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Стадион:
Сеница
3:1
Второй тайм: 52'
Жилина
0'
1:0
24' Гол
Blazej Vascak
2:0
30' Гол
Шефчик Самуэл
2:1
39' Пенальти
Качер Мирослав
3:1
46' Гол
Jurij Medvedev
52'
Второй тайм
46'
Жилина производит замену. Чватал Юрай уходит, и Yusuf Otubanjo заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jurij Medvedev.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
39'
Г О О О О О Л - Качер Мирослав из команды Жилина забивает пенальти
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шефчик Самуэл.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Блажей Вашчак.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Senica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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