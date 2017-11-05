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Стадион: EWII Park
0:0
Первый тайм: 10'
Состав команд
21
Греве
Матиас
14
Томасен
Йенс
25
Зимлинг
Ники
10
Emil
Scheel
17
Уре
Микаэль
Оденсе 4-4-2
- Основной состав
- 13 Грютебуст Стен Вратарь
- 19 Деслер Миккел Защитник
- 2 Петерсен Кеннет Защитник
- 3 Тингагер Фредерик Защитник
- 20 Лаурсен Якоб-Баррет Защитник
- 21 Греве Матиас Полузащитник
- 15 Узочакву Арнест Полузащитник
- 14 Томасен Йенс Полузащитник
- 9 Rasmus Joensson Полузащитник
- 10 Rasmus Festersen Нападающий
- 7 Эдмундссон Йохан Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Тверсков Йеппе Защитник
- 18 Тране Матиас Полузащитник
- 11 Нильсен Каспер Полузащитник
- 4 Лаурсен Райан Полузащитник
- 25 Хелениус Никлас Нападающий
- 16 Julius Eskesen
- 1 Thomas Mikkelsen III
- Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Буус Якоб Травмирован
- Anders Jacobsen II Травмирован
Сённерйюск 3-4-3
- Основной состав
- 28 Милиц Себастьян Вратарь
- 20 Stefan Gartenmann Защитник
- 3 Педерсен Марк Защитник
- 5 Люикс Кес Защитник
- 15 Клеве Троэльс Полузащитник
- 25 Зимлинг Ники Полузащитник
- 6 Йонссон Эггерт Полузащитник
- 7 Поульсен Симон Полузащитник
- 10 Emil Scheel Нападающий
- 17 Уре Микаэль Нападающий
- 8 Якобсен Кристиан II Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фернандес Лукас Вратарь
- 21 Jeppe Simonsen Защитник
- 12 Андерс Эгхольм Защитник
- 30 Ромер Марсель Полузащитник
- 27 Хвильсом Мадс Полузащитник
- 13 Олесен Каспер Нападающий
- 9 Marko Mitrovic I
- Главный тренер: Ноергард Клаус
- Травмы и дисквалификации
- Маттила Сакари Травмирован
- Рамон Родригес Травмирован
Предыдущие игры
Оденсе (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 29.10.2017 Ольборг 0:2 Оденсе СД
- 25.10.2017 Оденсе 0:3 Митьюлланд КД
- 22.10.2017 Люнгбю 1:1 Оденсе СД
- 15.10.2017 Оденсе 1:0 Копенгаген СД
- 30.09.2017 Хобро 1:1 Оденсе СД
- 24.09.2017 Оденсе 3:1 Раннерс СД
- 21.09.2017 Фремад Амаджер 2:3 Оденсе КД
- 15.09.2017 Силькеборг 1:0 Оденсе СД
- 10.09.2017 Оденсе 1:1 Брондбю СД
- 29.08.2017 Далум 0:1 Оденсе КД
- 25.08.2017 Сённерйюск 2:2 Оденсе СД
- 20.08.2017 Оденсе 0:2 Митьюлланд СД
- 13.08.2017 Орхус 0:0 Оденсе СД
- 06.08.2017 Оденсе 0:0 Ольборг СД
- 29.07.2017 Оденсе 1:0 Хорсенс СД
- 24.07.2017 Элит-3000 0:2 Оденсе СД
- 17.07.2017 Оденсе 1:2 Нордшелланн СД
- 09.07.2017 Кёге 0:0 Оденсе ТМК
- 03.07.2017 Шахтёр Дн 3:2 Оденсе ТМК
- 01.07.2017 Хольштайн Киль 2:0 Оденсе ТМК
Сённерйюск (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 29.10.2017 Сённерйюск 1:1 Хобро СД
- 21.10.2017 Силькеборг 1:0 Сённерйюск СД
- 13.10.2017 Сённерйюск 0:1 Митьюлланд СД
- 01.10.2017 Брондбю 4:0 Сённерйюск СД
- 27.09.2017 Вендсиссель 1:2 Сённерйюск КД
- 22.09.2017 Нордшелланн 2:2 Сённерйюск СД
- 16.09.2017 Сённерйюск 2:2 Хорсенс СД
- 08.09.2017 Хобро 3:2 Сённерйюск СД
- 25.08.2017 Сённерйюск 2:2 Оденсе СД
- 19.08.2017 Копенгаген 3:2 Сённерйюск СД
- 12.08.2017 Люнгбю 1:1 Сённерйюск СД
- 07.08.2017 Сённерйюск 3:0 Орхус СД
- 28.07.2017 Сённерйюск 1:2 Элит-3000 СД
- 23.07.2017 Ольборг 1:4 Сённерйюск СД
- 15.07.2017 Сённерйюск 0:0 Раннерс СД
- 08.07.2017 Сённерйюск 6:2 Эсбьерг ТМК
- 30.06.2017 Сённерйюск 3:0 Хорсенс ТМК
- 28.05.2017 Копенгаген 2:0 Сённерйюск СД
- 21.05.2017 Сённерйюск 3:0 Брондбю СД
- 16.05.2017 Нордшелланн 4:1 Сённерйюск СД
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
- 25.08.2017 Сённерйюск 2:2 Оденсе Суперлига Дании
- 12.03.2017 Оденсе 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании
- 22.09.2016 Сённерйюск 1:0 Оденсе Суперлига Дании
- 20.05.2016 Сённерйюск 3:1 Оденсе Суперлига Дании
- 17.10.2015 Оденсе 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании
- 25.09.2015 Сённерйюск 4:0 Оденсе Суперлига Дании
- 19.04.2015 Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании
- 09.11.2014 Сённерйюск 2:1 Оденсе Суперлига Дании
- 21.09.2014 Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании
- 28.03.2014 Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании
- 21.10.2013 Сённерйюск 1:5 Оденсе Суперлига Дании
- 21.07.2013 Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании
- 21.04.2013 Сённерйюск 4:1 Оденсе Суперлига Дании
- 06.02.2013 Оденсе 1:0 Сённерйюск Товарищеские матчи. Сборные
- 11.11.2012 Оденсе 5:0 Сённерйюск Суперлига Дании
- 20.08.2012 Сённерйюск 1:2 Оденсе Суперлига Дании
- 09.04.2012 Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига
- 05.12.2011 Сённерйюск 0:4 Оденсе САС Лигаен
- 28.08.2011 Оденсе 2:4 Сённерйюск САС Лигаен
- 25.04.2011 Сённерйюск 0:2 Оденсе САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|15
|10
|3
|2
|30 - 12
|33
|2.
|Митьюлланд
|15
|10
|2
|3
|36 - 22
|32
|3.
|Нордшелланн
|15
|9
|3
|3
|37 - 27
|30
|4.
|Хобро
|14
|6
|5
|3
|23 - 17
|23
|5.
|Копенгаген
|15
|6
|4
|5
|26 - 17
|22
|6.
|Оденсе
|0:0
|15
|5
|7
|3
|15 - 11
|22
|7.
|Хорсенс
|15
|5
|7
|3
|22 - 19
|22
|8.
|Люнгбю
|15
|4
|6
|5
|23 - 29
|18
|9.
|Ольборг
|14
|3
|7
|4
|13 - 18
|16
|10.
|Орхус
|14
|4
|2
|8
|15 - 26
|14
|11.
|Силькеборг
|15
|4
|2
|9
|16 - 28
|14
|12.
|Сённерйюск
|0:0
|15
|2
|7
|6
|20 - 23
|13
|13.
|Элит-3000
|15
|4
|0
|11
|13 - 29
|12
|14.
|Раннерс
|14
|1
|5
|8
|11 - 22
|8
Первый тайм
10'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
9'
Расмус Юнссон мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
9'
Расмус Юнссон из команды Оденсе играет в стеночку. Расмус Фестерсен был стеночкой.
9'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
8'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает передачу за спину защитников.
8'
Эмиль Шеел на финте ушёл от оппонента.
8'
Поульсен Симон на финте ушёл от оппонента.
7'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Греве Матиас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
6'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Эдмундссон Йохан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
6'
Греве Матиас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников.
6'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой слева.
5'
Лаурсен Якоб-Баррет нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Тингагер Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
3'
Якобсен Кристиан II пробил головой, вратарь справился с ударом.
3'
Зимлинг Ники навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Деслер Миккел наказан за толчок Уре Микаэль
2'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой справа.
1'
Тингагер Фредерик выбил мяч на угловой.
1'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
1'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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