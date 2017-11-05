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  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 51758
Аякс
1:2
Конец матча
Утрехт
0'
0:1
6' Гол
Лабьяд Закария
19' Желтая карточка
Янссен Виллем
29' Желтая карточка
Лабьяд Закария
36' Желтая карточка
Шоне Лассе
1:1
41' Гол
Фиргевер Ник
71' Желтая карточка
Фиргевер Ник
84' Желтая карточка
Клейбер Шон
1:2
84' Гол
Лабьяд Закария
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
94'
Удар от ворот произведет Утрехт
94'
Онана Андре отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
94'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает пас партнеру.
94'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Угловой
94'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
94'
После удара головой, который сделал Де Лихт Маттайс мяч выносится вратарем на угловой
94'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает навес
Фол, нарушение
93'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает подножку. Вельтман Йоел заработал фол.
93'
Йенсен Давид неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
93'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс бьет головой мимо ворот
93'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
93'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
90'
Юнес Амин из команды Аякс. Это Штридер Рико заработал фол.
90'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
Фол, нарушение
90'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает подножку. Вельтман Йоел заработал фол.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 51758 болельщиков
90'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс остановил атаку, перехватив мяч.
89'
Matthew Willock из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Удар от ворот произведет Утрехт
89'
Зиеш Хаким ударом издали сотрясает перекладину
88'
Удар от ворот произведет Утрехт
88'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Matthew Willock
88'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс бьет головой мимо ворот
88'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает навес
87'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
87'
Ван де Бек Донни из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Тактическая замена. Клейбер Шон уходит с поля и его заменяет Трупе Джованни
86'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Лабьяд Закария!
84'
Лабьяд Закария на финте ушёл от оппонента.
84'
Фиргевер Ник сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
84'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес
84'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Желтая карточка
84'
Клейбер Шон получил жёлтую карточку за затяжку времени.
83'
Удар от ворот произведет Утрехт
82'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Штридер Рико из команды Утрехт. Это Юнес Амин заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
79'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
78'
Юнес Амин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
78'
Юнес Амин на финте ушёл от оппонента.
77'
Тактическая замена. Де Йонг Сим уходит с поля и его заменяет Ван де Бек Донни
77'
Зиеш Хаким бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
76'
Лабьяд Закария из команды Утрехт опасно играет. Чуть не пострадал Вельтман Йоел.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Удар от ворот произведет Утрехт
75'
Де Йонг Сим из команды Аякс наносит очень неточный удар.
75'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
74'
Удар от ворот произведет Аякс
74'
Янссен Виллем из команды Утрехт бьет головой мимо ворот
Угловой
74'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
73'
Вельтман Йоел выбил мяч на угловой.
73'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес
72'
Лабьяд Закария отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
72'
Фиргевер Ник сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
71'
Фиргевер Ник из команды Аякс опасно играет. Чуть не пострадал Штридер Рико.
71'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Лабьяд Закария бьет в штангу головой и упускает момент забить!
71'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает навес
71'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает пас партнеру.
71'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Удар от ворот произведет Утрехт
70'
Де Йонг Сим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
70'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
69'
Леувин Рамон выбил мяч на угловой.
69'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Юнес Амин из команды Аякс делает пас партнеру.
69'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
68'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Де Йонг Сим из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
67'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
64'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Керк Гирано на финте ушёл от оппонента.
64'
Керк Гирано из команды Утрехт устремляется вперед с мячом.
64'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Тактическая замена. Вебер Максимилиан уходит с поля и его заменяет Синкгравен Дэйли
63'
Тактическая замена. Шоне Лассе уходит с поля и его заменяет Де Йонг Френки
Фол, нарушение
63'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает подножку. Зиеш Хаким заработал фол.
63'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает навес
62'
Удар от ворот произведет Утрехт
62'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт. Это Дольберг Каспер заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Удар от ворот произведет Утрехт
60'
Шоне Лассе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает пас партнеру.
60'
Юнес Амин из команды Аякс делает пас партнеру.
Фол, нарушение
59'
Янссен Виллем блокирует соперника. Дольберг Каспер заработал своей команде штрафной.
Офсайд
59'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
59'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает навес
56'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
56'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
55'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
54'
Клейбер Шон наказан за толчок Юнес Амин
54'
Удар от ворот произведет Утрехт
54'
Юнес Амин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
54'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
53'
Дольберг Каспер из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
53'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
53'
Штридер Рико коснулся мяча рукой.
53'
Керк Гирано имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
53'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает навес
Офсайд
52'
Юнес Амин из команды Аякс в офсайде
Фол, нарушение
51'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает подножку. Юнес Амин заработал фол.
51'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
Удар от ворот произведет Аякс
49'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Лабьяд Закария из команды Утрехт. Это Вельтман Йоел заработал фол.
Фол, нарушение
47'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт. Это Зиеш Хаким заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
46'
После дальнего удара, который нанес Нерес Давид мяч отбит вратарем
46'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Удар от ворот произведет Утрехт
45'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
Офсайд
44'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
44'
Вебер Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает навес
43'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт остановил атаку, перехватив мяч.
43'
Нерес Давид из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
43'
Керк Гирано из команды Утрехт делает подножку. Вебер Максимилиан заработал фол.
41'
Де Лихт Маттайс сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фиргевер Ник записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
41'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
41'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
41'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
41'
Штридер Рико выбил мяч на угловой.
41'
Юнес Амин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает навес
41'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Штридер Рико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
40'
Вебер Максимилиан из команды Аякс делает подножку. Керк Гирано заработал фол.
39'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает навес
39'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Утрехт
Угловой
38'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой слева.
38'
Ван дер Марел Марк выбил мяч на угловой.
Желтая карточка
36'
Шоне Лассе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
36'
Шоне Лассе из команды Аякс. Это Лабьяд Закария заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
35'
Фиргевер Ник из команды Аякс опасно играет. Чуть не пострадал Йенсен Давид.
35'
Нерес Давид из команды Аякс делает навес
35'
Эмануэльсон Урби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает навес
Фол, нарушение
32'
Шоне Лассе из команды Аякс делает подножку. Керк Гирано заработал фол.
31'
Удар от ворот произведет Утрехт
31'
Дольберг Каспер из команды Аякс бьет головой мимо ворот
Угловой
31'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
31'
Ван дер Марел Марк выбил мяч на угловой.
31'
Шоне Лассе из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Де Йонг Сим из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Удар от ворот произведет Утрехт
29'
Шоне Лассе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
29'
Лабьяд Закария сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
29'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
Офсайд
27'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт в офсайде
27'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает навес
25'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
25'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает подножку. Нерес Давид заработал фол.
24'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Нерес Давид из команды Аякс делает навес
23'
Юнес Амин бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
23'
Юнес Амин на финте ушёл от оппонента.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
21'
Онана Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
21'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
Фол, нарушение
21'
Де Йонг Сим из команды Аякс делает подножку. Аюб Яссин заработал фол.
20'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт остановил атаку, перехватив мяч.
20'
Нерес Давид из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Нерес Давид на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Удар от ворот произведет Утрехт
20'
Шоне Лассе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Зиеш Хаким исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
19'
Янссен Виллем сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
19'
Янссен Виллем совершает грубый фол. Нерес Давид был жертвой
18'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Де Йонг Сим делает скидку назад вдоль ворот
18'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой слева.
18'
Клейбер Шон выбил мяч на угловой.
18'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
Офсайд
17'
Юнес Амин из команды Аякс в офсайде
17'
Шоне Лассе из команды Аякс делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
15'
Де Йонг Сим из команды Аякс делает подножку. Лабьяд Закария заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Офсайд
15'
Шоне Лассе из команды Аякс в офсайде
15'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
14'
Ван де Стрек Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой слева.
14'
Клейбер Шон выбил мяч на угловой.
14'
Юнес Амин из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
13'
Юнес Амин из команды Аякс делает неудачный навес.
13'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Вебер Максимилиан из команды Аякс делает навес
13'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Леувин Рамон из команды Утрехт остановил атаку, перехватив мяч.
12'
Юнес Амин из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Юнес Амин на финте ушёл от оппонента.
11'
Дольберг Каспер бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
8'
Эмануэльсон Урби выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
7'
Леувин Рамон из команды Утрехт делает подножку. Нерес Давид заработал фол.
Описание гола
6'
Лабьяд Закария из команды Утрехт добил мяч в ворота.
6'
Лабьяд Закария бьет в штангу и упускает момент забить!
6'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
5'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Удар от ворот произведет Утрехт
5'
Де Йонг Сим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
3'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает подножку. Ван де Стрек Сандер заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Аякс
2'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает неудачный навес.
2'
Леувин Рамон имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
Угловой
1'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
1'
Вебер Максимилиан выбил мяч на угловой.
1'
Онана Андре ошибается в защите.
1'
Керк Гирано из команды Утрехт устремляется вперед с мячом.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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