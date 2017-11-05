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Стадион: Зрители: 15417
Витесс
0:0
Конец матча
ПЕК Зволле
0' 90'+3
Второй тайм
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
Офсайд
92'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
92'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Кашия Гурам из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
91'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Угловой
90'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой справа.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Карагунис Танасис выбил мяч на угловой.
90'
Фор Наварон из команды Витесс делает пас партнеру.
89'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой справа.
89'
Эхизибуэ Кингсли выбил мяч на угловой.
89'
Фор Наварон из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
88'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Сереро Тулани наказан за толчок Томас Райян
87'
Бур Дьедерик вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Кашия Гурам из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
87'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
85'
Сереро Тулани из команды Витесс. Это Philippe Sandler заработал фол.
84'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
84'
Тактическая замена. Исраэльссон Эрик уходит с поля и его заменяет Нейланд Стефан
83'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле делает подножку. Бюттнер Александер заработал фол.
82'
Фор Наварон нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес
82'
Карагунис Танасис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
81'
Томас Райян наказан за толчок Миазга Мэтт
80'
Тактическая замена. Ондан Терелл уходит с поля и его заменяет Карагунис Танасис
Фол, нарушение
80'
Фор Наварон из команды Витесс делает подножку. Эхизибуэ Кингсли заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Саймак Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
78'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
77'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
77'
Удар от ворот произведет Витесс
76'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле делает навес
76'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
75'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Сереро Тулани.
75'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
74'
Удар от ворот произведет Витесс
73'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
Угловой
73'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
73'
Ондан Терелл бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
72'
Исраэльссон Эрик из команды ПЕК Зволле делает подножку. Фор Наварон заработал фол.
72'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
71'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
67'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
67'
Кашия Гурам из команды Витесс бьет головой мимо ворот
Угловой
67'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой справа.
67'
Эхизибуэ Кингсли выбил мяч на угловой.
66'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле делает подножку. Сереро Тулани заработал фол.
65'
После дальнего удара, который нанес Фор Наварон мяч отбит вратарем
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
64'
Маунт Мэйсон наказан за толчок Эхизибуэ Кингсли
63'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
63'
Рашица Милот из команды Витесс делает неудачный навес.
Офсайд
62'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Рашица Милот, и мяч снова в игре
62'
Рашица Милот на финте ушёл от оппонента.
62'
Удар от ворот произведет Витесс
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Бур Дьедерик вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Миазга Мэтт из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле. Это Бюттнер Александер заработал фол.
Фол, нарушение
52'
Сереро Тулани из команды Витесс делает подножку. Намли Юнес заработал фол.
51'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
50'
Ондан Терелл наказан за толчок Дабо Фанкати
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Бур Дьедерик вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
50'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
50'
Марселлис Дирк выбил мяч на угловой.
49'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес
49'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
49'
Ондан Терелл коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
48'
Фор Наварон из команды Витесс делает подножку. Эхизибуэ Кингсли заработал фол.
47'
Миазга Мэтт из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
47'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой справа.
47'
Ван Полен Брам выбил мяч на угловой.
47'
Рашица Милот из команды Витесс делает пас партнеру.
46'
Рашица Милот нанес удар, но тот был заблокирован.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бур Дьедерик вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Исраэльссон Эрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
44'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
43'
Саймак Мустафа попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Офсайд
41'
Исраэльссон Эрик из команды ПЕК Зволле в офсайде
41'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
41'
Бур Дьедерик вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
41'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
39'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
36'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает подножку. Ондан Терелл заработал фол.
36'
Брюнс Томас получил травму и заменен. Маунт Мэйсон выходит на поле.
Фол, нарушение
36'
Миазга Мэтт наказан за толчок Ван Полен Брам
Угловой
36'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой слева.
36'
Брюнс Томас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
35'
Брюнс Томас исполняет штрафной удар, но его блокируют
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
34'
Марселлис Дирк наказан за толчок Матавж Тим
32'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Витесс
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
28'
Матавж Тим из команды Витесс делает подножку. Philippe Sandler заработал фол.
Фол, нарушение
28'
Игрок команды Витесс совершает фол
25'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
25'
Линссен Брайн из команды Витесс наносит неточный удар с лета
25'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
24'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
24'
Намли Юнес на финте ушёл от оппонента.
23'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Матавж Тим наказан за толчок Philippe Sandler
20'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
19'
Сереро Тулани из команды Витесс делает подножку. Томас Райян заработал фол.
19'
Сереро Тулани ошибается в защите.
18'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
17'
После дальнего удара, который нанес Намли Юнес мяч отбит вратарем
17'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
14'
Ван Полен Брам наказан за толчок Рашица Милот
14'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
12'
Кашия Гурам из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
11'
Саймак Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Ондан Терелл наказан за толчок Сереро Тулани
8'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес
7'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает подножку. Ондан Терелл заработал фол.
5'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой справа.
5'
Марселлис Дирк выбил мяч на угловой.
5'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
5'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает подножку. Рашица Милот заработал фол.
4'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
3'
Линссен Брайн из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
1'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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