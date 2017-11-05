Стадион: Cars Jeans Stadium
2:1
Второй тайм: 82'
0:1
4' ГолЙоргенсен Николай
1:1
44' ГолМейерс Арон
2:1
55' ГолСерж Канон
Второй тайм
81'
81'
Де Вильена Тонни бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
81'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг остановил атаку, перехватив мяч.
81'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
79'
79'
79'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Йонсен Бьорн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд опасно играет. Чуть не пострадал Йонсен Бьорн.
77'
76'
76'
Амрабат Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
75'
Абденассер Кайати бьет и мяч от рикошета проходит мимо
75'
75'
Юсте Йерри выбил мяч на угловой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
75'
После удара головой, который нанес Бекер Шеральдо, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
75'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
74'
74'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг делает навес
74'
Тактическая замена. Фалкенбург Эрик уходит с поля и его заменяет Йонсен Бьорн
73'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд опасно играет. Чуть не пострадал Фалкенбург Эрик.
73'
73'
Бутьюс Жан-Поль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Эль-Ахмади Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
71'
71'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
70'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг в офсайде
70'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
69'
68'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
66'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
63'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Бутьюс Жан-Поль
62'
62'
Бергёйс Стивен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес
61'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
59'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес
59'
Ниукоп Барт получил травму и заменен. Амрабат Софьян выходит на поле.
58'
Бергёйс Стивен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
57'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
57'
Джонс Брэд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Эль-Ахмади Карим попал в створ, но вратарь справился с ударом.
56'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес
56'
Вратарь парирует удар, который нанес Эль-Ахмади Карим, и мяч снова в игре
56'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "АДО Ден Хааг", а он уже решил момент. Браво!
55'
После удара головой, который нанес Фалкенбург Эрик, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
55'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
55'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
55'
Лоренцен Мелвин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
53'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг в офсайде
53'
52'
52'
52'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
51'
51'
Фалкенбург Эрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
50'
50'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд. Это Фалкенбург Эрик заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
49'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
48'
После дальнего удара, который нанес Ларссон Сэм мяч отбит вратарем
48'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг. Это Хапс Ридгесиано заработал фол.
47'
Бергёйс Стивен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
47'
47'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
Абденассер Кайати сделал результативную передачу.
44'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
44'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мейерс Арон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
44'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
44'
Тапия Ренато сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
44'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает подножку. Серж Канон заработал фол.
44'
43'
Бергёйс Стивен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
43'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
43'
Ларссон Сэм на финте ушёл от оппонента.
43'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
42'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Эль-Ахмади Карим выбил мяч на угловой.
42'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
41'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд в офсайде
40'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
39'
39'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает подножку. Серж Канон заработал фол.
37'
37'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг наносит неточный удар с лета
36'
Йоргенсен Николай попал в створ, но вратарь справился с ударом.
36'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
36'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
36'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
36'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
34'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
33'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
33'
Фалкенбург Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес прямо в штрафную.
32'
31'
Лоренцен Мелвин пробил головой, вратарь справился с ударом.
31'
31'
Хапс Ридгесиано выбил мяч на угловой.
31'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес прямо в штрафную.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
28'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд делает подножку. Лоренцен Мелвин заработал фол.
28'
Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
27'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает подножку. Лоренцен Мелвин заработал фол.
26'
26'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
25'
Лоренцен Мелвин наказан за толчок Хапс Ридгесиано
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
25'
Матч возобновится спорным мячом
24'
Матч остановлен
24'
24'
Йоргенсен Николай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес
22'
Эбюэхи Тайронн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
22'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
21'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
21'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
20'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд в офсайде
19'
После дальнего удара, который нанес Тоорнстра Йенс мяч отбит вратарем
19'
Иммерс Лекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Юсте Йерри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
18'
17'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
16'
16'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
16'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Тапия Ренато наказан за толчок Фалкенбург Эрик
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
13'
Фалкенбург Эрик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
12'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с правого угла.
12'
Иммерс Лекс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд в офсайде
11'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
9'
8'
8'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
8'
8'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
7'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
6'
Матч возобновится спорным мячом
6'
Матч остановлен
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
4'
Ниукоп Барт сделал результативную передачу.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йоргенсен Николай из клуба "Фейеноорд" отправил мяч головой в ворота.
4'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
4'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
3'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
2'
Фалкенбург Эрик бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
2'
2'
Юсте Йерри выбил мяч на угловой.
2'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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