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Стадион:
ПСВ
2:1
Второй тайм: 63'
Твенте
0'
1:0
14' Гол
Локадия Юрген
15' Желтая карточка
Тескер Штефан
1:1
21' Гол
Тескер Штефан
2:1
61' Пенальти
Ван Гинкел Марко
63'
Второй тайм
Травма, повреждение
63'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Йенсен Фредрик бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
62'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Лам Томас из команды Твенте делает навес
Описание гола
61'
Г О О О О О Л - Ван Гинкел Марко из команды ПСВ забивает пенальти
Фол, нарушение
60'
ПЕНАЛТИ! - Тер Авест Хидде тянет соперника за майку в штрафной площади. Бергвейн Стевен заработал пенальти для своей команды
60'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает пас партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
59'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
59'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
57'
Лосано Ирвин из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Тигадауини Аднане из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Удар от ворот произведет Твенте
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Удар от ворот произведет Твенте
55'
Перейро Гастон имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
55'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает навес
Угловой
55'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
55'
Ариас Сантьяго нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
54'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ играет в стеночку. Бергвейн Стевен был стеночкой.
Фол, нарушение
53'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает подножку. Тигадауини Аднане заработал фол.
52'
Удар от ворот произведет Твенте
52'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
52'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный навес.
Угловой
52'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
51'
Jorn Brondeel выбил мяч на угловой.
51'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает навес
51'
Локадия Юрген из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
50'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
50'
Бийен Пит выбил мяч на угловой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Ван Гинкел Марко имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
Фол, нарушение
49'
Тескер Штефан из команды Твенте. Это Локадия Юрген заработал фол.
48'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
47'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
47'
Ван Гинкел Марко ударом издали сотрясает перекладину
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
47'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
46'
Бийен Пит выбил мяч на угловой.
46'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Лам Томас совершает грубый фол. Хендрикс Йоррит был жертвой
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
44'
Удар от ворот произведет ПСВ
43'
Лам Томас бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
42'
Удар от ворот произведет Твенте
42'
Локадия Юрген бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
42'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
42'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает навес
42'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
42'
Йенсен Фредрик из команды Твенте в офсайде
41'
Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
41'
Tom Boere из команды Твенте. Это Хендрикс Йоррит заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Jorn Brondeel вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
38'
Удар от ворот произведет Твенте
Фол, нарушение
38'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает подножку. Локадия Юрген заработал фол.
38'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Линдль Михаэль из команды Твенте делает навес
38'
Зут Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Линдль Михаэль из команды Твенте подал угловой справа.
36'
Удар от ворот произведет ПСВ
36'
Лам Томас из команды Твенте наносит неточный удар с лета
36'
Йенсен Фредрик нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Слагвеер Лусиано из команды Твенте делает пас партнеру.
35'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
35'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
35'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
34'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бергвейн Стевен и мяч снова в игре
Офсайд
32'
Локадия Юрген из команды ПСВ в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Тигадауини Аднане из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
29'
Jorn Brondeel ошибается в защите.
29'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
Офсайд
28'
Слагвеер Лусиано из команды Твенте в офсайде
27'
Удар от ворот произведет ПСВ
27'
Тескер Штефан из команды Твенте бьет головой мимо ворот
Угловой
27'
Линдль Михаэль из команды Твенте подал угловой справа.
26'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
26'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает подножку. Лам Томас заработал фол.
Фол, нарушение
25'
Тер Авест Хидде наказан за толчок Локадия Юрген
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Линдль Михаэль сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тескер Штефан из клуба "Твенте" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
21'
Линдль Михаэль из команды Твенте подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
19'
Удар от ворот произведет Твенте
Фол, нарушение
18'
Tom Boere из команды Твенте делает подножку. Исима-Мирен Николя заработал фол.
18'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
17'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
16'
Бергвейн Стевен наказан за толчок Слагвеер Лусиано
Желтая карточка
15'
Тескер Штефан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
15'
Тескер Штефан атакует сзади соперника. Локадия Юрген пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Локадия Юрген записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
14'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
14'
Бийен Пит сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
12'
Удар от ворот произведет ПСВ
12'
Слагвеер Лусиано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Слагвеер Лусиано из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Удар от ворот произведет ПСВ
11'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает неудачный навес.
11'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Линдль Михаэль из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Удар от ворот произведет Твенте
9'
Шваб Даниэль из команды ПСВ наносит неточный удар с лета
Угловой
9'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
9'
Jorn Brondeel выбил мяч на угловой.
9'
Лосано Ирвин из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Линдль Михаэль из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
7'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Тигадауини Аднане из команды Твенте подал угловой слева.
7'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Ариас Сантьяго попал в створ, но вратарь справился с ударом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
2'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает навес
1'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает навес
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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