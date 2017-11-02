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Стадион: Казань Арена
Предыдущие игры
Рубин (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 30.10.2017 Уфа 2:1 Рубин ПЛ
- 25.10.2017 Рубин 1:2 Крылья Советов К
- 21.10.2017 Рубин 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 15.10.2017 Ростов 0:1 Рубин ПЛ
- 30.09.2017 Рубин 0:1 Амкар ПЛ
- 25.09.2017 Ахмат 1:0 Рубин ПЛ
- 20.09.2017 Оренбург 0:2 Рубин К
- 17.09.2017 Рубин 0:1 Урал ПЛ
- 09.09.2017 Спартак Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 26.08.2017 Рубин 1:0 Тосно ПЛ
- 19.08.2017 Рубин 6:0 Анжи ПЛ
- 13.08.2017 СКА-Хабаровск 1:1 Рубин ПЛ
- 09.08.2017 Рубин 1:1 Локомотив Москва ПЛ
- 06.08.2017 ЦСКА Москва 1:2 Рубин ПЛ
- 29.07.2017 Рубин 2:1 Арсенал Тула ПЛ
- 22.07.2017 Зенит 2:1 Рубин ПЛ
- 16.07.2017 Рубин 1:2 Краснодар ПЛ
- 08.07.2017 Рубин 0:4 Арминия ТМК
- 02.07.2017 Утрехт 1:1 Рубин ТМК
- 28.06.2017 Аустрия Вена 1:1 Рубин ТМК
Зенит (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 02.11.2017 Русенборг 1:1 Зенит ЛЕ
- 29.10.2017 Зенит 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 22.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 19.10.2017 Зенит 3:1 Русенборг ЛЕ
- 15.10.2017 Зенит 0:1 Арсенал Тула ПЛ
- 01.10.2017 Анжи 2:2 Зенит ПЛ
- 28.09.2017 Зенит 3:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 24.09.2017 Краснодар 0:2 Зенит ПЛ
- 21.09.2017 Динамо СПб 3:2 Зенит К
- 18.09.2017 Зенит 3:0 Уфа ПЛ
- 14.09.2017 Вардар 0:5 Зенит ЛЕ
- 10.09.2017 Динамо Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 27.08.2017 Зенит 0:0 Ростов ПЛ
- 24.08.2017 Зенит 2:0 Утрехт ЛЕ
- 20.08.2017 Амкар 0:1 Зенит ПЛ
- 16.08.2017 Утрехт 1:0 Зенит ЛЕ
- 13.08.2017 Зенит 4:0 Ахмат ПЛ
- 09.08.2017 Урал 1:1 Зенит ПЛ
- 06.08.2017 Зенит 5:1 Спартак Москва ПЛ
- 03.08.2017 Зенит 0:1 Бней-Иегуда ЛЕ
Последние игры между собой
Рубин: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Зенит: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
- 22.07.2017 Зенит 2:1 Рубин Премьер-лига
- 02.04.2017 Рубин 0:2 Зенит Премьер-лига
- 19.09.2016 Зенит 4:1 Рубин Премьер-лига
- 13.03.2016 Зенит 4:2 Рубин Премьер-лига
- 24.08.2015 Рубин 1:3 Зенит Премьер-лига
- 12.04.2015 Зенит 1:1 Рубин Премьер-лига
- 03.12.2014 Рубин 0:1 Зенит Премьер-лига
- 06.04.2014 Зенит 6:2 Рубин Премьер-лига
- 21.07.2013 Рубин 2:1 Зенит Премьер-лига
- 10.03.2013 Рубин 1:0 Зенит Премьер-лига
- 25.08.2012 Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига
- 14.07.2012 Зенит 0:2 Рубин Суперкубок
- 02.05.2012 Рубин 2:2 Зенит Премьер-лига
- 25.03.2012 Зенит 1:1 Рубин Премьер-лига
- 18.09.2011 Рубин 2:3 Зенит Премьер-лига
- 15.05.2011 Зенит 2:2 Рубин Премьер-лига
- 20.11.2010 Рубин 2:2 Зенит Премьер-лига
- 31.07.2010 Зенит 2:0 Рубин Премьер-лига
- 21.11.2009 Рубин 0:0 Зенит Премьер-лига
- 25.07.2009 Зенит 0:0 Рубин Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|23 - 11
|32
|2.
|Зенит
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 9
|29
|3.
|Краснодар
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 16
|27
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|15 - 10
|25
|5.
|Урал
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|20 - 16
|24
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 20
|22
|7.
|Уфа
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|13 - 16
|21
|8.
|Ахмат
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 21
|21
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|15 - 17
|20
|10.
|Ростов
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 15
|18
|11.
|Рубин
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 14
|18
|12.
|Амкар
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|8 - 10
|17
|13.
|Тосно
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|14.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 17
|15
|15.
|Анжи
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 32
|13
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|11 - 22
|12
-
До начала матча осталось 12 часов 31 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рубин - Зенит, который состоится 05.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рубин - Зенит, который состоится 05.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Рубин - Зенит
Рубин
9.9% (14)
Ничья:
19.1% (27)
Зенит
70.9% (100)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Зенит:
33.3% (47)
0:1 Зенит:
24.8% (35)
1:1 Ничья:
16.3% (23)
2:1 Рубин:
7.1% (10)
0:2 Зенит:
5.7% (8)
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