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Стадион:
Оденсе
0:0
Первый тайм: 10'
Сённерйюск
0' 10'
Первый тайм
10'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
9'
Расмус Юнссон мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
9'
Расмус Юнссон из команды Оденсе играет в стеночку. Расмус Фестерсен был стеночкой.
9'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает передачу за спину защитников.
8'
Эмиль Шеел на финте ушёл от оппонента.
8'
Поульсен Симон на финте ушёл от оппонента.
7'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Греве Матиас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
6'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Эдмундссон Йохан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
6'
Греве Матиас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников.
6'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой слева.
5'
Лаурсен Якоб-Баррет нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Тингагер Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
3'
Якобсен Кристиан II пробил головой, вратарь справился с ударом.
3'
Зимлинг Ники навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Деслер Миккел наказан за толчок Уре Микаэль
2'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой справа.
1'
Тингагер Фредерик выбил мяч на угловой.
1'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
1'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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