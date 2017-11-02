  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Рубин
 
Позже
Зенит
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Рубин - Зенит
Рубин
9.9% (14)
Ничья:
19.1% (27)
Зенит
70.9% (100)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
33.3% (47)
Зенит:
24.8% (35)
Ничья:
16.3% (23)
Рубин:
7.1% (10)
Зенит:
5.7% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация