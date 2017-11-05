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Стадион: ДС Арена
0:1
4' ГолFrederik Boersting
|
4'
0:1
Состав команд
17
Бабаян
Эдгар
Хобро 4-4-2
- Основной состав
- 1 Jesper Rask Вратарь
- 27 Mathias Haarup Защитник
- 5 Yaw-Ihle Amankwah Защитник
- 24 Rasmus Minor Petersen Защитник
- 15 Bjoern Kopplin Защитник
- 26 Martin Mikkelsen Полузащитник
- 12 Дамборг Йонас Полузащитник
- 7 Vito Hammershoej-Mistrati Полузащитник
- 17 Бабаян Эдгар Полузащитник
- 80 Антипас Квинси Нападающий
- 10 Киркеволд Пол Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Jacob Tjoernelund Защитник
- 9 Дэнни Ольсен Полузащитник
- 14 Педерсен Миккель Полузащитник
- 29 Sebastian Groenning Нападающий
- 23 Emmanuel Sabbi
- 18 Onur Albayrak
- 16 Nicolaj Joergensen
- Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Wilfried Domoraud Травмирован
- Mads Justesen Травмирован
- Jesper Boege Травмирован
Ольборг 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ринне Якоб Вратарь
- 6 Kristoffer Pallesen Защитник
- 5 Окоре Жорес Защитник
- 4 Блобьерг Якоб Защитник
- 3 Альманн Якоб Защитник
- 25 Frederik Boersting Полузащитник
- 23 Лесняк Филип Полузащитник
- 8 Rasmus Wuertz I Полузащитник
- 27 Oliver Abildgaard Полузащитник
- 9 Jannik Pohl Нападающий
- 14 Pavol Safranko Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Уильямс Тамати Вратарь
- 32 Педерсен Каспер Защитник
- 28 Роллим Янн Полузащитник
- 26 Robert Kakeeto Полузащитник
- 18 Rasmus Thellufsen Полузащитник
- 10 Флорес Эдисон Полузащитник
- 21 Рисгор Каспер Нападающий
- Главный тренер: Мортен Виегорст
- Травмы и дисквалификации
- Michael Lansing Травмирован
- Marco Harboe Ramkilde Травмирован
- Кристенсен Патрик Травмирован
- Magnus Christensen III Травмирован
Предыдущие игры
Хобро (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 01.11.2017 Хобро 1:1 Нордшелланн КД
- 29.10.2017 Сённерйюск 1:1 Хобро СД
- 22.10.2017 Хобро 4:0 Нордшелланн СД
- 15.10.2017 Хорсенс 2:2 Хобро СД
- 30.09.2017 Хобро 1:1 Оденсе СД
- 24.09.2017 Хобро 1:2 Брондбю СД
- 20.09.2017 Слагельс 1:5 Хобро КД
- 17.09.2017 Митьюлланд 5:1 Хобро СД
- 08.09.2017 Хобро 3:2 Сённерйюск СД
- 29.08.2017 Коллинг 0:1 Хобро КД
- 25.08.2017 Силькеборг 0:2 Хобро СД
- 20.08.2017 Хобро 3:0 Люнгбю СД
- 14.08.2017 Ольборг 1:1 Хобро СД
- 05.08.2017 Хобро 2:0 Раннерс СД
- 29.07.2017 Копенгаген 0:0 Хобро СД
- 21.07.2017 Орхус 2:0 Хобро СД
- 16.07.2017 Хобро 2:1 Элит-3000 СД
- 08.07.2017 Хобро 2:1 Виборг ТМК
- 02.07.2017 Орхус 1:1 Хобро ТМК
- 27.06.2017 Скив 0:1 Хобро ТМК
Ольборг (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 29.10.2017 Ольборг 0:2 Оденсе СД
- 23.10.2017 Раннерс 1:1 Ольборг СД
- 15.10.2017 Ольборг 1:0 Элит-3000 СД
- 01.10.2017 Митьюлланд 4:1 Ольборг СД
- 24.09.2017 Ольборг 3:1 Люнгбю СД
- 20.09.2017 Мидделфарт 0:2 Ольборг КД
- 17.09.2017 Брондбю 0:0 Ольборг СД
- 11.09.2017 Ольборг 2:1 Силькеборг СД
- 07.09.2017 Виборг 1:5 Ольборг КД
- 26.08.2017 Ольборг 0:0 Орхус СД
- 18.08.2017 Хорсенс 0:0 Ольборг СД
- 14.08.2017 Ольборг 1:1 Хобро СД
- 06.08.2017 Оденсе 0:0 Ольборг СД
- 30.07.2017 Нордшелланн 3:2 Ольборг СД
- 23.07.2017 Ольборг 1:4 Сённерйюск СД
- 15.07.2017 Копенгаген 1:1 Ольборг СД
- 08.07.2017 Ганза 1:1 Ольборг ТМК
- 01.07.2017 Ольборг 3:2 Вендсиссель ТМК
- 27.06.2017 Хеккен 1:2 Ольборг ТМК
- 24.06.2017 Митьюлланд 1:0 Ольборг ТМК
Последние игры между собой
Хобро: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Ольборг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
- 14.08.2017 Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании
- 19.01.2017 Ольборг 2:0 Хобро Товарищеские матчи. Клубы
- 10.04.2016 Хобро 0:2 Ольборг Суперлига Дании
- 21.01.2016 Ольборг 3:0 Хобро Товарищеские матчи. Клубы
- 01.11.2015 Ольборг 6:0 Хобро Суперлига Дании
- 24.07.2015 Хобро 0:1 Ольборг Суперлига Дании
- 01.05.2015 Ольборг 5:0 Хобро Суперлига Дании
- 16.03.2015 Хобро 1:0 Ольборг Суперлига Дании
- 17.10.2014 Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании
- 01.02.2013 Ольборг 1:0 Хобро Товарищеские матчи. Сборные
- 23.01.2011 Хобро 1:2 Ольборг Товарищеские матчи. Сборные
- 29.10.2009 Хобро 2:1 Ольборг Кубок
- 20.03.2008 Хобро 2:2 Ольборг 2-й дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|15
|10
|3
|2
|30 - 12
|33
|2.
|Митьюлланд
|15
|10
|2
|3
|36 - 22
|32
|3.
|Нордшелланн
|15
|9
|3
|3
|37 - 27
|30
|4.
|Хобро
|14
|6
|5
|3
|23 - 17
|23
|5.
|Копенгаген
|15
|6
|4
|5
|26 - 17
|22
|6.
|Хорсенс
|15
|5
|7
|3
|22 - 19
|22
|7.
|Оденсе
|15
|5
|6
|4
|15 - 14
|21
|8.
|Люнгбю
|15
|4
|6
|5
|23 - 29
|18
|9.
|Ольборг
|14
|3
|7
|4
|13 - 18
|16
|10.
|Сённерйюск
|15
|3
|6
|6
|23 - 23
|15
|11.
|Силькеборг
|15
|4
|2
|9
|16 - 28
|14
|12.
|Орхус
|15
|4
|2
|9
|15 - 27
|14
|13.
|Элит-3000
|15
|4
|0
|11
|13 - 29
|12
|14.
|Раннерс
|15
|2
|5
|8
|12 - 22
|11
Первый тайм
7'
Ринне Якоб вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Vito Hammershoej-Mistrati выбил мяч подальше от ворот.
6'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Frederik Boersting оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
4'
Альманн Якоб из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Альманн Якоб на финте ушёл от оппонента.
4'
Киркеволд Пол из команды Хобро опасно играет. Чуть не пострадал Окоре Жорес.
4'
Окоре Жорес наказан за толчок Киркеволд Пол
3'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
3'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Лесняк Филип из команды Ольборг подал угловой слева.
3'
Лесняк Филип из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Альманн Якоб из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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