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Стадион: ДАК
0:1
Второй тайм: 64'
0:1
31' ГолГолошко Филип
52' Желтая карточкаСекулич Борис
|
31'
0:1
52'
Состав команд
ДАК
- Основной состав
- 16 Patrik Macej Вратарь
- 37 Шатка Любомир Защитник
- 31 Дэвис Эрик Защитник
- 5 Tomas Huk Защитник
- 45 Чмелик Лукаш Полузащитник
- 20 Yves Simon Pambou Полузащитник
- 13 Кальмар Жолт Полузащитник
- 4 Любичич Марин Полузащитник
- 8 Erik Pacinda Нападающий
- 29 Marko Divkovic
- 28 Marko Zivkovic II
- Запасные игроки
- 1 Benjamin Szaraz Вратарь
- 80 Zoltan Kontar Защитник
- 10 Вида Кристофер Полузащитник
- 18 Аширу Мусефиу Полузащитник
- 33 Малец Томаш Нападающий
- 7 Bence Mervo
- 26 Kristian Kostrna
- Главный тренер: Marco Rossi
Слован Братислава
- Основной состав
- 1 Грейф Доминик Вратарь
- 29 Божиков Васил Защитник
- 5 Хухумис Диамантис Защитник
- 3 Рундич Милан Защитник
- 2 Секулич Борис Защитник
- 45 Чаврич Александр Полузащитник
- 21 Голошко Филип Полузащитник
- 9 Дроппа Лукаш Полузащитник
- 10 Рабиу Ибрахим Полузащитник
- 27 Хольман Дэвид Полузащитник
- 26 Мареш Якуб Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Кубик Франтишек Защитник
- 14 Чикош Эрик Защитник
- 11 Оршула Филип Полузащитник
- 99 Схет Митчелл Нападающий
- 33 Виттек Роберт Нападающий
- 8 Uros Damnjanovic
- 68 Frederik Valach
- Главный тренер: Вукоманович Иван
Предыдущие игры
ДАК (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 28.10.2017 Ружомберок 1:1 ДАК С
- 21.10.2017 ДАК 1:2 Тренчин С
- 18.10.2017 MFK Spartak Medzev 1:5 ДАК К
- 14.10.2017 Подбрезова 0:2 ДАК С
- 30.09.2017 Спартак Трнава 2:0 ДАК С
- 24.09.2017 Земплин 1:2 ДАК С
- 20.09.2017 ДАК 1:0 Сеница С
- 17.09.2017 Злате Моравце 2:3 ДАК С
- 09.09.2017 ДАК 0:0 Татран Прешов С
- 26.08.2017 Нитра 3:1 ДАК С
- 20.08.2017 ДАК 4:2 Жилина С
- 13.08.2017 Слован Братислава 1:1 ДАК С
- 06.08.2017 ДАК 1:1 Ружомберок С
- 29.07.2017 Тренчин 1:2 ДАК С
- 22.07.2017 ДАК 1:0 Подбрезова С
- 05.07.2017 Аустрия Вена 4:0 ДАК ТМК
- 01.07.2017 Ред Булл Зальцбург 5:1 ДАК ТМК
- 27.05.2017 Ружомберок 2:0 ДАК С
- 19.05.2017 Татран Прешов 1:1 ДАК С
- 14.05.2017 ДАК 2:2 Подбрезова С
Слован Братислава (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 28.10.2017 Слован Братислава 2:2 Сеница С
- 21.10.2017 Злате Моравце 3:2 Слован Братислава С
- 18.10.2017 Слован Братислава 3:1 Нитра К
- 14.10.2017 Слован Братислава 3:2 Татран Прешов С
- 30.09.2017 Слован Братислава 1:1 Нитра С
- 24.09.2017 Жилина 3:2 Слован Братислава С
- 19.09.2017 Слован Братислава 3:1 Земплин С
- 16.09.2017 Слован Братислава 2:1 Ружомберок С
- 09.09.2017 Тренчин 2:2 Слован Братислава С
- 27.08.2017 Слован Братислава 4:1 Подбрезова С
- 19.08.2017 Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава С
- 13.08.2017 Слован Братислава 1:1 ДАК С
- 04.08.2017 Сеница 1:1 Слован Братислава С
- 29.07.2017 Слован Братислава 2:1 Злате Моравце С
- 23.07.2017 Татран Прешов 1:5 Слован Братислава С
- 20.07.2017 Люнгбю 2:1 Слован Братислава ЛЕ
- 13.07.2017 Слован Братислава 0:1 Люнгбю ЛЕ
- 06.07.2017 Слован Братислава 5:0 Пюник ЛЕ
- 29.06.2017 Пюник 1:4 Слован Братислава ЛЕ
- 27.05.2017 Земплин 1:3 Слован Братислава С
Последние игры между собой
ДАК: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Слован Братислава: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
- 13.08.2017 Слован Братислава 1:1 ДАК Суперлига
- 08.04.2017 ДАК 1:0 Слован Братислава Суперлига
- 06.11.2016 Слован Братислава 1:0 ДАК Суперлига
- 06.08.2016 Слован Братислава 3:2 ДАК Суперлига
- 02.04.2016 ДАК 0:2 Слован Братислава Суперлига
- 24.10.2015 Слован Братислава 1:0 ДАК Суперлига
- 02.08.2015 ДАК 1:1 Слован Братислава Суперлига
- 30.05.2015 ДАК 0:3 Слован Братислава Суперлига
- 15.03.2015 Слован Братислава 0:1 ДАК Суперлига
- 15.03.2015 Слован Братислава 0:1 ДАК Суперлига
- 21.09.2014 ДАК 1:1 Слован Братислава Суперлига
- 22.03.2014 Слован Братислава 2:1 ДАК Суперлига
- 29.09.2013 ДАК 1:2 Слован Братислава Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|14
|12
|0
|2
|26 - 10
|36
|2.
|Слован Братислава
|1:0
|15
|8
|5
|2
|33 - 21
|29
|3.
|Жилина
|14
|9
|0
|5
|33 - 19
|27
|4.
|Нитра
|14
|7
|4
|3
|16 - 8
|25
|5.
|ДАК
|0:1
|15
|7
|4
|4
|20 - 17
|25
|6.
|Тренчин
|15
|7
|3
|5
|39 - 24
|24
|7.
|Ружомберок
|14
|6
|5
|3
|24 - 15
|23
|8.
|Злате Моравце
|14
|6
|1
|7
|17 - 19
|19
|9.
|Земплин
|15
|4
|2
|9
|12 - 19
|14
|10.
|Татран Прешов
|15
|3
|2
|10
|12 - 37
|11
|11.
|Подбрезова
|15
|3
|1
|11
|12 - 31
|10
|12.
|Сеница
|14
|0
|3
|11
|10 - 34
|3
Второй тайм
58'
Д.Стреда производит замену. Marko Divkovic уходит, и Bence Mervo заменяет его
52'
Секулич Борис получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Голошко Филип.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mestsky Stadion DAC. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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