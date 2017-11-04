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Стадион: Зрители: 4086
Эксельсиор
1:0
Конец матча
Рода
0'
36' Красная карточка
Росхёвел Микхал
1:0
42' Гол
Брюинс Луиджи
47' Желтая карточка
Мессауд Али
1:0
79' Не забитый пенальти
Брюинс Луиджи
90'+4
Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 4086 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Колвейк Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Ван Дёйнен Майк попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
Удар от ворот произведет Рода
88'
Тактическая замена. Эль-Аззузи Закария уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
87'
Тактическая замена. Эль-Макрини Мохамед уходит с поля и его заменяет Рютьес Натан
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
83'
Вратарь парирует удар, который нанес Брюинс Луиджи, и мяч снова в игре
82'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Кристинссон Огмундур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
82'
Оассар Адиль исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
81'
Пейн Десевио из команды Эксельсиор делает подножку. Гётц Аштон заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
79'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Брюинс Луиджи бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
Фол, нарушение
78'
ПЕНАЛЬТИ! – Кум Кристиан сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Брюинс Луиджи заработал пенальти для своей команды
78'
Тактическая замена. Густафссон Симон уходит с поля и его заменяет Энгельс Марио
78'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников.
77'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Пейн Десевио из команды Эксельсиор делает навес
76'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
76'
Брюинс Луиджи мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
75'
Пейн Десевио из команды Эксельсиор делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Удар от ворот произведет Рода
74'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Элберс Стэнли
74'
Кум Кристиан из команды Рода бьет головой мимо ворот
Угловой
74'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
73'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
71'
Удар от ворот произведет Рода
71'
Milan Massop получил травму и заменен. Пейн Десевио выходит на поле.
70'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор бьет головой мимо ворот
70'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Удар от ворот произведет Рода
Травма, повреждение
69'
Milan Massop возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
69'
Milan Massop получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
68'
Milan Massop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
66'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает навес
66'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
61'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
61'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Удар от ворот произведет Рода
60'
Файк Хишам из команды Эксельсиор наносит неточный удар с лета
60'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес
59'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
59'
Шахин Дани из команды Рода бьет головой мимо ворот
Угловой
58'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой слева.
58'
Кристинссон Огмундур выбил мяч на угловой.
58'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
58'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Густафссон Симон.
57'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Рода
56'
Файк Хишам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
56'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает подножку. Мессауд Али заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
54'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает подножку. Ван Пеппен Ард заработал фол.
52'
Удар от ворот произведет Рода
52'
Матей Юрген отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает навес
Фол, нарушение
51'
Кум Кристиан наказан за толчок Мессауд Али
50'
Удар от ворот произведет Рода
50'
Эль-Аззузи Закария из команды Эксельсиор бьет головой мимо ворот
50'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
47'
Мессауд Али получает желтую карточку.
Фол, нарушение
47'
Мессауд Али совершает грубый фол. Эль-Макрини Мохамед был жертвой
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Эль-Аззузи Закария из команды Эксельсиор делает навес
44'
Удар от ворот произведет Рода
44'
Де Вейс Йорди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Брюинс Луиджи нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Удар от ворот произведет Рода
Фол, нарушение
43'
Кум Кристиан наказан за толчок Мессауд Али
42'
Мессауд Али сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Брюинс Луиджи записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
42'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор играет в стеночку. Мессауд Али был стеночкой.
41'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Эль-Аззузи Закария из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Удар от ворот произведет Рода
40'
Файк Хишам имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
40'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес
39'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
38'
Удар от ворот произведет Рода
38'
Эль-Аззузи Закария из команды Эксельсиор делает навес
38'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Гётц Аштон из команды Рода делает подножку. Брюинс Луиджи заработал фол.
36'
УДАЛЕНИЕ! Росхёвел Микхал получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
36'
Росхёвел Микхал совершает грубый фол. Эль-Аззузи Закария был жертвой
36'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Кристинссон Огмундур вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
36'
Gyliano van Velzen из команды Рода подал угловой справа.
36'
Росхёвел Микхал нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Фол, нарушение
35'
Матей Юрген из команды Эксельсиор делает подножку. Шахин Дани заработал фол.
35'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
34'
Gyliano van Velzen попал в створ, но вратарь справился с ударом.
32'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
Фол, нарушение
31'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает подножку. Шахин Дани заработал фол.
Фол, нарушение
30'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода. Это Эль-Аззузи Закария заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
29'
Матей Юрген из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Кум Кристиан.
29'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Оассар Адиль наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
28'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
27'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Кристинссон Огмундур вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
26'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой слева.
26'
Карами Халид выбил мяч на угловой.
26'
Шахин Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
25'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес
Фол, нарушение
23'
Milan Massop наказан за толчок Гётц Аштон
22'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Юрьюс Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает подножку. Файк Хишам заработал фол.
21'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает навес
Фол, нарушение
21'
Оассар Адиль из команды Рода делает подножку. Файк Хишам заработал фол.
20'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
19'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает навес
19'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Шахин Дани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Матей Юрген из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Шахин Дани.
18'
Юрьюс Хидде вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
18'
Удар от ворот произведет Рода
17'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
17'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой слева.
17'
Гётц Аштон выбил мяч на угловой.
16'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
16'
Gyliano van Velzen наказан за толчок Карами Халид
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
13'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор. Это Кум Кристиан заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Milan Massop наказан за толчок Гётц Аштон
12'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
12'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода бьет головой мимо ворот
12'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Шахин Дани заработал фол.
Фол, нарушение
10'
Брюинс Луиджи наказан за толчок Кум Кристиан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
9'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Эль-Аззузи Закария из команды Эксельсиор делает навес
7'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Матей Юрген наказан за толчок Эль-Макрини Мохамед
6'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
6'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Шахин Дани из команды Рода делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 17% времени, а гости – 83%.
3'
Юрьюс Хидде вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес
3'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает неудачный навес.
Офсайд
2'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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