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Стадион:
Хобро
0:1
Первый тайм: 7'
Ольборг
0'
0:1
4' Гол
Frederik Boersting
7'
Первый тайм
7'
Ринне Якоб вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Vito Hammershoej-Mistrati выбил мяч подальше от ворот.
6'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Frederik Boersting оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
4'
Альманн Якоб из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Альманн Якоб на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
4'
Киркеволд Пол из команды Хобро опасно играет. Чуть не пострадал Окоре Жорес.
Фол, нарушение
4'
Окоре Жорес наказан за толчок Киркеволд Пол
3'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
3'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Лесняк Филип из команды Ольборг подал угловой слева.
3'
Лесняк Филип из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Альманн Якоб из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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