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Стадион: Зрители: 2787
Силькеборг
2:2
Конец матча
Хорсенс
0'
1:0
27' Гол
Marc Rochester Soerensen
1:1
30' Гол
Jonas Thorsen
1:2
45' Гол
Ayo Simon Okusun
2:2
84' Гол
Вацадзе Матэ
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
93'
Петер Нюманн бьет и мяч от рикошета проходит мимо
93'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
92'
Сков Роберт из команды Силькеборг в офсайде

92'
Jeppe Okkels нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Удар от ворот произведет Хорсенс
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Схиртладзе Давит уходит с поля и его заменяет Петерсен Стефан
91'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг бьет головой мимо ворот
90'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает отличный навес.
90'
Схиртладзе Давит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
89'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Удар от ворот произведет Хорсенс
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает навес
88'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес
88'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
88'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
87'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес
87'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
86'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Тактическая замена. Mikkel Qvist уходит с поля и его заменяет Петер Нюманн
86'
Тактическая замена. Марк Рочестер Сёренсен уходит с поля и его заменяет Jeppe Okkels
84'
Jens Martin Gammelby сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вацадзе Матэ записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
84'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает отличный навес.
84'
Jens Martin Gammelby на финте ушёл от оппонента.
84'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
83'
Схиртладзе Давит бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
83'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает неудачный навес.
81'
Удар от ворот произведет Хорсенс
81'
Марк Рочестер Сёренсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг делает пас партнеру.
81'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес
81'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
79'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает подножку. Sammy Skytte заработал фол.
Офсайд
78'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг в офсайде
78'
Тактическая замена. Ханссон Халлюр уходит с поля и его заменяет Лассе Крюгер
76'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой слева.
76'
Йоронен Йессе выбил мяч на угловой.
76'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает подножку. Sammy Skytte заработал фол.
75'
Sammy Skytte на финте ушёл от оппонента.
75'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес
75'
Симон Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
74'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
Фол, нарушение
73'
Simon Okosun наказан за толчок Tobias Salquist
72'
Удар от ворот произведет Хорсенс
72'
Тактическая замена. Нильссон Хокан уходит с поля и его заменяет Вацадзе Матэ
71'
Удар от ворот произведет Силькеборг
71'
Simon Okosun имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
71'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
Марк Рочестер Сёренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Томас Нёргаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
Удар от ворот произведет Хорсенс
69'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
68'
Bubacarr Sanneh заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
68'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает отличный навес.
Фол, нарушение
68'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает подножку. Simon Okosun заработал фол.
67'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
66'
Удар от ворот произведет Хорсенс
66'
Jens Martin Gammelby имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
66'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
65'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес
64'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 2787 болельщиков
63'
Марк Рочестер Сёренсен не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
63'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
63'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
62'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Sammy Skytte заработал фол.
61'
Удар от ворот произведет Хорсенс
61'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
Угловой
61'
Сков Роберт из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.
60'
Bubacarr Sanneh выбил мяч на угловой.
60'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
Офсайд
59'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс в офсайде
59'
Удар от ворот произведет Хорсенс
59'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
58'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
Фол, нарушение
58'
Simon Okosun наказан за толчок Sammy Skytte
58'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
57'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс в офсайде
56'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
55'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Bjarke Jacobsen заработал фол.
Фол, нарушение
55'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает подножку. Схиртладзе Давит заработал фол.
53'
Марк Рочестер Сёренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
53'
Sammy Skytte из команды Силькеборг. Это Simon Okosun заработал фол.
52'
Тюкосен Мадс сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
52'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает отличный навес.
51'
Удар от ворот произведет Силькеборг
Травма, повреждение
51'
Ханссон Халлюр возвращается на поле, всё в порядке.
51'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
51'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
51'
Ханссон Халлюр получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
50'
Ханссон Халлюр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
50'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает подножку. Ханссон Халлюр заработал фол.
49'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает неудачный навес.
49'
Сикошек Грегор нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг делает пас партнеру.
49'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
48'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает подножку. Simon Okosun заработал фол.
47'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
47'
Нильссон Хокан на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
46'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает подножку. Марк Рочестер Сёренсен заработал фол.
46'
Томас Нёргаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Александр Людвиг сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Simon Okosun эффектным ударом переправил мяч в ворота.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Александр Людвиг из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
45'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Jens Martin Gammelby наказан за толчок Ханссон Халлюр
Фол, нарушение
45'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает подножку. Sammy Skytte заработал фол.
44'
Сков Роберт отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
44'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает подножку. Схиртладзе Давит заработал фол.
43'
Удар от ворот произведет Силькеборг
43'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Нильссон Хокан наказан за толчок Александр Людвиг
Фол, нарушение
41'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс. Это Нильссон Хокан заработал фол.
Травма, повреждение
41'
Марк Рочестер Сёренсен возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Удар от ворот произведет Хорсенс
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
41'
Марк Рочестер Сёренсен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
41'
Марк Рочестер Сёренсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Ibrahim Moro нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Удар от ворот произведет Силькеборг
38'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает неудачный навес.
38'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает навес
38'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
36'
Удар от ворот произведет Силькеборг
36'
Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
36'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает неудачный навес.
35'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
34'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс в офсайде
34'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников.
33'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает неудачный навес.
Фол, нарушение
32'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает подножку. Схиртладзе Давит заработал фол.
31'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает отличный навес.
30'
Mikkel Qvist сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Йонас Торсен эффектным ударом переправил мяч в ворота.
Угловой
30'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой слева.
29'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
29'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает подножку. Sammy Skytte заработал фол.
28'
Удар от ворот произведет Силькеборг
27'
Симон Якобсен сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Марк Рочестер Сёренсен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
27'
Симон Якобсен из команды Силькеборг делает пас партнеру.
27'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает отличный навес.
26'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой слева.
26'
Марк Рочестер Сёренсен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
26'
Удар от ворот произведет Силькеборг
25'
Тюкосен Мадс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Сикошек Грегор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает неудачный навес.
25'
Финнбогасон Къяртан нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
24'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает подножку. Сикошек Грегор заработал фол.
24'
Удар от ворот произведет Силькеборг
24'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс наносит неточный удар с лета
23'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес
Фол, нарушение
23'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
Фол, нарушение
22'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает подножку. Финнбогасон Къяртан заработал фол.
22'
Ханссон Халлюр не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
22'
Ханссон Халлюр оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
Фол, нарушение
22'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает подножку. Ibrahim Moro заработал фол.
22'
Simon Okosun из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
21'
Марк Рочестер Сёренсен на финте ушёл от оппонента.
20'
Сикошек Грегор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Удар от ворот произведет Силькеборг
19'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс наносит неточный удар с лета
19'
Нильссон Хокан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
18'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
18'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг в офсайде
17'
Удар от ворот произведет Хорсенс
17'
Марк Рочестер Сёренсен имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
17'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает отличный навес.
Угловой
16'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой справа.
15'
Марк Рочестер Сёренсен нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
15'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
Офсайд
15'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг в офсайде
14'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает навес
14'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
13'
Удар от ворот произведет Силькеборг
12'
Ibrahim Moro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает навес
12'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Sammy Skytte из команды Силькеборг. Это Simon Okosun заработал фол.
Фол, нарушение
10'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает подножку. Ibrahim Moro заработал фол.
9'
Удар от ворот произведет Хорсенс
9'
Нильссон Хокан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
9'
Нильссон Хокан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
9'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
8'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает подножку. Sammy Skytte заработал фол.
Фол, нарушение
8'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает подножку. Ханссон Халлюр заработал фол.
7'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Удар от ворот произведет Хорсенс
6'
Удар от ворот произведет Хорсенс
5'
Удар от ворот произведет Силькеборг
5'
Mikkel Qvist имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
Угловой
5'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
3'
Удар от ворот произведет Силькеборг
2'
Тюкосен Мадс выбил мяч подальше от ворот.
2'
Йонас Торсен из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
2'
Йонас Торсен из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
1'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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