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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 24446
Копенгаген
0:1
Конец матча
Брондбю
0'
39' Желтая карточка
Тибблинг Симон
41' Желтая карточка
Бенгтссон Пьер
0:1
42' Гол
Нергор Кристиан
52' Желтая карточка
Нергор Кристиан
55' Желтая карточка
Фальк Расмус
56' Желтая карточка
Мукхтар Хани
70' Желтая карточка
Фискер Каспер
72' Желтая карточка
Квист Вильям
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Удар от ворот произведет Брондбю
94'
Вавро Денис из команды Копенгаген наносит неточный удар с лета
94'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает подножку. Зека Родригес заработал фол.
93'
Удар от ворот произведет Копенгаген

93'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Ольсен Робин выбил мяч подальше от ворот.
93'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
91'
Климент Ян из команды Брондбю в офсайде
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Люфтнер Михаэль наказан за толчок Климент Ян
90'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает пас партнеру.
90'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
89'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Carlo Holse из команды Копенгаген делает навес
88'
Тактическая замена. Квист Вильям уходит с поля и его заменяет Пушич Мартин
Офсайд
88'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
88'
Сотириу Пиерос пробил головой, вратарь справился с ударом.
88'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает навес
87'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
87'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
87'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает навес
87'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет Брондбю
86'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Вильчек Камиль
85'
Кто-то из команды Копенгаген подает в штрафную, но защитник выбил.
85'
Климент Ян сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
84'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой справа.
84'
Араюури Паулус выбил мяч на угловой.
83'
Удар от ворот произведет Брондбю
83'
Квист Вильям бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Фискер Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой слева.
83'
Араюури Паулус выбил мяч на угловой.
83'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
82'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Удар от ворот произведет Копенгаген
82'
Ларссон Юхан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
82'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
81'
Климент Ян имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
81'
Климент Ян из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
81'
Куск Каспер ошибается в защите.
Фол, нарушение
80'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Зека Родригес заработал фол.
80'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
80'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
80'
ПЕНАЛЬТИ! – Юнг Антони фолит в штрафной площади. Квист Вильям пострадал
79'
Сегодняшная посещаемость составляет 24446 болельщиков
78'
Удар от ворот произведет Брондбю
78'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
78'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
78'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
77'
Удар от ворот произведет Копенгаген
77'
Фискер Каспер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Квист Вильям из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
76'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
76'
Климент Ян из команды Брондбю. Это Вавро Денис заработал фол.
75'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Кристенсен Лассе
75'
Тактическая замена. Павлович Андрия уходит с поля и его заменяет Carlo Holse
Фол, нарушение
74'
Климент Ян из команды Брондбю делает подножку. Квист Вильям заработал фол.
74'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
73'
Тибблинг Симон из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
72'
Квист Вильям получает желтую карточку.
Фол, нарушение
72'
Квист Вильям совершает грубый фол. Мукхтар Хани был жертвой
72'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
72'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
72'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Вавро Денис из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
71'
Климент Ян из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
71'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
70'
Фискер Каспер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
70'
Фискер Каспер атакует сзади соперника. Фальк Расмус пострадал.
Фол, нарушение
70'
Ларссон Юхан наказан за толчок Зека Родригес
70'
Павлович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
69'
Пукки Теэму бьет и мяч от рикошета проходит мимо
69'
Климент Ян из команды Брондбю делает пас партнеру.
69'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает пас партнеру.
69'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает навес
69'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
68'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
68'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
66'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает подножку. Павлович Андрия заработал фол.
65'
После дальнего удара, который нанес Климент Ян мяч отбит вратарем
64'
Тактическая замена. Халими Бесар уходит с поля и его заменяет Фискер Каспер
64'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой справа.
64'
Бенгтссон Пьер выбил мяч на угловой.
64'
Вавро Денис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
63'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
63'
Пукки Теэму бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
63'
Пукки Теэму из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
63'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
Офсайд
61'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
61'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
61'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Удар от ворот произведет Копенгаген
60'
Ларссон Юхан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Удар от ворот произведет Брондбю
59'
Вавро Денис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой справа.
58'
Нергор Кристиан выбил мяч на угловой.
58'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает пас партнеру.
57'
Павлович Андрия имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
57'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
56'
Мукхтар Хани получает желтую карточку.
Фол, нарушение
56'
Мукхтар Хани из команды Брондбю. Это Зека Родригес заработал фол.
56'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
55'
Фальк Расмус получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Фальк Расмус из команды Копенгаген. Это Нергор Кристиан заработал фол.
Фол, нарушение
55'
Пукки Теэму из команды Брондбю. Это Куск Каспер заработал фол.
Фол, нарушение
54'
Климент Ян наказан за толчок Квист Вильям
Желтая карточка
52'
Нергор Кристиан из команды Брондбю был наказан за старое нарушение.
Фол, нарушение
52'
Халими Бесар из команды Брондбю делает подножку. Фальк Расмус заработал фол.
Фол, нарушение
52'
Нергор Кристиан из команды Брондбю нарушает. Зека Родригес пострадал, однако рефери не останавливает игру.
52'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой слева.
51'
Анкерсен Петер выбил мяч на угловой.
51'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
51'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Удар от ворот произведет Копенгаген
50'
Нергор Кристиан из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
Угловой
50'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой справа.
49'
Климент Ян из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
49'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю. Это Зека Родригес заработал фол.
49'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
48'
Павлович Андрия пробил головой, вратарь справился с ударом.
48'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
48'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Копенгаген
47'
Тибблинг Симон из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Вавро Денис из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
47'
Климент Ян из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
46'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Тактическая замена. Туту Юссеф уходит с поля и его заменяет Куск Каспер
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
47'
Вавро Денис из команды Копенгаген делает подножку. Климент Ян заработал фол.
47'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает навес
46'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
46'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
Удар от ворот произведет Брондбю
45'
Павлович Андрия бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
45'
Анкерсен Петер на финте ушёл от оппонента.
45'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Люфтнер Михаэль ошибается в защите.
44'
Удар от ворот произведет Копенгаген
44'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Копенгаген
44'
Нергор Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Халими Бесар сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Нергор Кристиан из клуба "Брондбю" отправил мяч головой в ворота.
42'
Халими Бесар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Бенгтссон Пьер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает подножку. Тибблинг Симон заработал фол.
41'
Пукки Теэму из команды Брондбю сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Климент Ян мяча так и не получил
40'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Желтая карточка
39'
Тибблинг Симон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
38'
Тибблинг Симон атакует сзади соперника. Фальк Расмус пострадал.
38'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
38'
Юнг Антони из команды Брондбю делает подножку. Фальк Расмус заработал фол.
Офсайд
37'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
37'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
37'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
36'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает навес
36'
Удар от ворот произведет Копенгаген
36'
Климент Ян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
36'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает пас партнеру.
36'
Пукки Теэму из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
35'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
35'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Удар от ворот произведет Брондбю
33'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает неудачный навес.
33'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Фальк Расмус из команды Копенгаген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
33'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
33'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Удар от ворот произведет Брондбю
31'
Сотириу Пиерос отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает навес
31'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
Офсайд
30'
Вавро Денис из команды Копенгаген в офсайде
30'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Халими Бесар из команды Брондбю делает подножку. Туту Юссеф заработал фол.
Фол, нарушение
29'
Халими Бесар из команды Брондбю делает подножку. Сотириу Пиерос заработал фол.
29'
Удар от ворот произведет Брондбю
Травма, повреждение
29'
Араюури Паулус возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Травма, повреждение
28'
Араюури Паулус получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
28'
Удар от ворот произведет Брондбю
27'
Анкерсен Петер бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
27'
Араюури Паулус из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
27'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Травма, повреждение
26'
Араюури Паулус возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
26'
Араюури Паулус получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Сотириу Пиерос попал в створ, но вратарь справился с ударом.
25'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
25'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
24'
Удар от ворот произведет Копенгаген
24'
Нергор Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Тибблинг Симон из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
23'
Павлович Андрия на финте ушёл от оппонента.
23'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Квист Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
23'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Юнг Антони из команды Брондбю делает навес
23'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
22'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой справа.
22'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
21'
Удар от ворот произведет Копенгаген
21'
Мукхтар Хани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Климент Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
18'
Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
18'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
18'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
17'
Люфтнер Михаэль наказан за толчок Климент Ян
Офсайд
17'
Тибблинг Симон из команды Брондбю в офсайде
17'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает навес
16'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
15'
Фальк Расмус возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Удар от ворот произведет Брондбю
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
15'
Фальк Расмус получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
14'
Фальк Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
14'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
14'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
13'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
13'
Климент Ян наказан за толчок Анкерсен Петер
13'
Реннов Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген. Это Тибблинг Симон заработал фол.
12'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Копенгаген
11'
Климент Ян имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
11'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает навес
Фол, нарушение
11'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
10'
Павлович Андрия наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
10'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
10'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
10'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
10'
Климент Ян наказан за толчок Вавро Денис
9'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает навес
8'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Юнг Антони из команды Брондбю делает навес
8'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес
Фол, нарушение
7'
Квист Вильям из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Тибблинг Симон.
7'
Удар от ворот произведет Копенгаген
7'
Климент Ян из команды Брондбю делает неудачный навес.
Фол, нарушение
6'
Мукхтар Хани из команды Брондбю. Это Фальк Расмус заработал фол.
6'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает навес
5'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой слева.
5'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Удар от ворот произведет Брондбю
4'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает неудачный навес.
3'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Рёкер Бенедикт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Квист Вильям из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Пукки Теэму.
2'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес
Угловой
2'
Халими Бесар из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
2'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Удар от ворот произведет Брондбю
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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