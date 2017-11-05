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2017-2018
Стадион: Босуил
0:1
10' ГолБенавенте Кристиан
1:1
18' ГолJoaquin Ardaiz
1:2
28' ГолБенавенте Кристиан
1:3
71' ГолЛукебакио Доди
|
10'
0:1
18'
1:1
28'
1:2
71'
1:3
Состав команд
Антверпен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Болат Синан Вратарь
- 2 Матеус Лейте Защитник
- 21 Dylan Batubinsika Защитник
- 37 Ван Дамм Йелле Защитник
- 25 Коррин Александр Защитник
- 17 Н'Диайе Мамату Полузащитник
- 16 Баяль-Салль Мустафа Полузащитник
- 11 Joerie Dequevy Полузащитник
- 20 Geoffry Hairemans Полузащитник
- 23 Joaquin Ardaiz Полузащитник
- 19 William Owusu Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Йежина Антонио Вратарь
- 60 Ятабаре Самбу Полузащитник
- 22 Стоянович Лука Полузащитник
- 8 Родригеш Иву Полузащитник
- 7 Reda Jaadi Нападающий
- 28 Нуньес Роберто Нападающий
- 30 Бута Аурелиу Нападающий
- Главный тренер: Ласло Болони
Шарлеруа 4-4-2
- Основной состав
- 1 Пеннето Николя Вратарь
- 17 Маринос Стергос Защитник
- 8 Мартос Франсиско Защитник
- 24 Дессолей Дорьян Защитник
- 41 Н'Ганга Франсис Защитник
- 46 Лукебакио Доди Полузащитник
- 26 Илаймааритра Марко Полузащитник
- 22 Gaetan Hendrickx Полузащитник
- 18 Баби Амара Полузащитник
- 14 Бенавенте Кристиан Нападающий
- 9 Резаи Кавех Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Манданда Парфе Вратарь
- 25 Нуриу Фортуна Защитник
- 6 Зайков Джоко Защитник
- 7 Тэнмон Клеман Полузащитник
- 13 Дианди Кристоф Полузащитник
- 28 Саглык Энес Полузащитник
- 99 Бедья Крис Нападающий
- 10 Пойе Давид Нападающий
- Главный тренер: Felice Mazzu
Предыдущие игры
Антверпен (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 29.10.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Антверпен ПДА
- 26.10.2017 Антверпен 0:0 Стандард ПДА
- 22.10.2017 Брюгге 1:0 Антверпен ПДА
- 15.10.2017 Антверпен 3:0 Зульте-Варегем ПДА
- 30.09.2017 Васланд-Беверен 3:0 Антверпен ПДА
- 22.09.2017 Антверпен 3:0 Кортрейк ПДА
- 19.09.2017 Антверпен 2:0 Льерс К
- 16.09.2017 Локерен 1:1 Антверпен ПДА
- 09.09.2017 Антверпен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 27.08.2017 Остенде 3:4 Антверпен ПДА
- 19.08.2017 Мехелен 1:2 Антверпен ПДА
- 13.08.2017 Антверпен 3:5 Генк ПДА
- 06.08.2017 Гент 0:1 Антверпен ПДА
- 28.07.2017 Антверпен 0:0 Андерлехт ПДА
- 22.07.2017 Сент-Трюйден 1:1 Антверпен ТМК
- 11.07.2017 Хамм 0:2 Антверпен ТМК
- 01.07.2017 К. Контич 0:9 Антверпен ТМК
- 24.06.2017 Зварте Леув 0:2 Антверпен ТМК
- 21.06.2017 Брассхаат 0:9 Антверпен ТМК
- 05.04.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Антверпен ТМК
Шарлеруа (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 27.10.2017 Шарлеруа 2:1 Гент ПДА
- 24.10.2017 Остенде 3:0 Шарлеруа ПДА
- 21.10.2017 Локерен 1:1 Шарлеруа ПДА
- 14.10.2017 Шарлеруа 2:2 Эйпен ПДА
- 06.10.2017 Метц 3:0 Шарлеруа ТМК
- 29.09.2017 Сент-Трюйден 0:1 Шарлеруа ПДА
- 24.09.2017 Шарлеруа 1:2 Брюгге ПДА
- 21.09.2017 Шарлеруа 4:0 Ла-Лувьер Сентр К
- 16.09.2017 Шарлеруа 2:2 Васланд-Беверен ПДА
- 10.09.2017 Стандард 0:0 Шарлеруа ПДА
- 01.09.2017 Шарлеруа 5:3 Валансьен ТМК
- 26.08.2017 Шарлеруа 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 19.08.2017 Генк 0:1 Шарлеруа ПДА
- 13.08.2017 Шарлеруа 2:0 Андерлехт ПДА
- 05.08.2017 Мускрон-Перювельз 2:5 Шарлеруа ПДА
- 30.07.2017 Ронсе 3:0 Шарлеруа ТМК
- 29.07.2017 Шарлеруа 1:0 Кортрейк ПДА
- 25.07.2017 Тубице 2:1 Шарлеруа ТМК
- 23.07.2017 Вален 4:1 Шарлеруа ТМК
- 22.07.2017 Фортуна 0:2 Шарлеруа ТМК
Последние игры между собой
Антверпен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шарлеруа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 27.11.2011 Антверпен 1:0 Шарлеруа 2-й класс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|13
|11
|0
|2
|30 - 12
|33
|2.
|Шарлеруа
|14
|8
|4
|2
|24 - 16
|28
|3.
|Андерлехт
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|4.
|Сент-Трюйден
|14
|7
|3
|4
|19 - 20
|24
|5.
|Васланд-Беверен
|14
|6
|3
|5
|31 - 22
|21
|6.
|Антверпен
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|7.
|Зульте-Варегем
|13
|6
|1
|6
|24 - 22
|19
|8.
|Мускрон-Перювельз
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|9.
|Стандард
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|10.
|Генк
|14
|4
|7
|3
|20 - 17
|19
|11.
|Гент
|14
|4
|4
|6
|17 - 15
|16
|12.
|Локерен
|14
|4
|4
|6
|17 - 21
|16
|13.
|Остенде
|13
|3
|2
|8
|16 - 20
|11
|14.
|Мехелен
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|15.
|Кортрейк
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|16.
|Эйпен
|14
|2
|4
|8
|23 - 39
|10
Второй тайм
81'
Шарлеруа производит замену. Бенавенте Кристиан уходит, и Дианди Кристоф заменяет его
77'
Шарлеруа производит замену. Илаймааритра Марко уходит, и Зайков Джоко заменяет его
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лукебакио Доди.
69'
Антверпен производит замену. Н'Диайе Мамату уходит, и Reda Jaadi заменяет его
46'
Антверпен производит замену. Коррин Александр уходит, и Ятабаре Самбу заменяет его
46'
Антверпен производит замену. Джеффри Хайреманс уходит, и Родригеш Иву заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бенавенте Кристиан.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Joaquin Ardaiz.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бенавенте Кристиан.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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