэлас 2:1 Челси ПЛ
- 30.09.2017 Челси 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 27.09.2017 Атлетико М 1:2 Челси ЛЧ
- 23.09.2017 Сток Сити 0:4 Челси ПЛ
- 20.09.2017 Челси 5:1 Ноттингем Форест КЛ
- 17.09.2017 Челси 0:0 Арсенал ПЛ
- 12.09.2017 Челси 6:0 Карабах ЛЧ
- 09.09.2017 Лестер 1:2 Челси ПЛ
- 27.08.2017 Челси 2:0 Эвертон ПЛ
- 20.08.2017 Тоттенхэм 1:2 Челси ПЛ
- 12.08.2017 Челси 2:3 Бёрнли ПЛ
- 06.08.2017 Арсенал 1:1 Челси С
- 29.07.2017 Челси 1:2 Интер Милан МКЧ
- 25.07.2017 Челси 2:3 Бавария МКЧ
- 22.07.2017 Арсенал 0:3 Челси ТМК
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 31.10.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Бенфика ЛЧ
- 28.10.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 24.10.2017 Суонси 0:2 Манчестер Юнайтед КЛ
- 21.10.2017 Хаддерсфилд Таун 2:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 18.10.2017 Бенфика 0:1 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 14.10.2017 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 27.09.2017 ЦСКА Москва 1:4 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 23.09.2017 Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:1 Бёртон КЛ
- 17.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон ПЛ
- 12.09.2017 Манчестер Юнайтед 3:0 Базель ЛЧ
- 09.09.2017 Сток Сити 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 26.08.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер ПЛ
- 19.08.2017 Суонси 0:4 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.08.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 08.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Манчестер Юнайтед СУ
- 02.08.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 Сампдория ТМК
- 30.07.2017 Волеренга 0:3 Манчестер Юнайтед ТМК
- 27.07.2017 Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед МКЧ
Последние игры между собой
Челси: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Манчестер Юнайтед: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
- 16.04.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Челси Премьер-лига
- 13.03.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок
- 23.10.2016 Челси 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 07.02.2016 Челси 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 28.12.2015 Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига
- 18.04.2015 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 26.10.2014 Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига
- 19.01.2014 Челси 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 26.08.2013 Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига
- 05.05.2013 Манчестер Юнайтед 0:1 Челси Премьер-лига
- 01.04.2013 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок
- 10.03.2013 Манчестер Юнайтед 2:2 Челси Кубок
- 31.10.2012 Челси 5:4 Манчестер Юнайтед Кубок лиги
- 28.10.2012 Челси 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 05.02.2012 Челси 3:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 18.09.2011 Манчестер Юнайтед 3:1 Челси Премьер-лига
- 08.05.2011 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси Премьер-лига
- 12.04.2011 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси Лига чемпионов
- 06.04.2011 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов
- 01.03.2011 Челси 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|35 - 6
|28
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 4
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 7
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|5.
|Арсенал
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 13
|19
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 17
|19
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 9
|19
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 18
|15
|9.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|10.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 13
|15
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 10
|14
|12.
|Лестер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|14.
|Сток Сити
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 22
|12
|15.
|Борнмут
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|7 - 14
|10
|16.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 23
|9
|18.
|Эвертон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 20
|8
|19.
|Суонси
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 21
|4
-
До начала матча осталось 13 часов 2 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Манчестер Юнайтед, который состоится 05.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Манчестер Юнайтед, который состоится 05.11.2017.
Новости матча
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Канте сможет сыграть против "МЮ" — 17:53
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Прогнозы на матч Челси - Манчестер Юнайтед
Челси
36.5% (50)
Ничья:
46.7% (64)
Манчестер Юнайтед
16.8% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
39.4% (54)
2:1 Челси:
21.9% (30)
1:2 Манчестер Юнайтед:
10.9% (15)
1:0 Челси:
10.2% (14)
2:2 Ничья:
6.6% (9)
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