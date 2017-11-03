  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Словакия
  5. Суперлига
Стадион:
ДАК
0:1
Второй тайм: 64'
Слован Братислава
0'
0:1
31' Гол
Голошко Филип
52' Желтая карточка
Секулич Борис
64'
Второй тайм
58'
Д.Стреда производит замену. Marko Divkovic уходит, и Bence Mervo заменяет его
Желтая карточка
52'
Секулич Борис получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Голошко Филип.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mestsky Stadion DAC. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация