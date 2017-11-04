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Стадион: Seacon Stadion - De Koel Зрители: 6521
39' Желтая карточкаКорте Джованни
Состав команд
11
Тай
Леннарт
19
Torino
Hunte
18
Bart
Meijers
69
Тасенде
Хосе
10
Влут
Рай
ВВВ-Венло 4-3-3
- Основной состав
- 1 Уннерсталл Ларс Вратарь
- 2 Moreno Rutten Защитник
- 3 Jerold Promes Защитник
- 13 Nils Roeseler Защитник
- 4 Roel Janssen Защитник
- 9 Ralf Seuntjens Полузащитник
- 25 Kelechi Nwakali Полузащитник
- 8 Леманс Клинт Полузащитник
- 7 Vito van Crooy Нападающий
- 11 Тай Леннарт Нападающий
- 19 Torino Hunte Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Delano van Crooy Вратарь
- 12 Янсе Йенс Защитник
- 5 Лябиль Леруа Защитник
- 20 Ван Брюген Дамиан Защитник
- 21 Антонис Терри Полузащитник
- 14 Tarik Tissoudali Полузащитник
- 26 Etienne Amenyido
- 22 Петерс Минк
- 30 Sem Custers
- Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Tristan Dekker Травмирован
- Jonathan Opoku Травмирован
НАК Бреда 4-3-3
- Основной состав
- 12 Биригитти Марк Вратарь
- 2 Fabian Sporkslede Защитник
- 18 Bart Meijers Защитник
- 5 Метс Кароль Защитник
- 69 Тасенде Хосе Защитник
- 6 Arno Verschueren Полузащитник
- 10 Влут Рай Полузащитник
- 8 Эль-Алуши Мунир Полузащитник
- 7 Корте Джованни Нападающий
- 87 Эневолдсен Томас Нападающий
- 19 Гарсия Мануэль II Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Бертрамс Найджел Вратарь
- 35 Хорсфилд Джеймс Защитник
- 30 Нийхолт Джанлука Полузащитник
- 45 Richelor Sprangers Нападающий
- 33 Marwin Reuvers
- 11 Paolo Fernandes
- 32 Bradley Vliet
- 26 Karol Niemczycki
- Главный тренер: Stijn Vreven
- Травмы и дисквалификации
- Агйепонг Томас Травмирован
- Н'Токо Чиро Травмирован
- Olivier Rommens Травмирован
- Хамхаутс Робби Травмирован
- Andries Noppert Травмирован
- Мари Пабло Травмирован
Предыдущие игры
ВВВ-Венло (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 28.10.2017 Хераклес 3:0 ВВВ-Венло Э
- 25.10.2017 ВВВ-Венло 3:1 Утрехт К
- 21.10.2017 ВВВ-Венло 0:2 АДО Ден Хааг Э
- 15.10.2017 ВВВ-Венло 2:5 ПСВ Э
- 04.10.2017 ВВВ-Венло 5:0 Де Трефферс ТМК
- 30.09.2017 Эксельсиор 0:2 ВВВ-Венло Э
- 24.09.2017 ВВВ-Венло 1:1 ПЕК Зволле Э
- 21.09.2017 Блаув Гел 0:3 ВВВ-Венло К
- 17.09.2017 Витесс 1:1 ВВВ-Венло Э
- 10.09.2017 Гронинген 1:1 ВВВ-Венло Э
- 27.08.2017 ВВВ-Венло 0:2 Аякс Э
- 19.08.2017 Твенте 1:2 ВВВ-Венло Э
- 12.08.2017 ВВВ-Венло 3:0 Спарта Роттердам Э
- 05.08.2017 ВВВ-Венло 1:1 НЕК Неймеген ТМК
- 02.08.2017 ЕВВ 4:3 ВВВ-Венло ТМК
- 27.07.2017 ВВВ-Венло 2:0 Реал Сосьедад ТМК
- 22.07.2017 Вельден 0:13 ВВВ-Венло ТМК
- 15.07.2017 ВЕЛО 0:8 ВВВ-Венло ТМК
- 12.07.2017 ПАОК 1:0 ВВВ-Венло ТМК
- 08.07.2017 ХБСВ 0:7 ВВВ-Венло ТМК
НАК Бреда (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 29.10.2017 Утрехт 2:2 НАК Бреда Э
- 21.10.2017 НАК Бреда 0:2 ПЕК Зволле Э
- 14.10.2017 Рода 1:0 НАК Бреда Э
- 30.09.2017 НАК Бреда 0:1 АДО Ден Хааг Э
- 23.09.2017 Фейеноорд 0:2 НАК Бреда Э
- 20.09.2017 Ахиллес 4:3 НАК Бреда К
- 16.09.2017 НАК Бреда 2:1 Гронинген Э
- 10.09.2017 АЗ Алкмаар 2:1 НАК Бреда Э
- 25.08.2017 НАК Бреда 2:2 Спарта Роттердам Э
- 20.08.2017 НАК Бреда 1:4 ПСВ Э
- 12.08.2017 Витесс 4:1 НАК Бреда Э
- 05.08.2017 НАК Бреда 3:1 Алмере Сити ТМК
- 29.07.2017 НАК Бреда 1:0 Эксельсиор ТМК
- 22.07.2017 НАК Бреда 2:1 Валвейк ТМК
- 18.07.2017 НАК Бреда 2:2 Генчлербирлиги ТМК
- 15.07.2017 НАК Бреда 2:1 Волендам ТМК
- 08.07.2017 Мадесе Бойс 0:7 НАК Бреда ТМК
- 05.07.2017 САБ Бреда 0:8 НАК Бреда ТМК
- 01.07.2017 Зундерце Селекти 0:4 НАК Бреда ТМК
- 28.05.2017 НЕК Неймеген 1:4 НАК Бреда ПДПОЭ
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
НАК Бреда: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
- 31.03.2017 ВВВ-Венло 0:4 НАК Бреда Первый дивизион
- 18.11.2016 НАК Бреда 0:0 ВВВ-Венло Первый дивизион
- 20.09.2016 НАК Бреда 0:2 ВВВ-Венло Кубок
- 26.02.2016 ВВВ-Венло 4:3 НАК Бреда Первый дивизион
- 02.10.2015 НАК Бреда 0:1 ВВВ-Венло Первый дивизион
- 25.05.2015 НАК Бреда 3:0 ВВВ-Венло Первый дивизион. Плей-офф Эредивизие
- 22.05.2015 ВВВ-Венло 0:1 НАК Бреда Первый дивизион. Плей-офф Эредивизие
- 19.01.2013 НАК Бреда 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие
- 27.10.2012 ВВВ-Венло 1:4 НАК Бреда Эредивизие
- 03.03.2012 ВВВ-Венло 2:1 НАК Бреда Эредивизие
- 28.10.2011 НАК Бреда 3:1 ВВВ-Венло Эредивизие
- 05.02.2011 ВВВ-Венло 3:0 НАК Бреда Эредивизие
- 23.09.2010 НАК Бреда 3:1 ВВВ-Венло Кубок
- 28.08.2010 НАК Бреда 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие
- 30.01.2010 НАК Бреда 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие
- 30.10.2009 ВВВ-Венло 1:1 НАК Бреда Эредивизие
- 12.01.2008 НАК Бреда 0:0 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|26 - 8
|22
|3.
|АЗ Алкмаар
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|4.
|ПЕК Зволле
|10
|6
|3
|1
|17 - 10
|21
|5.
|Витесс
|10
|5
|3
|2
|22 - 12
|18
|6.
|Фейеноорд
|10
|5
|2
|3
|18 - 11
|17
|7.
|Эксельсиор
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|8.
|Хераклес
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|9.
|Херенвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 20
|15
|10.
|Утрехт
|10
|4
|2
|4
|15 - 20
|14
|11.
|АДО Ден Хааг
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|12.
|ВВВ-Венло
|0:0
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|13.
|Спарта Роттердам
|11
|2
|4
|5
|8 - 17
|10
|14.
|Твенте
|10
|3
|0
|7
|13 - 15
|9
|15.
|Виллем II
|11
|3
|0
|8
|13 - 25
|9
|16.
|Гронинген
|11
|2
|3
|6
|14 - 19
|9
|17.
|НАК Бреда
|0:0
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Рода
|11
|2
|1
|8
|9 - 22
|7
Второй тайм
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 6521 болельщиков
72'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло опасно играет. Чуть не пострадал Влут Рай.
72'
72'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает навес
72'
71'
Tarik Tissoudali отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Tarik Tissoudali на финте ушёл от оппонента.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
Ральф Сеунтьенс наказан за толчок Bart Meijers
69'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
69'
Леманс Клинт нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
68'
Корте Джованни из команды НАК Бреда бьет головой мимо ворот
68'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
66'
65'
Влут Рай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда устремляется вперед с мячом.
64'
Корте Джованни из команды НАК Бреда в офсайде
64'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Корте Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Рул Янссен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Тактическая замена. Kelechi Nwakali уходит с поля и его заменяет Ван Брюген Дамиан
59'
Bart Meijers блокирует соперника. Тай Леннарт заработал своей команде штрафной.
58'
ВВВ-Венло совершает вбрасывание на своей половине поля
56'
Ральф Сеунтьенс наказан за толчок Bart Meijers
56'
56'
Tarik Tissoudali из команды ВВВ-Венло делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Kelechi Nwakali выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Ральф Сеунтьенс наказан за толчок Корте Джованни
53'
Tarik Tissoudali наказан за толчок Корте Джованни
53'
Tarik Tissoudali нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Tarik Tissoudali из команды ВВВ-Венло устремляется вперед с мячом.
52'
Влут Рай попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
51'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает подножку. Arno Verschueren заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Рул Янссен наказан за толчок Корте Джованни
48'
Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Эль-Алуши Мунир мяча так и не получил
48'
Гарсия Мануэль II на финте ушёл от оппонента.
46'
Тактическая замена. Torino Hunte уходит с поля и его заменяет Tarik Tissoudali
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Матч возобновится спорным мячом
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Метс Кароль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Нильс Реселер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло опасно играет. Чуть не пострадал Эневолдсен Томас.
45'
Биригитти Марк вышел из ворот и забрал мяч.
45'
44'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает навес
44'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает подножку. Kelechi Nwakali заработал фол.
43'
43'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Ральф Сеунтьенс блокирует соперника. Fabian Sporkslede заработал своей команде штрафной.
40'
Kelechi Nwakali из команды ВВВ-Венло делает подножку. Тасенде Хосе заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
Корте Джованни сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
39'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает подножку. Рул Янссен заработал фол.
38'
Эневолдсен Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло в офсайде
38'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников.
36'
36'
Тай Леннарт отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Нильс Реселер наказан за толчок Биригитти Марк
33'
33'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло разыграл угловой с правого угла.
32'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
32'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло делает навес
31'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает подножку. Ральф Сеунтьенс заработал фол.
30'
30'
Корте Джованни имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Kelechi Nwakali наказан за толчок Arno Verschueren
28'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло. Это Эневолдсен Томас заработал фол.
28'
28'
27'
Эневолдсен Томас из команды НАК Бреда в офсайде
26'
Ральф Сеунтьенс наказан за толчок Fabian Sporkslede
26'
25'
Bart Meijers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Bart Meijers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Kelechi Nwakali на финте ушёл от оппонента.
23'
Эль-Алуши Мунир наказан за толчок Рул Янссен
23'
21'
20'
Тай Леннарт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло устремляется вперед с мячом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Влут Рай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Рул Янссен блокирует соперника. Корте Джованни заработал своей команде штрафной.
18'
Леманс Клинт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
16'
16'
Kelechi Nwakali бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
13'
13'
Torino Hunte бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
13'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
13'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает неудачный навес.
10'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
9'
9'
8'
7'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда подал угловой слева.
6'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
6'
6'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда разыграл угловой с левого угла.
6'
Эль-Алуши Мунир бьет и мяч от рикошета проходит мимо
6'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда устремляется вперед с мячом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
5'
4'
4'
Тай Леннарт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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