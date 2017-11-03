Стадион: JYSK Park Зрители: 2787
2:2
Конец матча
1:0
27' ГолMarc Rochester Soerensen
1:1
30' ГолJonas Thorsen
1:2
45' ГолAyo Simon Okusun
2:2
84' ГолВацадзе Матэ
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
93'
Петер Нюманн бьет и мяч от рикошета проходит мимо
93'
92'
Сков Роберт из команды Силькеборг в офсайде
92'
Jeppe Okkels нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Схиртладзе Давит уходит с поля и его заменяет Петерсен Стефан
91'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг бьет головой мимо ворот
90'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает отличный навес.
90'
Схиртладзе Давит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
89'
89'
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает навес
88'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
88'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
87'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес
87'
86'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
86'
86'
Тактическая замена. Mikkel Qvist уходит с поля и его заменяет Петер Нюманн
86'
Тактическая замена. Марк Рочестер Сёренсен уходит с поля и его заменяет Jeppe Okkels
84'
Jens Martin Gammelby сделал результативную передачу.
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вацадзе Матэ записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
84'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает отличный навес.
84'
Jens Martin Gammelby на финте ушёл от оппонента.
84'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
83'
Схиртладзе Давит бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
83'
83'
82'
82'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает неудачный навес.
81'
81'
Марк Рочестер Сёренсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг делает пас партнеру.
81'
81'
79'
78'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг в офсайде
78'
Тактическая замена. Ханссон Халлюр уходит с поля и его заменяет Лассе Крюгер
76'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Йоронен Йессе выбил мяч на угловой.
76'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
75'
Sammy Skytte на финте ушёл от оппонента.
75'
75'
Симон Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
74'
74'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
73'
Simon Okosun наказан за толчок Tobias Salquist
72'
72'
Тактическая замена. Нильссон Хокан уходит с поля и его заменяет Вацадзе Матэ
71'
71'
Simon Okosun имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
71'
70'
Марк Рочестер Сёренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Томас Нёргаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
69'
69'
68'
68'
Bubacarr Sanneh заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
68'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает отличный навес.
68'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает подножку. Simon Okosun заработал фол.
67'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
66'
66'
Jens Martin Gammelby имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
66'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
65'
65'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес
64'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 2787 болельщиков
63'
Марк Рочестер Сёренсен не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
63'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
63'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников.
62'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Sammy Skytte заработал фол.
61'
61'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
61'
Сков Роберт из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.
60'
Bubacarr Sanneh выбил мяч на угловой.
60'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
59'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс в офсайде
59'
59'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
58'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
58'
Simon Okosun наказан за толчок Sammy Skytte
58'
57'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс в офсайде
56'
55'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Bjarke Jacobsen заработал фол.
55'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает подножку. Схиртладзе Давит заработал фол.
53'
Марк Рочестер Сёренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Sammy Skytte из команды Силькеборг. Это Simon Okosun заработал фол.
52'
Тюкосен Мадс сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
52'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает отличный навес.
51'
51'
Ханссон Халлюр возвращается на поле, всё в порядке.
51'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
51'
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Ханссон Халлюр получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
50'
Ханссон Халлюр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает подножку. Ханссон Халлюр заработал фол.
49'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает неудачный навес.
49'
Сикошек Грегор нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг делает пас партнеру.
49'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
48'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает подножку. Simon Okosun заработал фол.
47'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
47'
Нильссон Хокан на финте ушёл от оппонента.
46'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает подножку. Марк Рочестер Сёренсен заработал фол.
46'
Томас Нёргаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Александр Людвиг сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Simon Okosun эффектным ударом переправил мяч в ворота.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Александр Людвиг из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
45'
45'
Jens Martin Gammelby наказан за толчок Ханссон Халлюр
45'
44'
Сков Роберт отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
44'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает подножку. Схиртладзе Давит заработал фол.
43'
43'
43'
Нильссон Хокан наказан за толчок Александр Людвиг
41'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс. Это Нильссон Хокан заработал фол.
41'
Марк Рочестер Сёренсен возвращается на поле, всё в порядке.
41'
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Марк Рочестер Сёренсен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
Марк Рочестер Сёренсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Ibrahim Moro нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
39'
38'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает неудачный навес.
38'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
38'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает навес
38'
38'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
36'
36'
Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
36'
35'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает неудачный навес.
35'
34'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс в офсайде
34'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников.
33'
33'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает неудачный навес.
32'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает подножку. Схиртладзе Давит заработал фол.
31'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает отличный навес.
30'
Mikkel Qvist сделал результативную передачу.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Йонас Торсен эффектным ударом переправил мяч в ворота.
30'
29'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
28'
27'
Симон Якобсен сделал результативную передачу.
27'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Марк Рочестер Сёренсен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
27'
Симон Якобсен из команды Силькеборг делает пас партнеру.
27'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает отличный навес.
26'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Марк Рочестер Сёренсен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
26'
25'
Тюкосен Мадс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Сикошек Грегор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает неудачный навес.
25'
Финнбогасон Къяртан нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает подножку. Сикошек Грегор заработал фол.
24'
24'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс наносит неточный удар с лета
23'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес
23'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
22'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает подножку. Финнбогасон Къяртан заработал фол.
22'
Ханссон Халлюр не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
22'
Ханссон Халлюр оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
22'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает подножку. Ibrahim Moro заработал фол.
22'
Simon Okosun из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
21'
Марк Рочестер Сёренсен на финте ушёл от оппонента.
20'
Сикошек Грегор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
19'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс наносит неточный удар с лета
19'
Нильссон Хокан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
18'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг в офсайде
17'
17'
Марк Рочестер Сёренсен имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
17'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает отличный навес.
16'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой справа.
15'
Марк Рочестер Сёренсен нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
15'
15'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
15'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг в офсайде
14'
14'
14'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает навес
14'
13'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
13'
12'
Ibrahim Moro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает навес
12'
11'
Sammy Skytte из команды Силькеборг. Это Simon Okosun заработал фол.
10'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает подножку. Ibrahim Moro заработал фол.
9'
9'
Нильссон Хокан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
9'
Нильссон Хокан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
9'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
8'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает подножку. Sammy Skytte заработал фол.
8'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает подножку. Ханссон Халлюр заработал фол.
7'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
7'
7'
6'
5'
5'
Mikkel Qvist имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
5'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
3'
2'
Тюкосен Мадс выбил мяч подальше от ворот.
2'
Йонас Торсен из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Йонас Торсен из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
1'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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