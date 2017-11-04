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Стадион: Этихад Стэдиум
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Состав команд
18
Делф
Фабиан
19
Сане
Лерой
33
Чех
Петр
29
Джака
Гранит
11
Озил
Месут
Манчестер Сити 4-1-4-1
- Основной состав
- 31 Эдерсон Мораес Вратарь
- 2 Уокер Кайл Защитник
- 5 Стоунс Джон Защитник
- 30 Отаменди Николас Защитник
- 18 Делф Фабиан Защитник
- 25 Фернандиньо Фернандо Полузащитник
- 19 Сане Лерой Полузащитник
- 8 Гюндоган Илкай Полузащитник
- 17 Де Брёйне Кевин Полузащитник
- 7 Стерлинг Рахим Полузащитник
- 10 Агуэро Серхио Нападающий
- Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Менди Бенжамен Травмирован
- Компани Венсан Травмирован
Арсенал 3-4-2-1
- Основной состав
- 33 Чех Петр Вратарь
- 6 Косельни Лоран Защитник
- 4 Мертезакер Пер Защитник
- 18 Монреаль Начо Защитник
- 24 Бельерин Эктор Полузащитник
- 8 Ремзи Аарон Полузащитник
- 29 Джака Гранит Полузащитник
- 31 Колашинац Сеад Полузащитник
- 11 Озил Месут Полузащитник
- 7 Санчес Алексис Полузащитник
- 9 Ляказетт Александр Нападающий
- Главный тренер: Венгер Арсен
- Травмы и дисквалификации
- Мустафи Шкодран Травмирован
- Касорла Санти Травмирован
- Уэлбек Данни Травмирован
Предыдущие игры
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +18 =1 -1)
- 01.11.2017 Наполи 2:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 28.10.2017 Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити ПЛ
- 24.10.2017 Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон КЛ
- 21.10.2017 Манчестер Сити 3:0 Бёрнли ПЛ
- 17.10.2017 Манчестер Сити 2:1 Наполи ЛЧ
- 14.10.2017 Манчестер Сити 7:2 Сток Сити ПЛ
- 30.09.2017 Челси 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 26.09.2017 Манчестер Сити 2:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 23.09.2017 Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 20.09.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити КЛ
- 16.09.2017 Уотфорд 0:6 Манчестер Сити ПЛ
- 13.09.2017 Фейеноорд 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 09.09.2017 Манчестер Сити 5:0 Ливерпуль ПЛ
- 26.08.2017 Борнмут 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 21.08.2017 Манчестер Сити 1:1 Эвертон ПЛ
- 15.08.2017 Жирона 1:0 Манчестер Сити ТМК
- 12.08.2017 Брайтон 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 04.08.2017 Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити ТМК
- 30.07.2017 Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм МКЧ
- 27.07.2017 Манчестер Сити 4:1 Реал Мадрид МКЧ
Арсенал (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 02.11.2017 Арсенал 0:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 28.10.2017 Арсенал 2:1 Суонси ПЛ
- 24.10.2017 Арсенал 2:1 Норвич КЛ
- 22.10.2017 Эвертон 2:5 Арсенал ПЛ
- 19.10.2017 Црвена Звезда 0:1 Арсенал ЛЕ
- 14.10.2017 Уотфорд 2:1 Арсенал ПЛ
- 01.10.2017 Арсенал 2:0 Брайтон ПЛ
- 28.09.2017 БАТЭ 2:4 Арсенал ЛЕ
- 25.09.2017 Арсенал 2:0 Вест Бромвич ПЛ
- 20.09.2017 Арсенал 1:0 Донкастер КЛ
- 17.09.2017 Челси 0:0 Арсенал ПЛ
- 14.09.2017 Арсенал 3:1 Кёльн ЛЕ
- 09.09.2017 Арсенал 3:0 Борнмут ПЛ
- 27.08.2017 Ливерпуль 4:0 Арсенал ПЛ
- 19.08.2017 Сток Сити 1:0 Арсенал ПЛ
- 11.08.2017 Арсенал 4:3 Лестер ПЛ
- 06.08.2017 Арсенал 1:1 Челси С
- 30.07.2017 Арсенал 1:2 Севилья КЭ
- 29.07.2017 Арсенал 5:2 Бенфика КЭ
- 22.07.2017 Арсенал 0:3 Челси ТМК
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Арсенал: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
- 23.04.2017 Арсенал 2:1 Манчестер Сити Кубок
- 02.04.2017 Арсенал 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 18.12.2016 Манчестер Сити 2:1 Арсенал Премьер-лига
- 07.08.2016 Арсенал 3:2 Манчестер Сити Товарищеские матчи. Клубы
- 08.05.2016 Манчестер Сити 2:2 Арсенал Премьер-лига
- 21.12.2015 Арсенал 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 18.01.2015 Манчестер Сити 0:2 Арсенал Премьер-лига
- 13.09.2014 Арсенал 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 10.08.2014 Арсенал 3:0 Манчестер Сити Суперкубок
- 29.03.2014 Арсенал 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 14.12.2013 Манчестер Сити 6:3 Арсенал Премьер-лига
- 10.08.2013 Манчестер Сити 1:3 Арсенал Товарищеские матчи. Сборные
- 13.01.2013 Арсенал 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 23.09.2012 Манчестер Сити 1:1 Арсенал Премьер-лига
- 27.07.2012 Арсенал 0:2 Манчестер Сити Международные матчи (клубы)
- 08.04.2012 Арсенал 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 18.12.2011 Манчестер Сити 1:0 Арсенал Премьер-лига
- 30.11.2011 Арсенал 0:1 Манчестер Сити Кубок Carling
- 05.01.2011 Арсенал 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 24.10.2010 Манчестер Сити 0:3 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|35 - 6
|28
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 4
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 7
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|5.
|Арсенал
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 13
|19
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 17
|19
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 9
|19
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 18
|15
|9.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|10.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 13
|15
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 10
|14
|12.
|Лестер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|14.
|Сток Сити
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 22
|12
|15.
|Борнмут
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|7 - 14
|10
|16.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 23
|9
|18.
|Эвертон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 20
|8
|19.
|Суонси
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 21
|4
-
До начала матча осталось 10 часов 47 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Арсенал, который состоится 05.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Арсенал, который состоится 05.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити
88.1% (126)
Ничья:
10.5% (15)
Арсенал
1.4% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Манчестер Сити:
41.3% (59)
3:1 Манчестер Сити:
19.6% (28)
2:0 Манчестер Сити:
11.9% (17)
1:0 Манчестер Сити:
6.3% (9)
2:2 Ничья:
5.6% (8)
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