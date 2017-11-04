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Стадион: Зрители: 6521
ВВВ-Венло
0:0
Второй тайм: 74'
НАК Бреда
0'
39' Желтая карточка
Корте Джованни
74'
Второй тайм
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 6521 болельщиков
Фол, нарушение
72'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло опасно играет. Чуть не пострадал Влут Рай.
72'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает навес
72'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
71'
Tarik Tissoudali отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Tarik Tissoudali на финте ушёл от оппонента.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
70'
Ральф Сеунтьенс наказан за толчок Bart Meijers
Угловой
69'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
69'
Леманс Клинт нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
68'
Корте Джованни из команды НАК Бреда бьет головой мимо ворот
Угловой
68'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
66'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
65'
Влут Рай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда устремляется вперед с мячом.
Офсайд
64'
Корте Джованни из команды НАК Бреда в офсайде
64'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Корте Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Рул Янссен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Тактическая замена. Kelechi Nwakali уходит с поля и его заменяет Ван Брюген Дамиан
Фол, нарушение
59'
Bart Meijers блокирует соперника. Тай Леннарт заработал своей команде штрафной.
58'
ВВВ-Венло совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
56'
Ральф Сеунтьенс наказан за толчок Bart Meijers
56'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает навес
56'
Tarik Tissoudali из команды ВВВ-Венло делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Kelechi Nwakali выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает навес
Фол, нарушение
54'
Ральф Сеунтьенс наказан за толчок Корте Джованни
Фол, нарушение
53'
Tarik Tissoudali наказан за толчок Корте Джованни
53'
Tarik Tissoudali нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Tarik Tissoudali из команды ВВВ-Венло устремляется вперед с мячом.
52'
Влут Рай попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает навес
Фол, нарушение
51'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает подножку. Arno Verschueren заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
49'
Рул Янссен наказан за толчок Корте Джованни
48'
Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Эль-Алуши Мунир мяча так и не получил
48'
Гарсия Мануэль II на финте ушёл от оппонента.
46'
Тактическая замена. Torino Hunte уходит с поля и его заменяет Tarik Tissoudali
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Матч возобновится спорным мячом
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
46'
Метс Кароль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
46'
Нильс Реселер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
45'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло опасно играет. Чуть не пострадал Эневолдсен Томас.
45'
Биригитти Марк вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло делает навес
44'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает навес
Фол, нарушение
44'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает подножку. Kelechi Nwakali заработал фол.
43'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
43'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Ральф Сеунтьенс блокирует соперника. Fabian Sporkslede заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
40'
Kelechi Nwakali из команды ВВВ-Венло делает подножку. Тасенде Хосе заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
39'
Корте Джованни сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
39'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает подножку. Рул Янссен заработал фол.
38'
Эневолдсен Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает навес
Офсайд
38'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло в офсайде
38'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников.
36'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
36'
Тай Леннарт отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
33'
Нильс Реселер наказан за толчок Биригитти Марк
33'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает навес
Угловой
33'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло разыграл угловой с правого угла.
32'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
32'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло делает навес
Фол, нарушение
31'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает подножку. Ральф Сеунтьенс заработал фол.
30'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
30'
Корте Джованни имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
30'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
29'
Kelechi Nwakali наказан за толчок Arno Verschueren
Фол, нарушение
28'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло. Это Эневолдсен Томас заработал фол.
28'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло делает навес
Офсайд
27'
Эневолдсен Томас из команды НАК Бреда в офсайде
Фол, нарушение
26'
Ральф Сеунтьенс наказан за толчок Fabian Sporkslede
26'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает навес
25'
Bart Meijers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Bart Meijers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Kelechi Nwakali на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
23'
Эль-Алуши Мунир наказан за толчок Рул Янссен
23'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
20'
Тай Леннарт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло устремляется вперед с мячом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Влут Рай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Рул Янссен блокирует соперника. Корте Джованни заработал своей команде штрафной.
18'
Леманс Клинт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
16'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
16'
Kelechi Nwakali бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
15'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
13'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
13'
Torino Hunte бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
13'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
13'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает неудачный навес.
10'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
9'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло делает навес
8'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
7'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда подал угловой слева.
6'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
6'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает навес
Угловой
6'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда разыграл угловой с левого угла.
6'
Эль-Алуши Мунир бьет и мяч от рикошета проходит мимо
6'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда устремляется вперед с мячом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
5'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
4'
Тай Леннарт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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