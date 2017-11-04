Стадион: Полман Зрители: 10411
1:0
14' ГолReuven Niemeijer
1:1
44' ПенальтиВельдвейк Ларс
63' Желтая карточкаТе Вирик Мик
77' Желтая карточкаДуарте Лерин
81' Желтая карточкаВормердам Дьянго
2:1
82' ПенальтиХардевельд Джефф
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
93'
Ван Нифф Юлл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
93'
Хардевельд Джефф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Монтейро Гамиро нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес делает подножку. Вормердам Дьянго заработал фол.
92'
92'
Мемишевич Самир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Бакуна Жуниньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
89'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Дуарте Лерин из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
89'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Бакуна Жуниньо блокирует соперника. Дуарте Лерин заработал своей команде штрафной.
88'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
87'
86'
86'
Махи Мимаун бьет и мяч от рикошета проходит мимо
86'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает пас партнеру.
86'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает подножку. Те Вирик Мик заработал фол.
84'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает подножку. Махи Мимаун заработал фол.
84'
83'
Тактическая замена. Гладон Пол уходит с поля и его заменяет Вермейж Винсент
82'
Тактическая замена. Carlos Antuna уходит с поля и его заменяет Идрисси Уссама
82'
Г О О О О О Л - Хардевельд Джефф из команды Хераклес забивает пенальти
81'
Вормердам Дьянго получает желтую карточку.
81'
ПЕНАЛЬТИ! – Вормердам Дьянго серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Кювас Брандлей заработал пенальти для своей команды
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Мемишевич Самир наказан за толчок Кювас Брандлей
80'
80'
Кювас Брандлей бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
79'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает подножку. Монтейро Гамиро заработал фол.
79'
Дрост Йеспер пробил головой, вратарь справился с ударом.
79'
79'
78'
Carlos Antuna из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
Дуарте Лерин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
77'
Дуарте Лерин из команды Хераклес. Это Carlos Antuna заработал фол.
77'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
77'
Кювас Брандлей бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
76'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает подножку. Кювас Брандлей заработал фол.
76'
Гладон Пол из команды Хераклес играет в стеночку с партнером по команде. Кювас Брандлей это был.
75'
75'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает неудачный навес.
75'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
74'
73'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес в офсайде
72'
72'
Ван ден Бёйс Дарио имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
72'
72'
Гладон Пол из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
71'
Те Вирик Мик из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
71'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
71'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Удар-перашют, который нанес Дрост Йеспер из команды Гронинген был отбит вратарем.
69'
После дальнего удара, который нанес Пелюпесси Йоей мяч отбит вратарем
69'
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Вельдвейк Ларс, и мяч снова в игре
68'
Тактическая замена. Ritsu Doan уходит с поля и его заменяет Дрост Йеспер
67'
Тактическая замена. Reuven Niemeijer уходит с поля и его заменяет Дуарте Лерин
66'
66'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес делает навес
66'
65'
Гладон Пол из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
64'
Кювас Брандлей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Монтейро Гамиро отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
63'
Те Вирик Мик получает желтую карточку.
63'
Те Вирик Мик совершает грубый фол. Кювас Брандлей был жертвой
62'
62'
62'
Те Вирик Мик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
61'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес делает подножку. Махи Мимаун заработал фол.
60'
60'
60'
60'
Ludovit Reis выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Монтейро Гамиро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
60'
Монтейро Гамиро на финте ушёл от оппонента.
59'
Петерсон Кристофер имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
59'
Петерсон Кристофер оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
58'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает подножку. Бакуна Жуниньо заработал фол.
57'
57'
Махи Мимаун наказан за толчок Брейкерс Тим
57'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает навес
56'
56'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает навес
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
54'
Кювас Брандлей из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
54'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
54'
54'
Петерсон Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Вуйтенс Дрис выбил мяч на угловой.
53'
53'
Хардевельд Джефф совершает грубый фол. Carlos Antuna был жертвой
52'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отвел угрозу отличным подкатом
52'
50'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает подножку. Хардевельд Джефф заработал фол.
50'
Сегодняшная посещаемость составляет 10411 болельщиков
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Ritsu Doan отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Carlos Antuna из команды Гронинген делает пас партнеру.
50'
49'
49'
Carlos Antuna из команды Гронинген в офсайде
48'
48'
48'
Гладон Пол из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
48'
48'
48'
47'
47'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает навес
47'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Ван Нифф Юлл выбил мяч на угловой.
46'
46'
46'
46'
46'
Тактическая замена. Amir Absalem уходит с поля и его заменяет Махи Мимаун
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
48'
48'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает подножку. Петерсон Кристофер заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
Г О О О О О Л - Вельдвейк Ларс из команды Гронинген забивает пенальти
43'
ПЕНАЛЬТИ! Монтейро Гамиро сыграл рукой в своей штрафной площади.
43'
42'
42'
42'
Кастро Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
39'
Ludovit Reis бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
38'
Amir Absalem из команды Гронинген в офсайде
38'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает подножку. Бакуна Жуниньо заработал фол.
37'
37'
Пелюпесси Йоей наказан за толчок Amir Absalem
36'
36'
Мемишевич Самир из команды Гронинген наносит неточный удар с лета
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Вуйтенс Дрис выбил мяч на угловой.
35'
Вельдвейк Ларс оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
35'
Вельдвейк Ларс из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
35'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Кювас Брандлей из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
33'
Гладон Пол из команды Хераклес в офсайде
33'
33'
Amir Absalem из команды Гронинген делает навес
32'
32'
Петерсон Кристофер на финте ушёл от оппонента.
32'
32'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает подножку. Кювас Брандлей заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Гладон Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
29'
29'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает навес
29'
Вельдвейк Ларс из команды Гронинген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
29'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген подал угловой слева.
28'
Пелюпесси Йоей выбил мяч на угловой.
28'
Мемишевич Самир из команды Гронинген делает навес
28'
Carlos Antuna из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
27'
26'
26'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает неудачный навес.
26'
26'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отвел угрозу отличным подкатом
26'
Amir Absalem выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Кювас Брандлей совершает грубый фол. Amir Absalem был жертвой
25'
Гладон Пол из команды Хераклес делает подножку. Мемишевич Самир заработал фол.
24'
Вельдвейк Ларс из команды Гронинген. Это Монтейро Гамиро заработал фол.
23'
Amir Absalem наказан за толчок Гладон Пол
22'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает подножку. Петерсон Кристофер заработал фол.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Amir Absalem выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
20'
20'
20'
Мемишевич Самир точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Те Вирик Мик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
19'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Гладон Пол из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Amir Absalem из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
17'
Кювас Брандлей имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
17'
16'
Reuven Niemeijer наказан за толчок Ludovit Reis
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Reuven Niemeijer!
14'
Кювас Брандлей на финте ушёл от оппонента.
14'
Те Вирик Мик наказан за толчок Петерсон Кристофер
13'
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Проппер Робин получил травму и заменен. Вуйтенс Дрис выходит на поле.
12'
Проппер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Вельдвейк Ларс ударом издали сотрясает перекладину
11'
Проппер Робин ошибается в защите.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
10'
Ritsu Doan из команды Гронинген делает подножку. Петерсон Кристофер заработал фол.
9'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Ritsu Doan заработал фол.
9'
9'
Кювас Брандлей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Кювас Брандлей из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
9'
9'
Бакуна Жуниньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
8'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
6'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
6'
6'
Те Вирик Мик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
4'
4'
Гладон Пол наказан за толчок Мемишевич Самир
2'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отвел угрозу отличным подкатом
2'
1'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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