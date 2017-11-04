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Стадион:
Ахмат
 
Позже
Ростов
announcement
-
До начала матча осталось 10 часов 55 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ахмат - Ростов, который состоится 04.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Ахмат - Ростов
Ахмат
36.8% (50)
Ничья:
47.1% (64)
Ростов
16.2% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41.2% (56)
Ахмат:
18.4% (25)
Ахмат:
16.2% (22)
Ростов:
7.4% (10)
Ростов:
6.6% (9)
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