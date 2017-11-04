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Стадион:
Манчестер Сити
 
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Арсенал
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До начала матча осталось 10 часов 47 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Арсенал, который состоится 05.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити
88.1% (126)
Ничья:
10.5% (15)
Арсенал
1.4% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
41.3% (59)
Манчестер Сити:
19.6% (28)
Манчестер Сити:
11.9% (17)
Манчестер Сити:
6.3% (9)
Ничья:
5.6% (8)
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