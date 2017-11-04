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Стадион:
Тосно
 
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Краснодар
announcement
-
До начала матча осталось 8 часов 25 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тосно - Краснодар, который состоится 04.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Тосно - Краснодар
Тосно
7.6% (11)
Ничья:
19.4% (28)
Краснодар
72.9% (105)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар:
38.9% (56)
Ничья:
18.1% (26)
Краснодар:
18.1% (26)
Краснодар:
7.6% (11)
Тосно:
6.3% (9)
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