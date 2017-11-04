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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 10411
Хераклес
2:1
Конец матча
Гронинген
0'
1:0
14' Гол
Reuven Niemeijer
1:1
44' Пенальти
Вельдвейк Ларс
63' Желтая карточка
Те Вирик Мик
77' Желтая карточка
Дуарте Лерин
81' Желтая карточка
Вормердам Дьянго
2:1
82' Пенальти
Хардевельд Джефф
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Ван Нифф Юлл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Удар от ворот произведет Гронинген
93'
Хардевельд Джефф бьет из пределов штрафной и упускает момент!

93'
Монтейро Гамиро нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
92'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес делает подножку. Вормердам Дьянго заработал фол.
92'
Удар от ворот произведет Хераклес
92'
Мемишевич Самир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Хераклес
90'
Бакуна Жуниньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Дуарте Лерин из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
89'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
89'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
88'
Бакуна Жуниньо блокирует соперника. Дуарте Лерин заработал своей команде штрафной.
88'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
88'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
86'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген подал угловой справа.
86'
Махи Мимаун бьет и мяч от рикошета проходит мимо
86'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает пас партнеру.
Фол, нарушение
86'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает подножку. Те Вирик Мик заработал фол.
Фол, нарушение
84'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает подножку. Махи Мимаун заработал фол.
84'
Удар от ворот произведет Хераклес
83'
Тактическая замена. Гладон Пол уходит с поля и его заменяет Вермейж Винсент
82'
Тактическая замена. Carlos Antuna уходит с поля и его заменяет Идрисси Уссама
Описание гола
82'
Г О О О О О Л - Хардевельд Джефф из команды Хераклес забивает пенальти
Желтая карточка
81'
Вормердам Дьянго получает желтую карточку.
Фол, нарушение
81'
ПЕНАЛЬТИ! – Вормердам Дьянго серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Кювас Брандлей заработал пенальти для своей команды
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
80'
Мемишевич Самир наказан за толчок Кювас Брандлей
80'
Удар от ворот произведет Гронинген
80'
Кювас Брандлей бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
79'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает подножку. Монтейро Гамиро заработал фол.
79'
Дрост Йеспер пробил головой, вратарь справился с ударом.
79'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген подал угловой справа.
78'
Carlos Antuna из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
77'
Дуарте Лерин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
77'
Дуарте Лерин из команды Хераклес. Это Carlos Antuna заработал фол.
Угловой
77'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
77'
Кювас Брандлей бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
76'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает подножку. Кювас Брандлей заработал фол.
76'
Гладон Пол из команды Хераклес играет в стеночку с партнером по команде. Кювас Брандлей это был.
75'
Удар от ворот произведет Хераклес
75'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает неудачный навес.
75'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
73'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес в офсайде
72'
Удар от ворот произведет Гронинген
72'
Ван ден Бёйс Дарио имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
72'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
72'
Гладон Пол из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Удар от ворот произведет Хераклес
71'
Те Вирик Мик из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
71'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
71'
Carlos Antuna из команды Гронинген делает навес
71'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Удар-перашют, который нанес Дрост Йеспер из команды Гронинген был отбит вратарем.
69'
После дальнего удара, который нанес Пелюпесси Йоей мяч отбит вратарем
69'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Вельдвейк Ларс, и мяч снова в игре
68'
Тактическая замена. Ritsu Doan уходит с поля и его заменяет Дрост Йеспер
67'
Тактическая замена. Reuven Niemeijer уходит с поля и его заменяет Дуарте Лерин
66'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес делает навес
66'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Гладон Пол из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Удар от ворот произведет Гронинген
64'
Кювас Брандлей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Монтейро Гамиро отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
63'
Те Вирик Мик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
63'
Те Вирик Мик совершает грубый фол. Кювас Брандлей был жертвой
62'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
62'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген подал угловой справа.
62'
Те Вирик Мик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
61'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес делает подножку. Махи Мимаун заработал фол.
60'
Удар от ворот произведет Гронинген
60'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
60'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Ludovit Reis выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Монтейро Гамиро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
60'
Монтейро Гамиро на финте ушёл от оппонента.
59'
Петерсон Кристофер имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
59'
Петерсон Кристофер оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
Фол, нарушение
58'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает подножку. Бакуна Жуниньо заработал фол.
57'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
57'
Махи Мимаун наказан за толчок Брейкерс Тим
57'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает навес
56'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает навес
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
54'
Кювас Брандлей из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
54'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
54'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Петерсон Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген подал угловой справа.
53'
Вуйтенс Дрис выбил мяч на угловой.
53'
Carlos Antuna из команды Гронинген делает навес
Фол, нарушение
53'
Хардевельд Джефф совершает грубый фол. Carlos Antuna был жертвой
52'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отвел угрозу отличным подкатом
52'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
50'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает подножку. Хардевельд Джефф заработал фол.
50'
Сегодняшная посещаемость составляет 10411 болельщиков
50'
Удар от ворот произведет Хераклес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Ritsu Doan отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Carlos Antuna из команды Гронинген делает пас партнеру.
50'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Carlos Antuna из команды Гронинген делает навес
Офсайд
49'
Carlos Antuna из команды Гронинген в офсайде
48'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Гронинген
48'
Гладон Пол из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
48'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
48'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
47'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает навес
47'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
46'
Ван Нифф Юлл выбил мяч на угловой.
46'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
46'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
46'
Тактическая замена. Amir Absalem уходит с поля и его заменяет Махи Мимаун
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
48'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает подножку. Петерсон Кристофер заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Описание гола
44'
Г О О О О О Л - Вельдвейк Ларс из команды Гронинген забивает пенальти
Фол, нарушение
43'
ПЕНАЛЬТИ! Монтейро Гамиро сыграл рукой в своей штрафной площади.
43'
Carlos Antuna из команды Гронинген делает навес
42'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Кастро Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Удар от ворот произведет Хераклес
39'
Ludovit Reis бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
38'
Amir Absalem из команды Гронинген в офсайде
Фол, нарушение
38'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает подножку. Бакуна Жуниньо заработал фол.
37'
Удар от ворот произведет Хераклес
Фол, нарушение
37'
Пелюпесси Йоей наказан за толчок Amir Absalem
36'
Удар от ворот произведет Хераклес
36'
Мемишевич Самир из команды Гронинген наносит неточный удар с лета
Угловой
36'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген подал угловой справа.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Вуйтенс Дрис выбил мяч на угловой.
35'
Вельдвейк Ларс оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
35'
Вельдвейк Ларс из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
35'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Кювас Брандлей из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
Офсайд
33'
Гладон Пол из команды Хераклес в офсайде
33'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Amir Absalem из команды Гронинген делает навес
32'
Удар от ворот произведет Гронинген
32'
Петерсон Кристофер на финте ушёл от оппонента.
32'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
30'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает подножку. Кювас Брандлей заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Гладон Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает навес
29'
Вельдвейк Ларс из команды Гронинген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
29'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген подал угловой слева.
28'
Пелюпесси Йоей выбил мяч на угловой.
28'
Мемишевич Самир из команды Гронинген делает навес
28'
Carlos Antuna из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Carlos Antuna из команды Гронинген делает навес
26'
Удар от ворот произведет Гронинген
26'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает неудачный навес.
26'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отвел угрозу отличным подкатом
26'
Amir Absalem выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
25'
Кювас Брандлей совершает грубый фол. Amir Absalem был жертвой
Фол, нарушение
25'
Гладон Пол из команды Хераклес делает подножку. Мемишевич Самир заработал фол.
Фол, нарушение
24'
Вельдвейк Ларс из команды Гронинген. Это Монтейро Гамиро заработал фол.
Фол, нарушение
23'
Amir Absalem наказан за толчок Гладон Пол
Фол, нарушение
22'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает подножку. Петерсон Кристофер заработал фол.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Amir Absalem выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген подал угловой справа.
20'
Мемишевич Самир точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Те Вирик Мик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
19'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Гладон Пол из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Amir Absalem из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Удар от ворот произведет Гронинген
17'
Кювас Брандлей имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
17'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
16'
Reuven Niemeijer наказан за толчок Ludovit Reis
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Reuven Niemeijer!
14'
Кювас Брандлей на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
14'
Те Вирик Мик наказан за толчок Петерсон Кристофер
13'
Удар от ворот произведет Хераклес
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Проппер Робин получил травму и заменен. Вуйтенс Дрис выходит на поле.
Травма, повреждение
12'
Проппер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Вельдвейк Ларс ударом издали сотрясает перекладину
11'
Проппер Робин ошибается в защите.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
10'
Ritsu Doan из команды Гронинген делает подножку. Петерсон Кристофер заработал фол.
Фол, нарушение
9'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Ritsu Doan заработал фол.
9'
Удар от ворот произведет Гронинген
9'
Кювас Брандлей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Кювас Брандлей из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
9'
Удар от ворот произведет Хераклес
9'
Бакуна Жуниньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
6'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
6'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Те Вирик Мик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
4'
Удар от ворот произведет Хераклес
Фол, нарушение
4'
Гладон Пол наказан за толчок Мемишевич Самир
2'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отвел угрозу отличным подкатом
2'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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