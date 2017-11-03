  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Словакия
  5. Суперлига
Стадион:
Татран Прешов
1:0
Конец матча
Земплин
0'
15' Желтая карточка
Martin Kolesar
1:0
50' Гол
Martin Luberda
67' Желтая карточка
Martin Koscelnik
78' Желтая карточка
Грич Якуб
80' Желтая карточка
Richard Kacala
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Прешов производит замену. Roland Cernak уходит, и Timotej Mudry заменяет его
81'
Земплин Михаловце производит замену. Martin Regali уходит, и Anton Antonov заменяет его
Желтая карточка
80'
Richard Kacala получает желтую карточку.
Желтая карточка
78'
Грич Якуб получает желтую карточку.
Желтая карточка
67'
Martin Koscelnik получает желтую карточку.

60'
Прешов производит замену. Петер Катона уходит, и Richard Kacala заменяет его
55'
Прешов производит замену. Erik Streno уходит, и Lukas Micherda заменяет его
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Martin Luberda.
46'
Земплин Михаловце производит замену. Жофчак Игор уходит, и Stanislav Danko заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
15'
Martin Kolesar получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tatran Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация