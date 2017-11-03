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Стадион: Tatran Stadion
1:0
Конец матча
15' Желтая карточкаMartin Kolesar
1:0
50' ГолMartin Luberda
67' Желтая карточкаMartin Koscelnik
78' Желтая карточкаГрич Якуб
80' Желтая карточкаRichard Kacala
|
15'
50'
1:0
67'
78'
80'
Состав команд
Татран Прешов
- Основной состав
- 1 Adrian Slancik Вратарь
- 3 Miroslav Petko Защитник
- 22 Erik Streno Защитник
- 5 Martin Luberda Защитник
- 8 Tomas Sedlak Полузащитник
- 15 Roland Cernak Полузащитник
- 21 David Kerestes Полузащитник
- 4 Patrik Jacko Полузащитник
- 10 Peter Katona Нападающий
- 40 Jakub Wiezik
- 30 Oleksii Miliutin
- Запасные игроки
- 77 Jozef Talian Вратарь
- 44 Гованчик Юрай Защитник
- 7 Martin Dupkala Полузащитник
- 27 Lukas Micherda Полузащитник
- 9 Richard Kacala Полузащитник
- 35 Lukas Simko
- 16 Timotej Mudry
- Главный тренер: Sergiy Kovalets
Земплин
- Основной состав
- 27 Бещад Герард Вратарь
- 37 Peter Kavka Защитник
- 21 Гаррийо Хосе Защитник
- 12 Jozef Simon Turik Полузащитник
- 10 Жофчак Игор Полузащитник
- 2 Milan Simcak Полузащитник
- 24 Martin Koscelnik Полузащитник
- 8 Грич Якуб Полузащитник
- 14 Martin Regali Нападающий
- 20 Sadam Sulley
- 33 Martin Kolesar
- Запасные игроки
- 44 Сверчинский Александр Защитник
- 17 Антонов Антон Полузащитник
- 15 Stanislav Danko Полузащитник
- 99 Брагин Владислав Нападающий
- 6 Martin Bednar II
- 30 Tomas Drab
- 9 Peter Kolesar
- Главный тренер: Anton Soltis
Предыдущие игры
Татран Прешов (последние 20 матчей: +2 =4 -14)
- 28.10.2017 Нитра 2:0 Татран Прешов С
- 22.10.2017 Татран Прешов 0:1 Жилина С
- 14.10.2017 Слован Братислава 3:2 Татран Прешов С
- 01.10.2017 Ружомберок 3:1 Татран Прешов С
- 24.09.2017 Татран Прешов 0:7 Тренчин С
- 19.09.2017 Подбрезова 2:0 Татран Прешов С
- 16.09.2017 Татран Прешов 0:2 Спартак Трнава С
- 09.09.2017 ДАК 0:0 Татран Прешов С
- 26.08.2017 Татран Прешов 2:2 Сеница С
- 19.08.2017 Злате Моравце 4:1 Татран Прешов С
- 12.08.2017 Земплин 0:1 Татран Прешов С
- 04.08.2017 Татран Прешов 0:4 Нитра С
- 29.07.2017 Жилина 2:3 Татран Прешов С
- 23.07.2017 Татран Прешов 1:5 Слован Братислава С
- 27.05.2017 Тренчин 4:0 Татран Прешов С
- 19.05.2017 Татран Прешов 1:1 ДАК С
- 12.05.2017 Слован Братислава 3:1 Татран Прешов С
- 06.05.2017 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
- 03.05.2017 Татран Прешов 1:1 Злате Моравце С
- 16.04.2017 Спартак Трнава 4:0 Татран Прешов С
Земплин (последние 20 матчей: +4 =2 -14)
- 28.10.2017 Земплин 2:1 Подбрезова С
- 21.10.2017 Земплин 0:0 Нитра С
- 18.10.2017 FK Iskra Borcice 2:0 Земплин К
- 14.10.2017 Земплин 0:3 Спартак Трнава С
- 30.09.2017 Жилина 2:1 Земплин С
- 24.09.2017 Земплин 1:2 ДАК С
- 19.09.2017 Слован Братислава 3:1 Земплин С
- 16.09.2017 Земплин 2:1 Сеница С
- 09.09.2017 Ружомберок 2:1 Земплин С
- 26.08.2017 Земплин 2:0 Злате Моравце С
- 19.08.2017 Тренчин 1:2 Земплин С
- 12.08.2017 Земплин 0:1 Татран Прешов С
- 05.08.2017 Подбрезова 1:0 Земплин С
- 29.07.2017 Нитра 0:0 Земплин С
- 22.07.2017 Спартак Трнава 1:0 Земплин С
- 27.05.2017 Земплин 1:3 Слован Братислава С
- 13.05.2017 Спартак Трнава 1:0 Земплин С
- 06.05.2017 Земплин 0:1 Жилина С
- 26.04.2017 Ружомберок 3:1 Земплин С
- 22.04.2017 Земплин 1:2 ДАК С
Последние игры между собой
Татран Прешов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Земплин: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|14
|12
|0
|2
|26 - 10
|36
|2.
|Слован Братислава
|1:0
|15
|8
|5
|2
|33 - 21
|29
|3.
|Жилина
|14
|9
|0
|5
|33 - 19
|27
|4.
|Нитра
|14
|7
|4
|3
|16 - 8
|25
|5.
|ДАК
|0:1
|15
|7
|4
|4
|20 - 17
|25
|6.
|Тренчин
|15
|7
|3
|5
|39 - 24
|24
|7.
|Ружомберок
|14
|6
|5
|3
|24 - 15
|23
|8.
|Злате Моравце
|14
|6
|1
|7
|17 - 19
|19
|9.
|Земплин
|15
|4
|2
|9
|12 - 19
|14
|10.
|Татран Прешов
|15
|3
|2
|10
|12 - 37
|11
|11.
|Подбрезова
|15
|3
|1
|11
|12 - 31
|10
|12.
|Сеница
|14
|0
|3
|11
|10 - 34
|3
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Прешов производит замену. Roland Cernak уходит, и Timotej Mudry заменяет его
81'
Земплин Михаловце производит замену. Martin Regali уходит, и Anton Antonov заменяет его
80'
Richard Kacala получает желтую карточку.
78'
Грич Якуб получает желтую карточку.
67'
Martin Koscelnik получает желтую карточку.
60'
Прешов производит замену. Петер Катона уходит, и Richard Kacala заменяет его
55'
Прешов производит замену. Erik Streno уходит, и Lukas Micherda заменяет его
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Martin Luberda.
46'
Земплин Михаловце производит замену. Жофчак Игор уходит, и Stanislav Danko заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
15'
Martin Kolesar получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tatran Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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