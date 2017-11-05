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Стадион:
АДО Ден Хааг
2:1
Второй тайм: 82'
Фейеноорд
0'
0:1
4' Гол
Йоргенсен Николай
1:1
44' Гол
Мейерс Арон
2:1
55' Гол
Серж Канон
82'
Второй тайм
81'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
81'
Де Вильена Тонни бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
81'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг остановил атаку, перехватив мяч.
81'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
79'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
79'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
79'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
77'
Йонсен Бьорн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
77'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд опасно играет. Чуть не пострадал Йонсен Бьорн.
77'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
76'
Амрабат Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
75'
Абденассер Кайати бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
75'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
75'
Юсте Йерри выбил мяч на угловой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
75'
После удара головой, который нанес Бекер Шеральдо, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
75'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
74'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг делает навес
74'
Тактическая замена. Фалкенбург Эрик уходит с поля и его заменяет Йонсен Бьорн
Фол, нарушение
73'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд опасно играет. Чуть не пострадал Фалкенбург Эрик.
73'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
73'
Бутьюс Жан-Поль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Эль-Ахмади Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Офсайд
70'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг в офсайде
70'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
69'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
66'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
65'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
63'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Бутьюс Жан-Поль
62'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
62'
Бергёйс Стивен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес
61'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес
59'
Ниукоп Барт получил травму и заменен. Амрабат Софьян выходит на поле.
58'
Бергёйс Стивен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
57'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
57'
Джонс Брэд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Эль-Ахмади Карим попал в створ, но вратарь справился с ударом.
56'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес
56'
Вратарь парирует удар, который нанес Эль-Ахмади Карим, и мяч снова в игре
56'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "АДО Ден Хааг", а он уже решил момент. Браво!
55'
После удара головой, который нанес Фалкенбург Эрик, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
55'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
Угловой
55'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
55'
Лоренцен Мелвин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Офсайд
53'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг в офсайде
53'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
51'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Фалкенбург Эрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
50'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
50'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
50'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд. Это Фалкенбург Эрик заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
48'
После дальнего удара, который нанес Ларссон Сэм мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
48'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг. Это Хапс Ридгесиано заработал фол.
47'
Бергёйс Стивен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
47'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
Абденассер Кайати сделал результативную передачу.
44'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мейерс Арон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
44'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
44'
Тапия Ренато сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
44'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
44'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает подножку. Серж Канон заработал фол.
44'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
43'
Бергёйс Стивен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
43'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
43'
Ларссон Сэм на финте ушёл от оппонента.
43'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
42'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
42'
Эль-Ахмади Карим выбил мяч на угловой.
42'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
41'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
40'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд в офсайде
40'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
39'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает подножку. Серж Канон заработал фол.
37'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
37'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг наносит неточный удар с лета
36'
Йоргенсен Николай попал в створ, но вратарь справился с ударом.
36'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
36'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
36'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
36'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
34'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
33'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
33'
Фалкенбург Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес прямо в штрафную.
32'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Лоренцен Мелвин пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
31'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
31'
Хапс Ридгесиано выбил мяч на угловой.
31'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес прямо в штрафную.
30'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд делает подножку. Лоренцен Мелвин заработал фол.
28'
Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
27'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает подножку. Лоренцен Мелвин заработал фол.
26'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
26'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
25'
Лоренцен Мелвин наказан за толчок Хапс Ридгесиано
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
25'
Матч возобновится спорным мячом
24'
Матч остановлен
24'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
24'
Йоргенсен Николай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес
22'
Эбюэхи Тайронн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
22'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
21'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Офсайд
20'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд в офсайде
19'
После дальнего удара, который нанес Тоорнстра Йенс мяч отбит вратарем
19'
Иммерс Лекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Юсте Йерри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
18'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
Фол, нарушение
17'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
16'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
16'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Тапия Ренато наказан за толчок Фалкенбург Эрик
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
13'
Фалкенбург Эрик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Угловой
12'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с правого угла.
12'
Иммерс Лекс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Офсайд
11'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд в офсайде
11'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
10'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
9'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
8'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
Угловой
8'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
8'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
6'
Матч возобновится спорным мячом
6'
Матч остановлен
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
4'
Ниукоп Барт сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йоргенсен Николай из клуба "Фейеноорд" отправил мяч головой в ворота.
4'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
4'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
3'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
2'
Фалкенбург Эрик бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Угловой
2'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
2'
Юсте Йерри выбил мяч на угловой.
2'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
1'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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