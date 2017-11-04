  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 29602
Сток Сити
1:2
Второй тайм: 63'
Лестер
0'
0:1
33' Гол
Иборра Висенте
1:1
39' Гол
Шакири Джердан
1:2
60' Гол
Марез Рияд
63'
Второй тайм
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
64'
Питерс Эрик наказан за толчок Ихеначо Келечи
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Ндиди Уилфред сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Марез Рияд записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
60'
Марез Рияд из команды Лестер устремляется вперед с мячом.
60'
Шоукросс Райан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
Угловой
59'
Шакири Джердан из команды Сток Сити подал угловой слева.
59'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Тактическая замена. Окадзаки Синджи уходит с поля и его заменяет Ихеначо Келечи
Офсайд
58'
Окадзаки Синджи из команды Лестер в офсайде
57'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
55'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 29602 болельщиков
53'
Удар от ворот произведет Сток Сити
53'
Марез Рияд имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
53'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
51'
Питерс Эрик атакует сзади соперника. Марез Рияд пострадал.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
51'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
50'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Марез Рияд из команды Лестер делает навес
Угловой
50'
Марез Рияд из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
50'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Грэй Демарай из команды Лестер подал угловой слева.
49'
Марез Рияд бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
49'
Варди Джейми из команды Лестер делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
49'
Варди Джейми из команды Лестер устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
48'
Виммер Кевин атакует сзади соперника. Окадзаки Синджи пострадал.
47'
Аллен Джо из команды Сток Сити делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
46'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
49'
Удар от ворот произведет Лестер
48'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Чупо-Мотинг Эрик наказан за толчок Ндиди Уилфред
47'
Удар от ворот произведет Сток Сити
46'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
46'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Фухс Кристиан из команды Лестер делает навес
46'
Симпсон Дэнни из команды Лестер делает навес
Фол, нарушение
45'
Фухс Кристиан нарушает правила. Флетчер Даррен пострадал
45'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Лестер
44'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити наносит неточный удар с лета
44'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Шакири Джердан из команды Сток Сити подал угловой справа.
43'
После дальнего удара, который нанес Шакири Джердан мяч отбит вратарем
43'
Симпсон Дэнни из команды Лестер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Грэй Демарай из команды Лестер подал угловой слева.
42'
Диуф Маме Бирам выбил мяч на угловой.
41'
Окадзаки Синджи из команды Лестер делает навес
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
39'
Чупо-Мотинг Эрик сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шакири Джердан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
39'
Игрок команды Сток Сити отправляет мяч за спину защитников.
Фол, нарушение
38'
Окадзаки Синджи из команды Лестер. Это Аллен Джо заработал фол.
38'
Удар от ворот произведет Сток Сити
38'
Иборра Висенте из команды Лестер бьет головой мимо ворот
37'
Грэй Демарай из команды Лестер делает навес
Угловой
37'
Марез Рияд из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
37'
После удара головой, который сделал Окадзаки Синджи мяч выносится вратарем на угловой
37'
Грэй Демарай из команды Лестер делает навес прямо в штрафную.
37'
Грэй Демарай из команды Лестер устремляется вперед с мячом.
37'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
36'
Иборра Висенте нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Магир Гарри из команды Лестер делает передачу одноклубнику.
Угловой
36'
Грэй Демарай из команды Лестер подал угловой слева.
33'
Магир Гарри сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Иборра Висенте записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
Угловой
33'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой справа.
33'
Шоукросс Райан выбил мяч на угловой.
Угловой
32'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой справа.
32'
Питерс Эрик выбил мяч на угловой.
32'
Фухс Кристиан из команды Лестер делает навес
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
31'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой справа.
30'
Шоукросс Райан выбил мяч на угловой.
30'
Марез Рияд из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Марез Рияд из команды Лестер устремляется вперед с мячом.
30'
Шмейхель Каспер вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес
29'
Чупо-Мотинг Эрик не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
28'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити устремляется вперед с мячом.
28'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников.
28'
Игроки ФК "Сток Сити" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Ндиди Уилфред заработал фол.
26'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Грэй Демарай из команды Лестер устремляется вперед с мячом.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Судье придется покинуть поле и его заменит резервный арбитр
22'
Матч остановлен
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
21'
Удар от ворот произведет Сток Сити
21'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
20'
Магир Гарри из команды Лестер отвел угрозу отличным подкатом
20'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити устремляется вперед с мячом.
20'
Игроки ФК "Сток Сити" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Марез Рияд исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
19'
Диуф Маме Бирам наказан за толчок Грэй Демарай
19'
Грэй Демарай из команды Лестер устремляется вперед с мячом.
Офсайд
17'
Окадзаки Синджи из команды Лестер в офсайде
17'
Шмейхель Каспер вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Ндиди Уилфред из команды Лестер остановил атаку, перехватив мяч.
17'
Флетчер Даррен из команды Сток Сити делает навес
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
Удар от ворот произведет Лестер
14'
Шакири Джердан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Варди Джейми из команды Лестер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Варди Джейми из команды Лестер устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
12'
Окадзаки Синджи нарушает правила. Шакири Джердан пострадал
11'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
11'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Грэй Демарай из команды Лестер устремляется вперед с мячом.
10'
Иборра Висенте из команды Лестер остановил атаку, перехватив мяч.
10'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает навес
Фол, нарушение
8'
Флетчер Даррен из команды Сток Сити делает подножку. Грэй Демарай заработал фол.
8'
Шакири Джердан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Ндиди Уилфред наказан за толчок Питерс Эрик
7'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
6'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой справа.
5'
Варди Джейми из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Варди Джейми из команды Лестер устремляется вперед с мячом.
5'
Игроки ФК "Лестер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Виммер Кевин наказан за толчок Окадзаки Синджи
3'
Игроки ФК "Сток Сити" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
2'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сток Сити". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сток Сити 1:2 Лестер
Сток Сити
17% (30)
Ничья:
53.4% (94)
Лестер
29.5% (52)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
44.9% (79)
Лестер:
19.9% (35)
Сток Сити:
9.7% (17)
Ничья:
7.4% (13)
Лестер:
7.4% (13)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация