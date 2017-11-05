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Стадион: Зрители: 7532
Раннерс
1:0
Конец матча
Орхус
0'
23' Желтая карточка
Кауко Йони
32' Желтая карточка
Kasper Enghardt
38' Желтая карточка
Сана Тобиас
50' Желтая карточка
Daniel A. Pedersen
59' Вторая желтая карточка
Daniel A. Pedersen
1:0
80' Гол в свои ворота
Канструп Пьер
84' Желтая карточка
Kasper Junker
87' Желтая карточка
Миканович Дино
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
95'
Алланссон Йоэль наказан за толчок Jens Stage
94'
Меллер Фредерик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
94'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

94'
Багер Йонас из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
94'
Китчен Перри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Меллер Фредерик из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
92'
Родич Владимир из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
92'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Удар от ворот произведет Орхус
92'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Джурджич Никола отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
Родич Владимир из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
90'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
89'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
87'
Миканович Дино зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
Фол, нарушение
87'
Kasper Junker из команды Орхус делает подножку. Джурджич Никола заработал фол.
Фол, нарушение
86'
Kasper Junker атакует сзади соперника. Мадс Агесен пострадал.
85'
Удар от ворот произведет Орхус
85'
Тактическая замена. Кадри Башким уходит с поля и его заменяет Алланссон Йоэль
85'
Родич Владимир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
84'
Kasper Junker сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
84'
Kasper Junker из команды Орхус делает подножку. Kasper Enghardt заработал фол.
83'
Удар от ворот произведет Раннерс
83'
Jens Stage на финте ушёл от оппонента.
82'
Удар от ворот произведет Раннерс
82'
Mustapha Bundu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
Mustapha Bundu на финте ушёл от оппонента.
Описание гола
80'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Канструп Пьер отправил мяч в свои ворота.
Угловой
80'
Родич Владимир из команды Раннерс подал угловой слева.
80'
Меллер Фредерик выбил мяч на угловой.
80'
Багер Йонас из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
80'
Багер Йонас на финте ушёл от оппонента.
Второй тайм
Первый тайм
25'
Удар от ворот произведет Орхус
25'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
23'
Кауко Йони сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
23'
Кауко Йони из команды Раннерс делает подножку. Сана Тобиас заработал фол.
22'
Амини Мустафа бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
22'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Анкерсен Якоб из команды Орхус подал угловой справа.
21'
Мадс Агесен выбил мяч на угловой.
21'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
21'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес
20'
Стеффен Расмуссен вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Родич Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Джурджич Никола заработал фол.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Анкерсен Якоб из команды Орхус подал угловой слева.
18'
Багер Йонас выбил мяч на угловой.
18'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает навес
Фол, нарушение
17'
Jens Stage наказан за толчок Кауко Йони
Угловой
17'
Анкерсен Якоб из команды Орхус подал угловой справа.
17'
Спельманн Мартин из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
17'
Анкерсен Якоб из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
16'
Мадс Агесен выбил мяч на угловой.
16'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
16'
Миканович Дино из команды Орхус устремляется вперед с мячом.
16'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
Багер Йонас из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
14'
Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Сана Тобиас из команды Орхус устремляется вперед с мячом.
13'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Родич Владимир из команды Раннерс делает навес
11'
Расмуссен Мортен из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
10'
Китчен Перри из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Jens Stage выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
9'
Джурджич Никола из команды Раннерс в офсайде
8'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
8'
Удар от ворот произведет Раннерс
8'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
7'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Кауко Йони заработал фол.
6'
Анкерсен Якоб не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
6'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников.
6'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Родич Владимир выбил мяч подальше от ворот.
5'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
4'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
4'
Сана Тобиас из команды Орхус в офсайде
3'
Удар от ворот произведет Раннерс
3'
Сана Тобиас бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
2'
Кадри Башким из команды Раннерс делает подножку. Амини Мустафа заработал фол.
2'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Багер Йонас из команды Раннерс делает подножку. Расмуссен Мортен заработал фол.
1'
После дальнего удара, который нанес Родич Владимир мяч отбит вратарем
1'
Родич Владимир на финте ушёл от оппонента.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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