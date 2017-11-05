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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Филипс
1:0
14' ГолЛокадия Юрген
15' Желтая карточкаТескер Штефан
1:1
21' ГолТескер Штефан
2:1
61' ПенальтиВан Гинкел Марко
|
14'
1:0
15'
21'
1:1
61'
2:1
Состав команд
11
Лосано
Ирвин
25
Бийен
Пит
ПСВ 4-3-3
- Основной состав
- 1 Зут Йерун Вратарь
- 4 Ариас Сантьяго Защитник
- 5 Шваб Даниэль Защитник
- 2 Исима-Мирен Николя Защитник
- 20 Бренет Джошуа Защитник
- 10 Ван Гинкел Марко Полузащитник
- 7 Перейро Гастон Полузащитник
- 8 Хендрикс Йоррит Полузащитник
- 17 Бергвейн Стевен Нападающий
- 19 Локадия Юрген Нападающий
- 11 Лосано Ирвин Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Ром Элой Вратарь
- 31 Ван Осх Яник Вратарь
- 3 Люккассен Деррик Защитник
- 32 Паал Кеннет Защитник
- 25 Adam Mager II Полузащитник
- 18 Росарио Пабло Полузащитник
- 23 Рамселар Барт Полузащитник
- 16 Риго Данте Полузащитник
- 29 Гудмундссон Альберт Нападающий
- 9 Де Йонг Люк Нападающий
- 14 Ламмерс Сэм Нападающий
- 47 Mauro Junior
- Главный тренер: Коку Филлип
Твенте 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Jorn Brondeel Вратарь
- 2 Тер Авест Хидде Защитник
- 5 Тескер Штефан Защитник
- 25 Бийен Пит Защитник
- 15 Куэва Кристиан Защитник
- 18 Линдль Михаэль Полузащитник
- 3 Лам Томас Полузащитник
- 27 Слагвеер Лусиано Полузащитник
- 19 Йенсен Фредрик Полузащитник
- 34 Тигадауини Аднане Полузащитник
- 9 Tom Boere Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Дроммел Йоэл Вратарь
- 28 Ван дер Лели Йерун Защитник
- 14 Йенсен Ричард Полузащитник
- 23 Ван дер Хейден Йелле Полузащитник
- 30 Георге Дилан Нападающий
- 17 Квасина Марко Нападающий
- 11 Alexander Laukart
- Главный тренер: Вербек Гертьян
- Травмы и дисквалификации
- Вучкич Харис Травмирован
Предыдущие игры
ПСВ (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 29.10.2017 Витесс 2:4 ПСВ Э
- 26.10.2017 Волендам 0:2 ПСВ К
- 22.10.2017 ПСВ 3:0 Хераклес Э
- 15.10.2017 ВВВ-Венло 2:5 ПСВ Э
- 09.10.2017 ПСВ 0:0 Пачука ТМК
- 30.09.2017 ПСВ 4:0 Виллем II Э
- 24.09.2017 Утрехт 1:7 ПСВ Э
- 21.09.2017 СДК Путтен 0:4 ПСВ К
- 17.09.2017 ПСВ 1:0 Фейеноорд Э
- 10.09.2017 Херенвен 2:0 ПСВ Э
- 27.08.2017 ПСВ 2:0 Рода Э
- 20.08.2017 НАК Бреда 1:4 ПСВ Э
- 12.08.2017 ПСВ 3:2 АЗ Алкмаар Э
- 06.08.2017 Аугсбург 0:0 ПСВ ТМК
- 03.08.2017 Осиек 1:0 ПСВ ЛЕ
- 27.07.2017 ПСВ 0:1 Осиек ЛЕ
- 18.07.2017 Грасcхоппер 3:1 ПСВ ТМК
- 16.07.2017 Монако 0:0 ПСВ ТМК
- 12.07.2017 Сьон 0:1 ПСВ ТМК
- 08.07.2017 Валвейк 0:2 ПСВ ТМК
Твенте (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 27.10.2017 Твенте 1:3 Эксельсиор Э
- 24.10.2017 Твенте 3:0 Эйндховен К
- 21.10.2017 Твенте 3:0 Рода Э
- 15.10.2017 Виллем II 3:1 Твенте Э
- 29.09.2017 Твенте 2:1 Хераклес Э
- 24.09.2017 Гронинген 1:0 Твенте Э
- 20.09.2017 ОНС Снек 1:3 Твенте К
- 17.09.2017 Твенте 4:0 Утрехт Э
- 10.09.2017 Спарта Роттердам 1:0 Твенте Э
- 26.08.2017 ПЕК Зволле 2:0 Твенте Э
- 19.08.2017 Твенте 1:2 ВВВ-Венло Э
- 13.08.2017 Фейеноорд 2:1 Твенте Э
- 05.08.2017 Майнц 2:0 Твенте ТМК
- 02.08.2017 Твенте 0:0 Эспаньол ТМК
- 28.07.2017 Бристоль Сити 2:0 Твенте ТМК
- 19.07.2017 Твенте 0:3 Эвертон ТМК
- 15.07.2017 Ганновер 96 0:0 Твенте ТМК
- 08.07.2017 Странрар 0:5 Твенте ТМК
- 06.07.2017 Твенте 0:3 Меппен ТМК
- 04.07.2017 Твенте 1:1 Нордшелланн ТМК
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Твенте: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
- 06.04.2017 Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие
- 05.11.2016 ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие
- 24.01.2016 ПСВ 4:2 Твенте Эредивизие
- 24.10.2015 Твенте 1:3 ПСВ Эредивизие
- 04.04.2015 Твенте 0:5 ПСВ Эредивизие
- 14.12.2014 ПСВ 2:0 Твенте Эредивизие
- 08.02.2014 ПСВ 3:2 Твенте Эредивизие
- 14.09.2013 Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие
- 12.05.2013 Твенте 3:1 ПСВ Эредивизие
- 09.12.2012 ПСВ 3:0 Твенте Эредивизие
- 04.03.2012 ПСВ 2:6 Твенте Эредивизие
- 22.12.2011 Твенте 1:2 ПСВ Кубок
- 29.10.2011 Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие
- 02.04.2011 Твенте 2:0 ПСВ Эредивизие
- 26.01.2011 Твенте 2:1 ПСВ Кубок
- 30.10.2010 ПСВ 0:1 Твенте Эредивизие
- 20.03.2010 ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие
- 09.08.2009 Твенте 1:1 ПСВ Эредивизие
- 08.03.2009 Твенте 1:1 ПСВ Премьер-лига
- 27.12.2008 ПСВ 0:0 Твенте Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1:1
|11
|9
|1
|1
|34 - 11
|28
|2.
|Аякс
|11
|7
|1
|3
|27 - 10
|22
|3.
|АЗ Алкмаар
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|4.
|ПЕК Зволле
|11
|6
|4
|1
|17 - 10
|22
|5.
|Витесс
|11
|5
|4
|2
|22 - 12
|19
|6.
|Фейеноорд
|11
|5
|3
|3
|20 - 13
|18
|7.
|Эксельсиор
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|8.
|Утрехт
|11
|5
|2
|4
|17 - 21
|17
|9.
|Хераклес
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|10.
|Херенвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 20
|15
|11.
|АДО Ден Хааг
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|12.
|ВВВ-Венло
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|13.
|Твенте
|1:1
|11
|3
|1
|7
|14 - 16
|10
|14.
|Спарта Роттердам
|11
|2
|4
|5
|8 - 17
|10
|15.
|Виллем II
|11
|3
|0
|8
|13 - 25
|9
|16.
|Гронинген
|11
|2
|3
|6
|14 - 19
|9
|17.
|НАК Бреда
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Рода
|11
|2
|1
|8
|9 - 22
|7
Второй тайм
63'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Йенсен Фредрик бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
62'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Лам Томас из команды Твенте делает навес
61'
Г О О О О О Л - Ван Гинкел Марко из команды ПСВ забивает пенальти
60'
ПЕНАЛТИ! - Тер Авест Хидде тянет соперника за майку в штрафной площади. Бергвейн Стевен заработал пенальти для своей команды
60'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает пас партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
59'
59'
Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
59'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
57'
Лосано Ирвин из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Тигадауини Аднане из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Удар от ворот произведет Твенте
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Удар от ворот произведет Твенте
55'
Перейро Гастон имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
55'
55'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
55'
Ариас Сантьяго нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
54'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ играет в стеночку. Бергвейн Стевен был стеночкой.
53'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает подножку. Тигадауини Аднане заработал фол.
52'
Удар от ворот произведет Твенте
52'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
52'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный навес.
52'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
51'
Jorn Brondeel выбил мяч на угловой.
51'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает навес
51'
Локадия Юрген из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
50'
50'
Бийен Пит выбил мяч на угловой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Ван Гинкел Марко имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
49'
Тескер Штефан из команды Твенте. Это Локадия Юрген заработал фол.
48'
47'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
47'
Ван Гинкел Марко ударом издали сотрясает перекладину
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
47'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Бийен Пит выбил мяч на угловой.
46'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Лам Томас совершает грубый фол. Хендрикс Йоррит был жертвой
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
44'
43'
Лам Томас бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
42'
Удар от ворот произведет Твенте
42'
Локадия Юрген бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
42'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
42'
42'
42'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Йенсен Фредрик из команды Твенте в офсайде
41'
Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Tom Boere из команды Твенте. Это Хендрикс Йоррит заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Jorn Brondeel вышел из ворот и забрал мяч.
40'
38'
Удар от ворот произведет Твенте
38'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает подножку. Локадия Юрген заработал фол.
38'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Линдль Михаэль из команды Твенте делает навес
38'
Зут Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
36'
Лам Томас из команды Твенте наносит неточный удар с лета
36'
Йенсен Фредрик нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Слагвеер Лусиано из команды Твенте делает пас партнеру.
35'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
35'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
34'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бергвейн Стевен и мяч снова в игре
32'
Локадия Юрген из команды ПСВ в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Тигадауини Аднане из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
29'
Jorn Brondeel ошибается в защите.
29'
28'
Слагвеер Лусиано из команды Твенте в офсайде
27'
27'
Тескер Штефан из команды Твенте бьет головой мимо ворот
27'
26'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает подножку. Лам Томас заработал фол.
25'
Тер Авест Хидде наказан за толчок Локадия Юрген
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
21'
Линдль Михаэль сделал результативную передачу.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тескер Штефан из клуба "Твенте" отправил мяч головой в ворота.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
19'
Удар от ворот произведет Твенте
18'
Tom Boere из команды Твенте делает подножку. Исима-Мирен Николя заработал фол.
18'
18'
17'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Бергвейн Стевен наказан за толчок Слагвеер Лусиано
15'
Тескер Штефан получает желтую карточку.
15'
Тескер Штефан атакует сзади соперника. Локадия Юрген пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
14'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Локадия Юрген записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
14'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
14'
Бийен Пит сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
12'
12'
Слагвеер Лусиано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Слагвеер Лусиано из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
11'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает неудачный навес.
11'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Линдль Михаэль из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Удар от ворот произведет Твенте
9'
Шваб Даниэль из команды ПСВ наносит неточный удар с лета
9'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
9'
Jorn Brondeel выбил мяч на угловой.
9'
Лосано Ирвин из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Линдль Михаэль из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
7'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Тигадауини Аднане из команды Твенте подал угловой слева.
7'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Ариас Сантьяго попал в створ, но вратарь справился с ударом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
2'
2'
1'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает навес
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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