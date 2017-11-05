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Стадион: BioNutria Park Randers Зрители: 7532
23' Желтая карточкаКауко Йони
32' Желтая карточкаKasper Enghardt
38' Желтая карточкаСана Тобиас
50' Желтая карточкаDaniel A. Pedersen
59' Вторая желтая карточкаDaniel A. Pedersen
1:0
80' Гол в свои воротаКанструп Пьер
84' Желтая карточкаKasper Junker
87' Желтая карточкаМиканович Дино
|
23'
32'
38'
80'
1:0
84'
87'
Состав команд
24
Багер
Йонас
11
Марксен
Эрик
15
Китчен
Перри
Раннерс 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хальдерссон Ханнес Вратарь
- 24 Багер Йонас Защитник
- 5 Мадс Агесен Защитник
- 2 Kasper Enghardt Защитник
- 11 Марксен Эрик Защитник
- 93 Родич Владимир Полузащитник
- 6 Кауко Йони Полузащитник
- 15 Китчен Перри Полузащитник
- 23 Лобжанидзе Саба Нападающий
- 28 Джурджич Никола Нападающий
- 9 Кадри Башким Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Frederik Due Вратарь
- 4 Томсен Джонни Защитник
- 17 Конбой Кевин Защитник
- 20 Алланссон Йоэль Полузащитник
- 14 Лауэнборг Фредерик Полузащитник
- 70 Marcus Moelvadgaard Нападающий
- 10 Поури Марвин Нападающий
- Главный тренер: Мониц Рикардо
- Травмы и дисквалификации
- Ольсен Брандур Травмирован
Орхус 4-4-2
- Основной состав
- 1 Стеффен Расмуссен Вратарь
- 2 Миканович Дино Защитник
- 23 Канструп Пьер Защитник
- 3 Бакман Никлас Защитник
- 14 Jens Stage Защитник
- 10 Спельманн Мартин Полузащитник
- 8 Амини Мустафа Полузащитник
- 4 Daniel A. Pedersen Полузащитник
- 7 Анкерсен Якоб Полузащитник
- 11 Сана Тобиас Нападающий
- 13 Расмуссен Мортен Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Mikkel Rask Защитник
- 20 Меллер Фредерик Защитник
- 22 Benjamin Steenfeldt Hvidt Полузащитник
- 19 Mustapha Bundu Нападающий
- 21 Andre Riel Нападающий
- 9 Kasper Junker Нападающий
- 31 Kasper T. Kristensen
- Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Гира Адама Травмирован
- Alexander Juel Andersen Травмирован
Предыдущие игры
Раннерс (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 30.10.2017 Брондбю 3:1 Раннерс СД
- 26.10.2017 Холбаек 1:4 Раннерс КД
- 23.10.2017 Раннерс 1:1 Ольборг СД
- 14.10.2017 Нордшелланн 3:2 Раннерс СД
- 29.09.2017 Раннерс 0:1 Хорсенс СД
- 24.09.2017 Оденсе 3:1 Раннерс СД
- 20.09.2017 Оттеруп 0:2 Раннерс КД
- 15.09.2017 Раннерс 0:0 Люнгбю СД
- 09.09.2017 Орхус 1:4 Раннерс СД
- 29.08.2017 Агербек-Старуп 2:7 Раннерс КД
- 26.08.2017 Элит-3000 2:0 Раннерс СД
- 18.08.2017 Раннерс 1:1 Силькеборг СД
- 13.08.2017 Раннерс 0:0 Брондбю СД
- 05.08.2017 Хобро 2:0 Раннерс СД
- 30.07.2017 Митьюлланд 2:1 Раннерс СД
- 22.07.2017 Раннерс 0:3 Копенгаген СД
- 15.07.2017 Сённерйюск 0:0 Раннерс СД
- 08.07.2017 Раннерс 3:1 Зистед ТМК
- 05.07.2017 Раннерс 5:0 Хорсенс ТМК
- 27.06.2017 Вайле 1:3 Раннерс ТМК
Орхус (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 27.10.2017 Орхус 1:4 Нордшелланн СД
- 22.10.2017 Копенгаген 4:0 Орхус СД
- 16.10.2017 Орхус 0:2 Люнгбю СД
- 29.09.2017 Элит-3000 1:5 Орхус СД
- 25.09.2017 Орхус 0:3 Митьюлланд СД
- 21.09.2017 Фредерисия 1:0 Орхус КД
- 18.09.2017 Нордшелланн 1:2 Орхус СД
- 09.09.2017 Орхус 1:4 Раннерс СД
- 29.08.2017 Сковбаккен 1:4 Орхус КД
- 26.08.2017 Ольборг 0:0 Орхус СД
- 20.08.2017 Орхус 2:0 Брондбю СД
- 13.08.2017 Орхус 0:0 Оденсе СД
- 07.08.2017 Сённерйюск 3:0 Орхус СД
- 31.07.2017 Силькеборг 2:1 Орхус СД
- 21.07.2017 Орхус 2:0 Хобро СД
- 14.07.2017 Орхус 1:2 Хорсенс СД
- 08.07.2017 Орхус 2:0 Силькеборг ТМК
- 02.07.2017 Орхус 1:1 Хобро ТМК
- 29.06.2017 Орхус 7:1 Брабрэнд ТМК
- 28.05.2017 Орхус 1:0 Виборг СДП
Последние игры между собой
Раннерс: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Орхус: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
- 09.09.2017 Орхус 1:4 Раннерс Суперлига Дании
- 10.03.2017 Раннерс 1:1 Орхус Суперлига Дании
- 31.07.2016 Орхус 1:2 Раннерс Суперлига Дании
- 16.04.2016 Орхус 0:2 Раннерс Суперлига Дании
- 06.11.2015 Раннерс 4:1 Орхус Суперлига Дании
- 02.08.2015 Орхус 3:2 Раннерс Суперлига Дании
- 04.04.2014 Орхус 0:1 Раннерс Суперлига Дании
- 17.03.2014 Раннерс 1:3 Орхус Суперлига Дании
- 05.10.2013 Раннерс 2:2 Орхус Суперлига Дании
- 05.05.2013 Раннерс 1:0 Орхус Суперлига Дании
- 22.10.2012 Орхус 1:1 Раннерс Суперлига Дании
- 29.07.2012 Раннерс 2:1 Орхус Суперлига Дании
- 10.07.2011 Орхус 1:1 Раннерс Товарищеские матчи. Сборные
- 04.04.2010 Орхус 0:0 Раннерс САС Лигаен
- 25.03.2010 Раннерс 2:1 Орхус САС Лигаен
- 27.07.2009 Раннерс 2:3 Орхус САС Лигаен
- 17.05.2009 Раннерс 1:1 Орхус САС Лигаен
- 01.03.2009 Орхус 1:2 Раннерс САС Лигаен
- 19.07.2008 Раннерс 3:1 Орхус САС Лигаен
- 27.04.2008 Раннерс 4:1 Орхус САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|15
|10
|3
|2
|30 - 12
|33
|2.
|Митьюлланд
|15
|10
|2
|3
|36 - 22
|32
|3.
|Нордшелланн
|15
|9
|3
|3
|37 - 27
|30
|4.
|Хобро
|14
|6
|5
|3
|23 - 17
|23
|5.
|Копенгаген
|15
|6
|4
|5
|26 - 17
|22
|6.
|Хорсенс
|15
|5
|7
|3
|22 - 19
|22
|7.
|Оденсе
|15
|5
|6
|4
|15 - 14
|21
|8.
|Люнгбю
|15
|4
|6
|5
|23 - 29
|18
|9.
|Ольборг
|14
|3
|7
|4
|13 - 18
|16
|10.
|Сённерйюск
|15
|3
|6
|6
|23 - 23
|15
|11.
|Силькеборг
|15
|4
|2
|9
|16 - 28
|14
|12.
|Орхус
|15
|4
|2
|9
|15 - 27
|14
|13.
|Элит-3000
|15
|4
|0
|11
|13 - 29
|12
|14.
|Раннерс
|15
|2
|5
|8
|12 - 22
|11
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
95'
Алланссон Йоэль наказан за толчок Jens Stage
94'
Меллер Фредерик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
94'
94'
94'
Багер Йонас из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
94'
Китчен Перри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
Меллер Фредерик из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
92'
92'
Родич Владимир из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
92'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
92'
91'
Джурджич Никола отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
Родич Владимир из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
90'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
89'
87'
Миканович Дино зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
87'
Kasper Junker из команды Орхус делает подножку. Джурджич Никола заработал фол.
86'
Kasper Junker атакует сзади соперника. Мадс Агесен пострадал.
85'
85'
Тактическая замена. Кадри Башким уходит с поля и его заменяет Алланссон Йоэль
85'
Родич Владимир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Kasper Junker сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
84'
Kasper Junker из команды Орхус делает подножку. Kasper Enghardt заработал фол.
83'
83'
Jens Stage на финте ушёл от оппонента.
82'
82'
Mustapha Bundu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
Mustapha Bundu на финте ушёл от оппонента.
80'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Канструп Пьер отправил мяч в свои ворота.
80'
Родич Владимир из команды Раннерс подал угловой слева.
80'
Меллер Фредерик выбил мяч на угловой.
80'
Багер Йонас из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
80'
Багер Йонас на финте ушёл от оппонента.
Второй тайм
Первый тайм
25'
25'
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Кауко Йони сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
23'
Кауко Йони из команды Раннерс делает подножку. Сана Тобиас заработал фол.
22'
Амини Мустафа бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
22'
22'
Анкерсен Якоб из команды Орхус подал угловой справа.
21'
Мадс Агесен выбил мяч на угловой.
21'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
21'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес
20'
Стеффен Расмуссен вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Родич Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Джурджич Никола заработал фол.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
19'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Анкерсен Якоб из команды Орхус подал угловой слева.
18'
Багер Йонас выбил мяч на угловой.
18'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус делает навес
17'
Jens Stage наказан за толчок Кауко Йони
17'
Анкерсен Якоб из команды Орхус подал угловой справа.
17'
Спельманн Мартин из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Анкерсен Якоб из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
16'
Мадс Агесен выбил мяч на угловой.
16'
16'
Миканович Дино из команды Орхус устремляется вперед с мячом.
16'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
Багер Йонас из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
14'
Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Сана Тобиас из команды Орхус устремляется вперед с мячом.
13'
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Родич Владимир из команды Раннерс делает навес
11'
Расмуссен Мортен из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
10'
Китчен Перри из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Jens Stage выбил мяч подальше от ворот.
9'
Джурджич Никола из команды Раннерс в офсайде
8'
8'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
8'
8'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
7'
7'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Кауко Йони заработал фол.
6'
Анкерсен Якоб не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
6'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников.
6'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Родич Владимир выбил мяч подальше от ворот.
5'
5'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
5'
4'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Сана Тобиас из команды Орхус в офсайде
3'
3'
Сана Тобиас бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
2'
Кадри Башким из команды Раннерс делает подножку. Амини Мустафа заработал фол.
2'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Багер Йонас из команды Раннерс делает подножку. Расмуссен Мортен заработал фол.
1'
После дальнего удара, который нанес Родич Владимир мяч отбит вратарем
1'
Родич Владимир на финте ушёл от оппонента.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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