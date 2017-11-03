Стадион: МСХ Арена
2:1
Второй тайм: 64'
1:0
7' ГолСорлот Александр
21' Желтая карточкаХалсти Маркус
2:0
43' ГолХенде Марк-Даль
2:1
52' ГолNicolas Mortensen
Второй тайм
63'
Тактическая замена. Онуачу Пол уходит с поля и его заменяет Борринг Йонас
62'
60'
Новак Филип атакует сзади соперника. Nicolas Mortensen пострадал.
60'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает навес
60'
60'
Anders Holst бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает навес
59'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Anders Holst из команды Хельсингер делает навес
59'
59'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
58'
После дальнего удара, который нанес Mikkel Basse мяч отбит вратарем
58'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер делает пас партнеру.
57'
Anders Holst из команды Хельсингер наносит неточный удар с лета
57'
57'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
56'
Adnan Mohammad отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер устремляется вперед с мячом.
56'
Игроки ФК "Хельсингер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
Удар от ворот произведет Хельсингер
55'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает подножку. Дуэлунд Миккель заработал фол.
52'
Mikkel Basse сделал результативную передачу.
52'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Nicolas Mortensen отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
52'
Даниэль Фунч из команды Хельсингер. Это Сорлот Александр заработал фол.
50'
Сорлот Александр наказан за толчок Soeren Henriksen
50'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
50'
49'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
48'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
48'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд. Это Andreas Holm заработал фол.
48'
Anders Holst из команды Хельсингер делает подножку. Новак Филип заработал фол.
47'
Удар от ворот произведет Хельсингер
47'
Онуачу Пол отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Удар от ворот произведет Хельсингер
46'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
46'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Новак Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес
46'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Сорлот Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Дуэлунд Миккель сделал результативную передачу.
43'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд добил мяч в ворота.
43'
Вратарь парирует удар, который нанес Хенде Марк-Даль, и мяч снова в игре
43'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает отличный навес.
43'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает навес
43'
43'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
41'
41'
Soeren Henriksen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
41'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер подал угловой слева.
40'
Nicolas Mortensen бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер делает отличный навес.
40'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Спарв Тим получил травму и заменен. Джанус Драчманн выходит на поле.
38'
Christian Koehler из команды Хельсингер опасно играет. Чуть не пострадал Новак Филип.
37'
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Спарв Тим получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
36'
Спарв Тим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Christian Koehler бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Ольсен Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
35'
Новак Филип наказан за толчок Nicolas Mortensen
34'
Christian Koehler наказан за толчок Дуэлунд Миккель
32'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд наносит неточный удар с лета
32'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
32'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Nicolas Mortensen блокирует соперника. Новак Филип заработал своей команде штрафной.
30'
Удар от ворот произведет Хельсингер
30'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
29'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
27'
Удар от ворот произведет Хельсингер
26'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Удар от ворот произведет Хельсингер
25'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд наносит неточный удар с лета
25'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд делает навес
24'
Anders Holst из команды Хельсингер бьет головой мимо ворот
24'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер делает навес
23'
Удар от ворот произведет Хельсингер
23'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
22'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Christian Koehler из команды Хельсингер делает навес
22'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Халсти Маркус получает желтую карточку.
21'
Халсти Маркус совершает грубый фол. Nicolas Mortensen был жертвой
21'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд. Это Даниэль Фунч заработал фол.
20'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает подножку. Дуэлунд Миккель заработал фол.
20'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер делает подножку. Халсти Маркус заработал фол.
18'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Новак Филип из команды Митьюлланд. Это Nicolas Mortensen заработал фол.
17'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
17'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
16'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Anders Holst заработал фол.
15'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Anders Holst из команды Хельсингер подал угловой справа.
15'
Nicolas Mortensen нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
14'
Andreas Holm из команды Хельсингер сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
14'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
Хенде Марк-Даль пробил головой, вратарь справился с ударом.
13'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает отличный навес.
12'
После дальнего удара, который нанес Adnan Mohammad мяч отбит вратарем
12'
Adnan Mohammad на финте ушёл от оппонента.
10'
Сорлот Александр не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
10'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает отличный навес.
10'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Anders Holst из команды Хельсингер разыграл угловой с левого угла.
9'
Онуачу Пол выбил мяч на угловой.
9'
8'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает подножку. Ольсен Рики заработал фол.
7'
Дуэлунд Миккель сделал результативную передачу.
7'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сорлот Александр записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
7'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
4'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер отвел угрозу отличным подкатом
4'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
4'
Халсти Маркус из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
2'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Хельсингер
2'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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