- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: ФК Сеница
1:0
24' ГолBlazej Vascak
2:0
30' ГолШефчик Самуэл
2:1
39' ПенальтиКачер Мирослав
3:1
46' ГолJurij Medvedev
|
24'
1:0
30'
2:0
39'
2:1
46'
3:1
Состав команд
Сеница
- Основной состав
- 18 Frantisek Plach Вратарь
- 20 Oliver Podhorin Защитник
- 21 Michael Ranko Защитник
- 2 Отрисал Эрик Защитник
- 9 Lukas Luptak Защитник
- 24 Шефчик Самуэл Полузащитник
- 7 Дуга Денис Полузащитник
- 5 Крч Якуб Полузащитник
- 14 Marek Rigo Нападающий
- 22 Blazej Vascak
- 11 Jurij Medvedev
- Запасные игроки
- 6 Сарпей Ханс Защитник
- 10 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 8 Alan Kovac Полузащитник
- 13 Рихтарех Давид Полузащитник
- 23 Dominik Smekal
- 17 Dominik Maly
- 29 Vojtech Milosovic
- Главный тренер: Ladislav Hudec
Жилина
- Основной состав
- 1 Волешак Милош Вратарь
- 16 David Hancko Защитник
- 9 Ivan Santiago Diaz Защитник
- 39 Чватал Юрай Защитник
- 27 Мазань Роберт Полузащитник
- 24 Кралик Мартин Полузащитник
- 66 Качер Мирослав Полузащитник
- 8 Lukas Janosik Полузащитник
- 10 Шпалек Николас Нападающий
- 11 Мраз Самуэл Нападающий
- 20 Шкварка Михал Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Мандоус Алеш Вратарь
- 17 Branislav Susolik Защитник
- 7 Кочук Евгений Полузащитник
- 15 Kristian Vallo Нападающий
- 34 Yusuf Otubanjo Нападающий
- 90 Лачны Милош Нападающий
- 21 Robert Polievka Нападающий
- Главный тренер: Гуля Адриан
Предыдущие игры
Сеница (последние 20 матчей: +1 =4 -15)
- 28.10.2017 Слован Братислава 2:2 Сеница С
- 21.10.2017 Сеница 0:3 Ружомберок С
- 14.10.2017 Тренчин 4:1 Сеница С
- 30.09.2017 Подбрезова 1:0 Сеница С
- 23.09.2017 Сеница 1:3 Спартак Трнава С
- 20.09.2017 ДАК 1:0 Сеница С
- 16.09.2017 Земплин 2:1 Сеница С
- 09.09.2017 Сеница 0:1 Злате Моравце С
- 26.08.2017 Татран Прешов 2:2 Сеница С
- 19.08.2017 Сеница 0:1 Нитра С
- 12.08.2017 Жилина 7:1 Сеница С
- 04.08.2017 Сеница 1:1 Слован Братислава С
- 30.07.2017 Ружомберок 4:0 Сеница С
- 23.07.2017 Сеница 1:2 Тренчин С
- 19.05.2017 Сеница 1:0 Спартак Трнава С
- 13.05.2017 Жилина 3:2 Сеница С
- 06.05.2017 Сеница 1:2 Ружомберок С
- 27.04.2017 ДАК 1:0 Сеница С
- 23.04.2017 Сеница 1:1 Подбрезова С
- 15.04.2017 Злате Моравце 2:1 Сеница С
Жилина (последние 20 матчей: +13 =0 -7)
- 28.10.2017 Жилина 2:0 Злате Моравце С
- 22.10.2017 Татран Прешов 0:1 Жилина С
- 18.10.2017 Жилина 3:0 Подбрезова К
- 15.10.2017 Жилина 2:0 Нитра С
- 30.09.2017 Жилина 2:1 Земплин С
- 24.09.2017 Жилина 3:2 Слован Братислава С
- 19.09.2017 Ружомберок 1:0 Жилина С
- 16.09.2017 Жилина 5:1 Тренчин С
- 09.09.2017 Подбрезова 2:4 Жилина С
- 25.08.2017 Жилина 3:1 Спартак Трнава С
- 20.08.2017 ДАК 4:2 Жилина С
- 12.08.2017 Жилина 7:1 Сеница С
- 05.08.2017 Злате Моравце 2:0 Жилина С
- 29.07.2017 Жилина 2:3 Татран Прешов С
- 26.07.2017 Жилина 3:4 Трабзонспор ТМК
- 22.07.2017 Нитра 1:0 Жилина С
- 19.07.2017 Копенгаген 1:2 Жилина ЛЧ
- 12.07.2017 Жилина 1:3 Копенгаген ЛЧ
- 27.05.2017 Жилина 4:0 Подбрезова С
- 19.05.2017 Злате Моравце 1:4 Жилина С
Последние игры между собой
Сеница: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Жилина: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
- 12.08.2017 Жилина 7:1 Сеница Суперлига
- 13.05.2017 Жилина 3:2 Сеница Суперлига
- 18.02.2017 Сеница 2:0 Жилина Суперлига
- 17.09.2016 Жилина 4:2 Сеница Суперлига
- 20.04.2016 Жилина 0:0 Сеница Суперлига
- 21.11.2015 Сеница 2:0 Жилина Суперлига
- 23.08.2015 Жилина 4:1 Сеница Суперлига
- 10.04.2015 Сеница 1:2 Жилина Суперлига
- 18.10.2014 Жилина 1:1 Сеница Суперлига
- 25.07.2014 Сеница 1:1 Жилина Суперлига
- 10.05.2014 Сеница 1:4 Жилина Суперлига
- 30.11.2013 Жилина 1:3 Сеница Суперлига
- 30.08.2013 Сеница 2:1 Жилина Суперлига
- 13.04.2013 Жилина 0:1 Сеница Суперлига
- 06.11.2012 Жилина 1:2 Сеница Кубок Словакии
- 03.11.2012 Сеница 0:0 Жилина Суперлига
- 23.10.2012 Сеница 1:2 Жилина Кубок Словакии
- 04.08.2012 Жилина 2:0 Сеница Суперлига
- 08.05.2012 Жилина 5:4 Сеница Кубок Словакии
- 07.04.2012 Сеница 1:1 Жилина Corgon Liga
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|1:1
|15
|12
|1
|2
|27 - 11
|37
|2.
|ДАК
|15
|8
|4
|3
|22 - 17
|28
|3.
|Жилина
|1:2
|15
|9
|0
|6
|34 - 21
|27
|4.
|Слован Братислава
|15
|7
|5
|3
|33 - 23
|26
|5.
|Нитра
|2:2
|15
|7
|5
|3
|18 - 10
|26
|6.
|Тренчин
|15
|7
|3
|5
|39 - 24
|24
|7.
|Ружомберок
|1:1
|15
|6
|6
|3
|25 - 16
|24
|8.
|Злате Моравце
|2:2
|15
|6
|2
|7
|19 - 21
|20
|9.
|Земплин
|15
|4
|2
|9
|12 - 19
|14
|10.
|Татран Прешов
|15
|3
|2
|10
|12 - 37
|11
|11.
|Подбрезова
|15
|3
|1
|11
|12 - 31
|10
|12.
|Сеница
|2:1
|15
|1
|3
|11
|12 - 35
|6
Второй тайм
46'
Жилина производит замену. Чватал Юрай уходит, и Yusuf Otubanjo заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jurij Medvedev.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Г О О О О О Л - Качер Мирослав из команды Жилина забивает пенальти
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шефчик Самуэл.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Блажей Вашчак.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Senica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация