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Стадион: ЗП Спорт-Колкарен
1:8
Конец матча
0:1
6' ГолЯнга Рангело
0:2
22' Гол в свои воротаJaroslav Kostelny
0:3
33' ГолУббинк Корнелис
40' Желтая карточкаDavid Lesko
40' Желтая карточкаЛоуренс Джеймс
0:4
43' ГолЭль-Махдиуи Ашраф
0:5
45' ГолЯнга Рангело
0:6
48' ГолУббинк Корнелис
0:7
62' ГолPhilip Azango
0:8
68' ГолШулек Мартин
1:8
80' ГолEndy Opoku Bernadina
|
6'
0:1
22'
0:2
33'
0:3
40'
40'
43'
0:4
45'
0:5
48'
0:6
62'
0:7
68'
0:8
80'
1:8
Состав команд
Подбрезова
- Основной состав
- 28 Martin Kuciak Вратарь
- 4 Jaroslav Kostelny Защитник
- 14 Lazar Djordevic Защитник
- 17 David Lesko Полузащитник
- 2 Вязанко Мирослав Полузащитник
- 23 Копичар Адриан Полузащитник
- 26 Баэс Альдо Полузащитник
- 18 Единак Виктор Полузащитник
- 22 Endy Opoku Bernadina Нападающий
- 31 David Valek
- 15 Samuel Kuc
- Запасные игроки
- 3 Matus Turna Защитник
- 27 Samuel Vavrus
- 8 Jakub Sedlacek
- 21 Filip Lepies
- 8 Thomas Gerat
- 11 David Hascak
- 16 Jan Blahut
- Главный тренер: Marek Fabula
Тренчин
- Основной состав
- 24 Шемринец Игор Вратарь
- 8 Лоуренс Джеймс Защитник
- 6 Шулек Мартин Защитник
- 90 Чоглей Петер Защитник
- 2 Сковайса Лукаш Защитник
- 25 Эль-Махдиуи Ашраф Полузащитник
- 21 Ван Хаарен Рики Полузащитник
- 10 Уббинк Корнелис Полузащитник
- 11 Янга Рангело Нападающий
- 69 Philip Azango
- 26 Гонг Хиллари
- Запасные игроки
- 30 Хован Адриан Вратарь
- 3 Джульен Кестон Защитник
- 9 Паур Якуб Полузащитник
- 77 Манце Антонио Нападающий
- 49 Квоцера Милан Нападающий
- 4 Зубайру Абдул
- 15 Шалата Томаш
- Главный тренер: Roman Marcok
Предыдущие игры
Подбрезова (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 28.10.2017 Земплин 2:1 Подбрезова С
- 21.10.2017 Спартак Трнава 2:0 Подбрезова С
- 18.10.2017 Жилина 3:0 Подбрезова К
- 14.10.2017 Подбрезова 0:2 ДАК С
- 30.09.2017 Подбрезова 1:0 Сеница С
- 23.09.2017 Злате Моравце 1:0 Подбрезова С
- 19.09.2017 Подбрезова 2:0 Татран Прешов С
- 16.09.2017 Нитра 1:0 Подбрезова С
- 09.09.2017 Подбрезова 2:4 Жилина С
- 27.08.2017 Слован Братислава 4:1 Подбрезова С
- 18.08.2017 Подбрезова 1:3 Ружомберок С
- 12.08.2017 Тренчин 1:1 Подбрезова С
- 05.08.2017 Подбрезова 1:0 Земплин С
- 28.07.2017 Подбрезова 1:2 Спартак Трнава С
- 22.07.2017 ДАК 1:0 Подбрезова С
- 27.05.2017 Жилина 4:0 Подбрезова С
- 19.05.2017 Подбрезова 0:1 Ружомберок С
- 14.05.2017 ДАК 2:2 Подбрезова С
- 06.05.2017 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
- 26.04.2017 Подбрезова 2:0 Злате Моравце С
Тренчин (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 29.10.2017 Тренчин 1:2 Спартак Трнава С
- 21.10.2017 ДАК 1:2 Тренчин С
- 14.10.2017 Тренчин 4:1 Сеница С
- 30.09.2017 Тренчин 3:0 Злате Моравце С
- 24.09.2017 Татран Прешов 0:7 Тренчин С
- 20.09.2017 Тренчин 2:1 Нитра С
- 16.09.2017 Жилина 5:1 Тренчин С
- 09.09.2017 Тренчин 2:2 Слован Братислава С
- 26.08.2017 Ружомберок 3:3 Тренчин С
- 19.08.2017 Тренчин 1:2 Земплин С
- 12.08.2017 Тренчин 1:1 Подбрезова С
- 05.08.2017 Спартак Трнава 2:1 Тренчин С
- 29.07.2017 Тренчин 1:2 ДАК С
- 23.07.2017 Сеница 1:2 Тренчин С
- 20.07.2017 Бней-Иегуда 2:0 Тренчин ЛЕ
- 13.07.2017 Тренчин 1:1 Бней-Иегуда ЛЕ
- 06.07.2017 Торпедо Кутаиси 0:3 Тренчин ЛЕ
- 29.06.2017 Тренчин 5:1 Торпедо Кутаиси ЛЕ
- 27.05.2017 Тренчин 4:0 Татран Прешов С
- 19.05.2017 Тренчин 3:2 Слован Братислава С
Последние игры между собой
Подбрезова: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Тренчин: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
- 12.08.2017 Тренчин 1:1 Подбрезова Суперлига
- 09.04.2017 Тренчин 2:0 Подбрезова Суперлига
- 04.11.2016 Подбрезова 2:1 Тренчин Суперлига
- 06.08.2016 Тренчин 0:1 Подбрезова Суперлига
- 19.03.2016 Тренчин 2:0 Подбрезова Суперлига
- 17.10.2015 Тренчин 2:1 Подбрезова Суперлига
- 25.07.2015 Подбрезова 0:2 Тренчин Суперлига
- 12.04.2015 Тренчин 4:1 Подбрезова Суперлига
- 25.10.2008 Подбрезова 1:0 Тренчин 2-й дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|14
|12
|0
|2
|26 - 10
|36
|2.
|Слован Братислава
|1:0
|15
|8
|5
|2
|33 - 21
|29
|3.
|Жилина
|14
|9
|0
|5
|33 - 19
|27
|4.
|Нитра
|14
|7
|4
|3
|16 - 8
|25
|5.
|ДАК
|0:1
|15
|7
|4
|4
|20 - 17
|25
|6.
|Тренчин
|15
|7
|3
|5
|39 - 24
|24
|7.
|Ружомберок
|14
|6
|5
|3
|24 - 15
|23
|8.
|Злате Моравце
|14
|6
|1
|7
|17 - 19
|19
|9.
|Земплин
|15
|4
|2
|9
|12 - 19
|14
|10.
|Татран Прешов
|15
|3
|2
|10
|12 - 37
|11
|11.
|Подбрезова
|15
|3
|1
|11
|12 - 31
|10
|12.
|Сеница
|14
|0
|3
|11
|10 - 34
|3
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Тренчин производит замену. Philip Azango уходит, и Abdul Zubairu заменяет его
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Endy Opoku Bernadina.
77'
Тренчин производит замену. Ван Хаарен Рики уходит, и Паур Якуб заменяет его
70'
Тренчин производит замену. Hillary Gong уходит, и Квоцера Милан заменяет его
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шулек Мартин.
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Philip Azango.
54'
Подбрезова производит замену. Баэс Альдо уходит, и Thomas Gerat заменяет его
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Уббинк Корнелис.
46'
Начался второй тайм!
46'
Подбрезова производит замену. Копичар Адриан уходит, и Jakub Sedlacek заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Янга Рангело.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эль-Махдиуи Ашраф.
40'
Лоуренс Джеймс получает желтую карточку.
40'
Давид Леско получает желтую карточку.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Уббинк Корнелис.
31'
Подбрезова производит замену. Ярослав Костелний уходит, и Filip Lepies заменяет его
22'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Ярослав Костелний отправил мяч в свои ворота.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Янга Рангело.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium ZP SPORT/Kolkaren. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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