Стадион: Johan Cruijff Arena Зрители: 51758
0:1
6' ГолЛабьяд Закария
19' Желтая карточкаЯнссен Виллем
29' Желтая карточкаЛабьяд Закария
36' Желтая карточкаШоне Лассе
1:1
41' ГолФиргевер Ник
71' Желтая карточкаФиргевер Ник
84' Желтая карточкаКлейбер Шон
1:2
84' ГолЛабьяд Закария
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
94'
94'
Онана Андре отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
94'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает пас партнеру.
94'
94'
94'
После удара головой, который сделал Де Лихт Маттайс мяч выносится вратарем на угловой
94'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает навес
93'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает подножку. Вельтман Йоел заработал фол.
93'
Йенсен Давид неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
93'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс бьет головой мимо ворот
93'
93'
92'
92'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Юнес Амин из команды Аякс. Это Штридер Рико заработал фол.
90'
90'
90'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает подножку. Вельтман Йоел заработал фол.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 51758 болельщиков
90'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс остановил атаку, перехватив мяч.
89'
Matthew Willock из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
89'
Зиеш Хаким ударом издали сотрясает перекладину
88'
88'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Matthew Willock
88'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс бьет головой мимо ворот
88'
87'
87'
87'
Ван де Бек Донни из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
87'
Тактическая замена. Клейбер Шон уходит с поля и его заменяет Трупе Джованни
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Лабьяд Закария!
84'
Лабьяд Закария на финте ушёл от оппонента.
84'
Фиргевер Ник сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
84'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес
84'
84'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
84'
Клейбер Шон получил жёлтую карточку за затяжку времени.
83'
82'
82'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Штридер Рико из команды Утрехт. Это Юнес Амин заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
79'
78'
78'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
78'
Юнес Амин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
78'
77'
Тактическая замена. Де Йонг Сим уходит с поля и его заменяет Ван де Бек Донни
77'
Зиеш Хаким бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
76'
Лабьяд Закария из команды Утрехт опасно играет. Чуть не пострадал Вельтман Йоел.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
75'
Де Йонг Сим из команды Аякс наносит очень неточный удар.
75'
74'
74'
Янссен Виллем из команды Утрехт бьет головой мимо ворот
74'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
73'
Вельтман Йоел выбил мяч на угловой.
73'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес
72'
Лабьяд Закария отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
72'
Фиргевер Ник сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
71'
Фиргевер Ник из команды Аякс опасно играет. Чуть не пострадал Штридер Рико.
71'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Лабьяд Закария бьет в штангу головой и упускает момент забить!
71'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает пас партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
70'
Де Йонг Сим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
69'
Леувин Рамон выбил мяч на угловой.
69'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
68'
68'
Де Йонг Сим из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
67'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
65'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
64'
64'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Керк Гирано на финте ушёл от оппонента.
64'
Керк Гирано из команды Утрехт устремляется вперед с мячом.
64'
63'
Тактическая замена. Вебер Максимилиан уходит с поля и его заменяет Синкгравен Дэйли
63'
Тактическая замена. Шоне Лассе уходит с поля и его заменяет Де Йонг Френки
63'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает подножку. Зиеш Хаким заработал фол.
63'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает навес
62'
62'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт. Это Дольберг Каспер заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
60'
60'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает пас партнеру.
59'
Янссен Виллем блокирует соперника. Дольберг Каспер заработал своей команде штрафной.
59'
59'
58'
56'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
56'
55'
55'
55'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
54'
Клейбер Шон наказан за толчок Юнес Амин
54'
54'
Юнес Амин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
54'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
53'
Дольберг Каспер из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
53'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Штридер Рико коснулся мяча рукой.
53'
Керк Гирано имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
51'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает подножку. Юнес Амин заработал фол.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
49'
48'
Лабьяд Закария из команды Утрехт. Это Вельтман Йоел заработал фол.
47'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт. Это Зиеш Хаким заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
46'
После дальнего удара, который нанес Нерес Давид мяч отбит вратарем
46'
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
45'
44'
44'
Вебер Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает навес
43'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт остановил атаку, перехватив мяч.
43'
Нерес Давид из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Керк Гирано из команды Утрехт делает подножку. Вебер Максимилиан заработал фол.
41'
Де Лихт Маттайс сделал результативную передачу.
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фиргевер Ник записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
41'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
41'
41'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Штридер Рико выбил мяч на угловой.
41'
Юнес Амин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Штридер Рико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Вебер Максимилиан из команды Аякс делает подножку. Керк Гирано заработал фол.
39'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает навес
39'
38'
38'
38'
Ван дер Марел Марк выбил мяч на угловой.
36'
Шоне Лассе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
36'
Шоне Лассе из команды Аякс. Это Лабьяд Закария заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Фиргевер Ник из команды Аякс опасно играет. Чуть не пострадал Йенсен Давид.
35'
Нерес Давид из команды Аякс делает навес
35'
Эмануэльсон Урби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
32'
Шоне Лассе из команды Аякс делает подножку. Керк Гирано заработал фол.
31'
31'
Дольберг Каспер из команды Аякс бьет головой мимо ворот
31'
31'
Ван дер Марел Марк выбил мяч на угловой.
31'
Шоне Лассе из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
31'
30'
Де Йонг Сим из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
29'
29'
Лабьяд Закария сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
29'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
27'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт в офсайде
27'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
26'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает навес
25'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает подножку. Нерес Давид заработал фол.
24'
24'
Нерес Давид из команды Аякс делает навес
23'
Юнес Амин бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
23'
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Онана Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
21'
Де Йонг Сим из команды Аякс делает подножку. Аюб Яссин заработал фол.
20'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт остановил атаку, перехватив мяч.
20'
Нерес Давид из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Нерес Давид на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
20'
20'
Зиеш Хаким исполняет штрафной удар, но его блокируют
19'
Янссен Виллем сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
19'
Янссен Виллем совершает грубый фол. Нерес Давид был жертвой
18'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Де Йонг Сим делает скидку назад вдоль ворот
18'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Клейбер Шон выбил мяч на угловой.
18'
17'
Шоне Лассе из команды Аякс делает передачу за спину защитников.
15'
Де Йонг Сим из команды Аякс делает подножку. Лабьяд Закария заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Шоне Лассе из команды Аякс в офсайде
15'
14'
Ван де Стрек Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Клейбер Шон выбил мяч на угловой.
13'
13'
Вебер Максимилиан из команды Аякс делает навес
13'
13'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Леувин Рамон из команды Утрехт остановил атаку, перехватив мяч.
12'
11'
Дольберг Каспер бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
9'
8'
8'
8'
Эмануэльсон Урби выбил мяч на угловой.
7'
Леувин Рамон из команды Утрехт делает подножку. Нерес Давид заработал фол.
6'
Лабьяд Закария из команды Утрехт добил мяч в ворота.
6'
Лабьяд Закария бьет в штангу и упускает момент забить!
6'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
5'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
5'
Де Йонг Сим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает подножку. Ван де Стрек Сандер заработал фол.
2'
2'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает неудачный навес.
2'
Леувин Рамон имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
1'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
1'
Вебер Максимилиан выбил мяч на угловой.
1'
Онана Андре ошибается в защите.
1'
Керк Гирано из команды Утрехт устремляется вперед с мячом.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация