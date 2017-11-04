Стадион: Бет365 Зрители: 29602
0:1
33' ГолИборра Висенте
1:1
39' ГолШакири Джердан
1:2
60' ГолМарез Рияд
Второй тайм
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Питерс Эрик наказан за толчок Ихеначо Келечи
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Ндиди Уилфред сделал результативную передачу.
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Марез Рияд записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
60'
Марез Рияд из команды Лестер устремляется вперед с мячом.
60'
Шоукросс Райан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
59'
Шакири Джердан из команды Сток Сити подал угловой слева.
59'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Тактическая замена. Окадзаки Синджи уходит с поля и его заменяет Ихеначо Келечи
58'
Окадзаки Синджи из команды Лестер в офсайде
57'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
55'
54'
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 29602 болельщиков
53'
53'
Марез Рияд имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
53'
53'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити устремляется вперед с мячом.
51'
Питерс Эрик атакует сзади соперника. Марез Рияд пострадал.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
51'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
50'
50'
Марез Рияд из команды Лестер делает навес
50'
Марез Рияд из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
50'
50'
49'
Марез Рияд бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
49'
Варди Джейми из команды Лестер делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
49'
48'
Виммер Кевин атакует сзади соперника. Окадзаки Синджи пострадал.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
49'
48'
48'
Чупо-Мотинг Эрик наказан за толчок Ндиди Уилфред
47'
46'
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
46'
46'
Фухс Кристиан из команды Лестер делает навес
46'
Симпсон Дэнни из команды Лестер делает навес
45'
Фухс Кристиан нарушает правила. Флетчер Даррен пострадал
45'
44'
44'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити наносит неточный удар с лета
44'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Шакири Джердан из команды Сток Сити подал угловой справа.
43'
После дальнего удара, который нанес Шакири Джердан мяч отбит вратарем
43'
Симпсон Дэнни из команды Лестер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
42'
42'
42'
Диуф Маме Бирам выбил мяч на угловой.
41'
Окадзаки Синджи из команды Лестер делает навес
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
39'
Чупо-Мотинг Эрик сделал результативную передачу.
39'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шакири Джердан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
39'
Игрок команды Сток Сити отправляет мяч за спину защитников.
38'
Окадзаки Синджи из команды Лестер. Это Аллен Джо заработал фол.
38'
38'
Иборра Висенте из команды Лестер бьет головой мимо ворот
37'
Грэй Демарай из команды Лестер делает навес
37'
Марез Рияд из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
37'
После удара головой, который сделал Окадзаки Синджи мяч выносится вратарем на угловой
37'
Грэй Демарай из команды Лестер делает навес прямо в штрафную.
37'
37'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
36'
Иборра Висенте нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Магир Гарри из команды Лестер делает передачу одноклубнику.
36'
33'
Магир Гарри сделал результативную передачу.
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Иборра Висенте записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
33'
33'
Шоукросс Райан выбил мяч на угловой.
32'
32'
Питерс Эрик выбил мяч на угловой.
32'
Фухс Кристиан из команды Лестер делает навес
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
31'
31'
30'
Шоукросс Райан выбил мяч на угловой.
30'
Марез Рияд из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Марез Рияд из команды Лестер устремляется вперед с мячом.
30'
Шмейхель Каспер вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес
29'
Чупо-Мотинг Эрик не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
28'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити устремляется вперед с мячом.
28'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников.
28'
27'
27'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Ндиди Уилфред заработал фол.
26'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Судье придется покинуть поле и его заменит резервный арбитр
22'
Матч остановлен
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
21'
21'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
20'
Магир Гарри из команды Лестер отвел угрозу отличным подкатом
20'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити устремляется вперед с мячом.
20'
20'
Марез Рияд исполняет штрафной удар, но его блокируют
19'
Диуф Маме Бирам наказан за толчок Грэй Демарай
19'
17'
Окадзаки Синджи из команды Лестер в офсайде
17'
Шмейхель Каспер вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Ндиди Уилфред из команды Лестер остановил атаку, перехватив мяч.
17'
Флетчер Даррен из команды Сток Сити делает навес
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
14'
Шакири Джердан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
13'
Варди Джейми из команды Лестер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
12'
Окадзаки Синджи нарушает правила. Шакири Джердан пострадал
11'
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
11'
Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
10'
Иборра Висенте из команды Лестер остановил атаку, перехватив мяч.
10'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает навес
8'
Флетчер Даррен из команды Сток Сити делает подножку. Грэй Демарай заработал фол.
8'
Шакири Джердан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Ндиди Уилфред наказан за толчок Питерс Эрик
7'
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
6'
6'
5'
Варди Джейми из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
5'
Игроки ФК "Лестер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
4'
Виммер Кевин наказан за толчок Окадзаки Синджи
3'
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сток Сити". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сток Сити 1:2 Лестер
Сток Сити
17% (30)
Ничья:
53.4% (94)
Лестер
29.5% (52)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
44.9% (79)
1:2 Лестер:
19.9% (35)
2:1 Сток Сити:
9.7% (17)
2:2 Ничья:
7.4% (13)
0:1 Лестер:
7.4% (13)
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