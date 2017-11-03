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Стадион:
Урал
 
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Динамо Москва
announcement
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До начала матча осталось 9 часов 5 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Урал - Динамо Москва, который состоится 03.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Урал - Динамо Москва
Урал
57.3% (153)
Ничья:
24% (64)
Динамо Москва
18.7% (50)

Вы не участвовали в прогнозе

Урал:
22.1% (59)
Урал:
15.4% (41)
Ничья:
10.5% (28)
Динамо Москва:
4.1% (11)
Урал:
4.1% (11)
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