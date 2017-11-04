Стадион: Van Donge and De Roo Stadion Зрители: 4086
1:0
Конец матча
36' Красная карточкаРосхёвел Микхал
1:0
42' ГолБрюинс Луиджи
47' Желтая карточкаМессауд Али
1:0
79' Не забитый пенальтиБрюинс Луиджи
Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 4086 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
Судья свистит, и матч окончен
92'
92'
Колвейк Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Ван Дёйнен Майк попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
91'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
88'
Тактическая замена. Эль-Аззузи Закария уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
87'
Тактическая замена. Эль-Макрини Мохамед уходит с поля и его заменяет Рютьес Натан
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
83'
Вратарь парирует удар, который нанес Брюинс Луиджи, и мяч снова в игре
82'
82'
Кристинссон Огмундур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
82'
Оассар Адиль исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
81'
Пейн Десевио из команды Эксельсиор делает подножку. Гётц Аштон заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
80'
79'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Брюинс Луиджи бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
78'
ПЕНАЛЬТИ! – Кум Кристиан сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Брюинс Луиджи заработал пенальти для своей команды
78'
Тактическая замена. Густафссон Симон уходит с поля и его заменяет Энгельс Марио
78'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников.
77'
77'
Пейн Десевио из команды Эксельсиор делает навес
76'
76'
Брюинс Луиджи мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
75'
Пейн Десевио из команды Эксельсиор делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
74'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Элберс Стэнли
74'
Кум Кристиан из команды Рода бьет головой мимо ворот
74'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
73'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
71'
71'
Milan Massop получил травму и заменен. Пейн Десевио выходит на поле.
70'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор бьет головой мимо ворот
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
69'
Milan Massop возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Milan Massop получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
68'
Milan Massop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
66'
66'
66'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает навес
66'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
61'
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
60'
Файк Хишам из команды Эксельсиор наносит неточный удар с лета
60'
60'
59'
59'
Шахин Дани из команды Рода бьет головой мимо ворот
58'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой слева.
58'
Кристинссон Огмундур выбил мяч на угловой.
58'
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
58'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Густафссон Симон.
57'
56'
56'
Файк Хишам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает подножку. Мессауд Али заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
54'
54'
54'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает подножку. Ван Пеппен Ард заработал фол.
52'
52'
Матей Юрген отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает навес
51'
Кум Кристиан наказан за толчок Мессауд Али
50'
50'
Эль-Аззузи Закария из команды Эксельсиор бьет головой мимо ворот
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
Мессауд Али получает желтую карточку.
47'
Мессауд Али совершает грубый фол. Эль-Макрини Мохамед был жертвой
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
45'
44'
44'
Де Вейс Йорди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Брюинс Луиджи нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
Кум Кристиан наказан за толчок Мессауд Али
42'
Мессауд Али сделал результативную передачу.
42'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Брюинс Луиджи записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
42'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор играет в стеночку. Мессауд Али был стеночкой.
41'
41'
Эль-Аззузи Закария из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
40'
Файк Хишам имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
40'
39'
39'
39'
38'
38'
38'
38'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Гётц Аштон из команды Рода делает подножку. Брюинс Луиджи заработал фол.
36'
УДАЛЕНИЕ! Росхёвел Микхал получил жёлтую карточку и покинул поле.
36'
Росхёвел Микхал совершает грубый фол. Эль-Аззузи Закария был жертвой
36'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Кристинссон Огмундур вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Gyliano van Velzen из команды Рода подал угловой справа.
36'
Росхёвел Микхал нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
35'
Матей Юрген из команды Эксельсиор делает подножку. Шахин Дани заработал фол.
35'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
34'
Gyliano van Velzen попал в створ, но вратарь справился с ударом.
32'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
31'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает подножку. Шахин Дани заработал фол.
30'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода. Это Эль-Аззузи Закария заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
29'
Матей Юрген из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Кум Кристиан.
29'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Оассар Адиль наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
28'
27'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Кристинссон Огмундур вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой слева.
26'
Карами Халид выбил мяч на угловой.
26'
Шахин Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
25'
25'
25'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес
23'
Milan Massop наказан за толчок Гётц Аштон
22'
22'
Юрьюс Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает подножку. Файк Хишам заработал фол.
21'
21'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает навес
21'
Оассар Адиль из команды Рода делает подножку. Файк Хишам заработал фол.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
19'
19'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает навес
19'
19'
Шахин Дани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Матей Юрген из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Шахин Дани.
18'
Юрьюс Хидде вышел из ворот и забрал мяч.
18'
18'
17'
17'
17'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой слева.
17'
Гётц Аштон выбил мяч на угловой.
16'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Gyliano van Velzen наказан за толчок Карами Халид
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
13'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор. Это Кум Кристиан заработал фол.
13'
Milan Massop наказан за толчок Гётц Аштон
12'
12'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода бьет головой мимо ворот
12'
11'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Шахин Дани заработал фол.
10'
Брюинс Луиджи наказан за толчок Кум Кристиан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
9'
9'
7'
6'
Матей Юрген наказан за толчок Эль-Макрини Мохамед
6'
6'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
6'
5'
5'
Шахин Дани из команды Рода делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 17% времени, а гости – 83%.
3'
Юрьюс Хидде вышел из ворот и забрал мяч.
3'
3'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает неудачный навес.
2'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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