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Стадион:
Спартак Москва
 
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Уфа
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Уфа
Спартак Москва
90% (126)
Ничья:
7.9% (11)
Уфа
2.1% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
30% (42)
Спартак Москва:
29.3% (41)
Спартак Москва:
22.1% (31)
Ничья:
6.4% (9)
Спартак Москва:
5% (7)
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