  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Словакия
  5. Суперлига
Стадион:
Подбрезова
1:8
Конец матча
Тренчин
0'
0:1
6' Гол
Янга Рангело
0:2
22' Гол в свои ворота
Jaroslav Kostelny
0:3
33' Гол
Уббинк Корнелис
40' Желтая карточка
David Lesko
40' Желтая карточка
Лоуренс Джеймс
0:4
43' Гол
Эль-Махдиуи Ашраф
0:5
45' Гол
Янга Рангело
0:6
48' Гол
Уббинк Корнелис
0:7
62' Гол
Philip Azango
0:8
68' Гол
Шулек Мартин
1:8
80' Гол
Endy Opoku Bernadina
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Тренчин производит замену. Philip Azango уходит, и Abdul Zubairu заменяет его
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Endy Opoku Bernadina.
77'
Тренчин производит замену. Ван Хаарен Рики уходит, и Паур Якуб заменяет его
70'
Тренчин производит замену. Hillary Gong уходит, и Квоцера Милан заменяет его
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шулек Мартин.

Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Philip Azango.
54'
Подбрезова производит замену. Баэс Альдо уходит, и Thomas Gerat заменяет его
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Уббинк Корнелис.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Подбрезова производит замену. Копичар Адриан уходит, и Jakub Sedlacek заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Янга Рангело.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эль-Махдиуи Ашраф.
Желтая карточка
40'
Лоуренс Джеймс получает желтую карточку.
Желтая карточка
40'
Давид Леско получает желтую карточку.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Уббинк Корнелис.
31'
Подбрезова производит замену. Ярослав Костелний уходит, и Filip Lepies заменяет его
Описание гола
22'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Ярослав Костелний отправил мяч в свои ворота.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Янга Рангело.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium ZP SPORT/Kolkaren. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация