Стадион: Телья Паркен Зрители: 24446
0:1
Конец матча
39' Желтая карточкаТибблинг Симон
41' Желтая карточкаБенгтссон Пьер
0:1
42' ГолНергор Кристиан
52' Желтая карточкаНергор Кристиан
55' Желтая карточкаФальк Расмус
56' Желтая карточкаМукхтар Хани
70' Желтая карточкаФискер Каспер
72' Желтая карточкаКвист Вильям
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Удар от ворот произведет Брондбю
94'
Вавро Денис из команды Копенгаген наносит неточный удар с лета
94'
94'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает подножку. Зека Родригес заработал фол.
93'
93'
93'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Ольсен Робин выбил мяч подальше от ворот.
93'
92'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
91'
Климент Ян из команды Брондбю в офсайде
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Люфтнер Михаэль наказан за толчок Климент Ян
90'
90'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает пас партнеру.
90'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
89'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Carlo Holse из команды Копенгаген делает навес
88'
Тактическая замена. Квист Вильям уходит с поля и его заменяет Пушич Мартин
88'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
88'
Сотириу Пиерос пробил головой, вратарь справился с ударом.
88'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает навес
87'
87'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
87'
87'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает навес
87'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет Брондбю
86'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Вильчек Камиль
85'
Кто-то из команды Копенгаген подает в штрафную, но защитник выбил.
85'
Климент Ян сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
84'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой справа.
84'
Араюури Паулус выбил мяч на угловой.
83'
Удар от ворот произведет Брондбю
83'
Квист Вильям бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Фискер Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой слева.
83'
Араюури Паулус выбил мяч на угловой.
83'
82'
82'
82'
Ларссон Юхан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
82'
81'
81'
Климент Ян имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
81'
81'
Куск Каспер ошибается в защите.
80'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Зека Родригес заработал фол.
80'
80'
80'
80'
ПЕНАЛЬТИ! – Юнг Антони фолит в штрафной площади. Квист Вильям пострадал
79'
Сегодняшная посещаемость составляет 24446 болельщиков
78'
Удар от ворот произведет Брондбю
78'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
78'
78'
78'
77'
77'
Фискер Каспер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Квист Вильям из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
76'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Климент Ян из команды Брондбю. Это Вавро Денис заработал фол.
75'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Кристенсен Лассе
75'
Тактическая замена. Павлович Андрия уходит с поля и его заменяет Carlo Holse
74'
Климент Ян из команды Брондбю делает подножку. Квист Вильям заработал фол.
74'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Тибблинг Симон из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Квист Вильям получает желтую карточку.
72'
Квист Вильям совершает грубый фол. Мукхтар Хани был жертвой
72'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
72'
72'
71'
Вавро Денис из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
71'
71'
70'
Фискер Каспер получает желтую карточку.
70'
Фискер Каспер атакует сзади соперника. Фальк Расмус пострадал.
70'
Ларссон Юхан наказан за толчок Зека Родригес
70'
Павлович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
69'
Пукки Теэму бьет и мяч от рикошета проходит мимо
69'
Климент Ян из команды Брондбю делает пас партнеру.
69'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает пас партнеру.
69'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
69'
69'
68'
68'
68'
68'
68'
68'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
66'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает подножку. Павлович Андрия заработал фол.
65'
После дальнего удара, который нанес Климент Ян мяч отбит вратарем
64'
Тактическая замена. Халими Бесар уходит с поля и его заменяет Фискер Каспер
64'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Бенгтссон Пьер выбил мяч на угловой.
64'
Вавро Денис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
63'
63'
Пукки Теэму бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
63'
Пукки Теэму из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
63'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
62'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
61'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
61'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
61'
60'
60'
Ларссон Юхан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
60'
Удар от ворот произведет Брондбю
59'
Вавро Денис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
58'
58'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой справа.
58'
Нергор Кристиан выбил мяч на угловой.
58'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает пас партнеру.
57'
Павлович Андрия имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
57'
56'
Мукхтар Хани получает желтую карточку.
56'
Мукхтар Хани из команды Брондбю. Это Зека Родригес заработал фол.
56'
55'
Фальк Расмус получает желтую карточку.
55'
Фальк Расмус из команды Копенгаген. Это Нергор Кристиан заработал фол.
55'
Пукки Теэму из команды Брондбю. Это Куск Каспер заработал фол.
54'
Климент Ян наказан за толчок Квист Вильям
52'
Нергор Кристиан из команды Брондбю был наказан за старое нарушение.
52'
Халими Бесар из команды Брондбю делает подножку. Фальк Расмус заработал фол.
52'
Нергор Кристиан из команды Брондбю нарушает. Зека Родригес пострадал, однако рефери не останавливает игру.
52'
52'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой слева.
51'
Анкерсен Петер выбил мяч на угловой.
51'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
51'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
50'
50'
Нергор Кристиан из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
50'
49'
Климент Ян из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю. Это Зека Родригес заработал фол.
49'
49'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
48'
Павлович Андрия пробил головой, вратарь справился с ударом.
48'
48'
47'
47'
Тибблинг Симон из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Вавро Денис из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
47'
46'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Тактическая замена. Туту Юссеф уходит с поля и его заменяет Куск Каспер
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Вавро Денис из команды Копенгаген делает подножку. Климент Ян заработал фол.
47'
46'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает навес
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
46'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
45'
Удар от ворот произведет Брондбю
45'
Павлович Андрия бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
45'
Анкерсен Петер на финте ушёл от оппонента.
45'
45'
Люфтнер Михаэль ошибается в защите.
44'
44'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
44'
Нергор Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
42'
Халими Бесар сделал результативную передачу.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Нергор Кристиан из клуба "Брондбю" отправил мяч головой в ворота.
42'
Халими Бесар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Бенгтссон Пьер получает желтую карточку.
41'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает подножку. Тибблинг Симон заработал фол.
41'
Пукки Теэму из команды Брондбю сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Климент Ян мяча так и не получил
40'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
39'
Тибблинг Симон получает желтую карточку.
38'
Тибблинг Симон атакует сзади соперника. Фальк Расмус пострадал.
38'
38'
Юнг Антони из команды Брондбю делает подножку. Фальк Расмус заработал фол.
37'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
37'
37'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
36'
36'
Климент Ян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
36'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает пас партнеру.
36'
Пукки Теэму из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
35'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
35'
35'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
34'
Удар от ворот произведет Брондбю
33'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает неудачный навес.
33'
33'
Фальк Расмус из команды Копенгаген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
33'
33'
32'
32'
31'
Удар от ворот произведет Брондбю
31'
Сотириу Пиерос отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает навес
31'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
30'
Вавро Денис из команды Копенгаген в офсайде
30'
30'
Халими Бесар из команды Брондбю делает подножку. Туту Юссеф заработал фол.
29'
Халими Бесар из команды Брондбю делает подножку. Сотириу Пиерос заработал фол.
29'
Удар от ворот произведет Брондбю
29'
Араюури Паулус возвращается на поле, всё в порядке.
28'
28'
28'
Араюури Паулус получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
28'
Удар от ворот произведет Брондбю
27'
Анкерсен Петер бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
27'
Араюури Паулус из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
27'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает пас партнеру.
26'
Араюури Паулус возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Араюури Паулус получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Сотириу Пиерос попал в створ, но вратарь справился с ударом.
25'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
25'
25'
24'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
24'
24'
Нергор Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Тибблинг Симон из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
23'
Павлович Андрия на финте ушёл от оппонента.
23'
23'
Квист Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
23'
23'
Юнг Антони из команды Брондбю делает навес
23'
22'
22'
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
21'
21'
Мукхтар Хани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Климент Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
19'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
18'
Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
18'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
18'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
17'
Люфтнер Михаэль наказан за толчок Климент Ян
17'
Тибблинг Симон из команды Брондбю в офсайде
17'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
16'
16'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Фальк Расмус возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Удар от ворот произведет Брондбю
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Фальк Расмус получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
14'
Фальк Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
14'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
14'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
13'
13'
Климент Ян наказан за толчок Анкерсен Петер
13'
Реннов Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген. Это Тибблинг Симон заработал фол.
12'
12'
12'
11'
11'
Климент Ян имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
11'
11'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
10'
Павлович Андрия наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
10'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
10'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
10'
10'
Климент Ян наказан за толчок Вавро Денис
9'
8'
8'
Юнг Антони из команды Брондбю делает навес
8'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
8'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес
7'
Квист Вильям из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Тибблинг Симон.
7'
7'
Климент Ян из команды Брондбю делает неудачный навес.
6'
Мукхтар Хани из команды Брондбю. Это Фальк Расмус заработал фол.
6'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
5'
5'
5'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой слева.
5'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
4'
Удар от ворот произведет Брондбю
4'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает неудачный навес.
3'
3'
3'
Рёкер Бенедикт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Квист Вильям из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Пукки Теэму.
2'
2'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес
2'
Халими Бесар из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
2'
2'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Удар от ворот произведет Брондбю
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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