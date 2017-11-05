Стадион: Гелредом Зрители: 15417
0:0
Конец матча
Второй тайм
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
92'
91'
Кашия Гурам из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
91'
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Карагунис Танасис выбил мяч на угловой.
90'
Фор Наварон из команды Витесс делает пас партнеру.
89'
89'
89'
Эхизибуэ Кингсли выбил мяч на угловой.
89'
Фор Наварон из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
88'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Сереро Тулани наказан за толчок Томас Райян
87'
87'
Кашия Гурам из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
87'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
85'
Сереро Тулани из команды Витесс. Это Philippe Sandler заработал фол.
84'
84'
Тактическая замена. Исраэльссон Эрик уходит с поля и его заменяет Нейланд Стефан
83'
83'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле делает подножку. Бюттнер Александер заработал фол.
82'
Фор Наварон нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес
82'
Карагунис Танасис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
Томас Райян наказан за толчок Миазга Мэтт
80'
Тактическая замена. Ондан Терелл уходит с поля и его заменяет Карагунис Танасис
80'
Фор Наварон из команды Витесс делает подножку. Эхизибуэ Кингсли заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
79'
Саймак Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
77'
76'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле делает навес
76'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Сереро Тулани.
75'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
74'
73'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
73'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
73'
Ондан Терелл бьет и мяч от рикошета проходит мимо
72'
Исраэльссон Эрик из команды ПЕК Зволле делает подножку. Фор Наварон заработал фол.
72'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
67'
67'
Кашия Гурам из команды Витесс бьет головой мимо ворот
67'
67'
Эхизибуэ Кингсли выбил мяч на угловой.
66'
66'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле делает подножку. Сереро Тулани заработал фол.
65'
После дальнего удара, который нанес Фор Наварон мяч отбит вратарем
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
Маунт Мэйсон наказан за толчок Эхизибуэ Кингсли
63'
63'
Рашица Милот из команды Витесс делает неудачный навес.
62'
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Рашица Милот, и мяч снова в игре
62'
Рашица Милот на финте ушёл от оппонента.
62'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
58'
57'
Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
53'
53'
Миазга Мэтт из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
53'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле. Это Бюттнер Александер заработал фол.
52'
Сереро Тулани из команды Витесс делает подножку. Намли Юнес заработал фол.
51'
50'
Ондан Терелл наказан за толчок Дабо Фанкати
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
50'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
50'
Марселлис Дирк выбил мяч на угловой.
49'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес
49'
49'
Ондан Терелл коснулся мяча рукой.
48'
Фор Наварон из команды Витесс делает подножку. Эхизибуэ Кингсли заработал фол.
47'
Миазга Мэтт из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
47'
Ван Полен Брам выбил мяч на угловой.
47'
Рашица Милот из команды Витесс делает пас партнеру.
46'
Рашица Милот нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
45'
Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Бюттнер Александер
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Исраэльссон Эрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
44'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
43'
Саймак Мустафа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
41'
Исраэльссон Эрик из команды ПЕК Зволле в офсайде
41'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
41'
41'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
39'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
36'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает подножку. Ондан Терелл заработал фол.
36'
Брюнс Томас получил травму и заменен. Маунт Мэйсон выходит на поле.
36'
Миазга Мэтт наказан за толчок Ван Полен Брам
36'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой слева.
36'
Брюнс Томас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
35'
Брюнс Томас исполняет штрафной удар, но его блокируют
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Марселлис Дирк наказан за толчок Матавж Тим
32'
32'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Матавж Тим из команды Витесс делает подножку. Philippe Sandler заработал фол.
28'
Игрок команды Витесс совершает фол
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
25'
Линссен Брайн из команды Витесс наносит неточный удар с лета
25'
24'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
24'
Намли Юнес на финте ушёл от оппонента.
23'
20'
Матавж Тим наказан за толчок Philippe Sandler
20'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
Сереро Тулани из команды Витесс делает подножку. Томас Райян заработал фол.
19'
Сереро Тулани ошибается в защите.
18'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
17'
После дальнего удара, который нанес Намли Юнес мяч отбит вратарем
17'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
Ван Полен Брам наказан за толчок Рашица Милот
14'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
12'
Кашия Гурам из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
12'
11'
11'
Саймак Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
9'
Ондан Терелл наказан за толчок Сереро Тулани
8'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес
7'
6'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает подножку. Ондан Терелл заработал фол.
5'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой справа.
5'
Марселлис Дирк выбил мяч на угловой.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
5'
5'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает подножку. Рашица Милот заработал фол.
4'
4'
4'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
3'
Линссен Брайн из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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