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Стадион:
Спартак Трнава
1:1
Второй тайм: 47'
Ружомберок
0'
0:1
4' Гол
Хаскич Нермин
13' Желтая карточка
Костадинов Тихомир
1:1
17' Гол
Власко Ян
37' Желтая карточка
Слобода Антон
47'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
37'
Слобода Антон получает желтую карточку.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Власко Ян.
Желтая карточка
13'
Костадинов Тихомир получает желтую карточку.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хаскич Нермин.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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