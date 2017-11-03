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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Лондон
Состав команд
25
Харт
Джо
16
Ноубл
Марк
14
Обьянг
Педро
20
Айю
Андре
12
Гомес
Джо
32
Матип
Жоэль
23
Джан
Эмре
Вест Хэм 3-4-1-2
- Основной состав
- 25 Харт Джо Вратарь
- 8 Куйяте Шейку Защитник
- 2 Рид Уинстон Защитник
- 21 Огбонна Анджело Защитник
- 31 Фернандес Эдимилсон Полузащитник
- 16 Ноубл Марк Полузащитник
- 14 Обьянг Педро Полузащитник
- 3 Крессуэлл Арон Полузащитник
- 10 Лансини Мануэль Полузащитник
- 17 Эрнандес Хавьер Нападающий
- 20 Айю Андре Нападающий
- Главный тренер: Билич Славен
- Травмы и дисквалификации
- Коллинз Джеймс Травмирован
- Байрам Сэм Травмирован
- Антонио Майкл Травмирован
- Фонте Жозе Травмирован
- Сабалета Пабло Дисквалифицирован
Ливерпуль 4-3-3
- Основной состав
- 22 Миньоле Симон Вратарь
- 12 Гомес Джо Защитник
- 32 Матип Жоэль Защитник
- 17 Клаван Рагнар Защитник
- 18 Морено Альберто Защитник
- 7 Милнер Джеймс Полузащитник
- 14 Хендерсон Джордан Полузащитник
- 23 Джан Эмре Полузащитник
- 11 Салах Мохамед Нападающий
- 15 Старридж Даниэль Нападающий
- 9 Фирмино Роберто Нападающий
- Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Лаллана Адам Травмирован
- Клайн Натаниэль Травмирован
- Уорд Дэнни Травмирован
- Коутиньо Филиппе Травмирован
Предыдущие игры
Вест Хэм (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 28.10.2017 Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм ПЛ
- 25.10.2017 Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм КЛ
- 20.10.2017 Вест Хэм 0:3 Брайтон ПЛ
- 14.10.2017 Бёрнли 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 30.09.2017 Вест Хэм 1:0 Суонси ПЛ
- 23.09.2017 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм ПЛ
- 19.09.2017 Вест Хэм 3:0 Болтон КЛ
- 16.09.2017 Вест Бромвич 0:0 Вест Хэм ПЛ
- 11.09.2017 Вест Хэм 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 26.08.2017 Ньюкасл 3:0 Вест Хэм ПЛ
- 23.08.2017 Челтенем 0:2 Вест Хэм КЛ
- 19.08.2017 Саутгемптон 3:2 Вест Хэм ПЛ
- 13.08.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 04.08.2017 Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити ТМК
- 01.08.2017 Альтонаер-93 3:3 Вест Хэм ТМК
- 29.07.2017 Вердер 2:2 Вест Хэм ТМК
- 28.07.2017 Вердер 1:0 Вест Хэм ТМК
- 20.07.2017 Вест Хэм 2:1 Фулхэм ТМК
- 17.07.2017 Штурм-2 0:0 Вест Хэм ТМК
- 21.05.2017 Бёрнли 1:2 Вест Хэм ПЛ
Ливерпуль (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 01.11.2017 Ливерпуль 3:0 Марибор ЛЧ
- 28.10.2017 Ливерпуль 3:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 22.10.2017 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль ПЛ
- 17.10.2017 Марибор 0:7 Ливерпуль ЛЧ
- 14.10.2017 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 01.10.2017 Ньюкасл 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2017 Спартак Москва 1:1 Ливерпуль ЛЧ
- 23.09.2017 Лестер 2:3 Ливерпуль ПЛ
- 19.09.2017 Лестер 2:0 Ливерпуль КЛ
- 16.09.2017 Ливерпуль 1:1 Бёрнли ПЛ
- 13.09.2017 Ливерпуль 2:2 Севилья ЛЧ
- 09.09.2017 Манчестер Сити 5:0 Ливерпуль ПЛ
- 27.08.2017 Ливерпуль 4:0 Арсенал ПЛ
- 23.08.2017 Ливерпуль 4:2 Хоффенхайм ЛЧ
- 19.08.2017 Ливерпуль 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 15.08.2017 Хоффенхайм 1:2 Ливерпуль ЛЧ
- 12.08.2017 Уотфорд 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 05.08.2017 Ливерпуль 3:1 Атлетик Б ТМК
- 02.08.2017 Атлетико М 1:1 Ливерпуль КА
- 01.08.2017 Бавария 0:3 Ливерпуль КА
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 14.05.2017 Вест Хэм 0:4 Ливерпуль Премьер-лига
- 11.12.2016 Ливерпуль 2:2 Вест Хэм Премьер-лига
- 09.02.2016 Вест Хэм 2:1 Ливерпуль Кубок
- 30.01.2016 Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Кубок
- 02.01.2016 Вест Хэм 2:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 29.08.2015 Ливерпуль 0:3 Вест Хэм Премьер-лига
- 31.01.2015 Ливерпуль 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 20.09.2014 Вест Хэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 06.04.2014 Вест Хэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 07.12.2013 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 07.04.2013 Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 09.12.2012 Вест Хэм 2:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 27.02.2011 Вест Хэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 20.11.2010 Ливерпуль 3:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 19.04.2010 Ливерпуль 3:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 19.09.2009 Вест Хэм 2:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 09.05.2009 Вест Хэм 0:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 01.12.2008 Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 05.03.2008 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 30.01.2008 Вест Хэм 1:0 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|35 - 6
|28
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 4
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 7
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|5.
|Арсенал
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 13
|19
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 16
|16
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|9 - 9
|16
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 18
|15
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|11.
|Лестер
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|13.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 13
|12
|14.
|Сток Сити
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 20
|11
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 19
|9
|17.
|Суонси
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|18.
|Эвертон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 20
|8
|19.
|Борнмут
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 14
|7
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 21
|4
-
До начала матча осталось 12 часов 24 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вест Хэм - Ливерпуль, который состоится 04.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вест Хэм - Ливерпуль, который состоится 04.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Вест Хэм - Ливерпуль
Вест Хэм
3.1% (4)
Ничья:
10.2% (13)
Ливерпуль
86.7% (111)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ливерпуль:
57% (73)
0:1 Ливерпуль:
12.5% (16)
1:3 Ливерпуль:
9.4% (12)
1:1 Ничья:
6.3% (8)
0:2 Ливерпуль:
3.9% (5)
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