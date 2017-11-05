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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Антверпен
1:3
Конец матча
Шарлеруа
0'
0:1
10' Гол
Бенавенте Кристиан
1:1
18' Гол
Joaquin Ardaiz
1:2
28' Гол
Бенавенте Кристиан
1:3
71' Гол
Лукебакио Доди
90'+5
Второй тайм
81'
Шарлеруа производит замену. Бенавенте Кристиан уходит, и Дианди Кристоф заменяет его
77'
Шарлеруа производит замену. Илаймааритра Марко уходит, и Зайков Джоко заменяет его
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лукебакио Доди.
69'
Антверпен производит замену. Н'Диайе Мамату уходит, и Reda Jaadi заменяет его
46'
Антверпен производит замену. Коррин Александр уходит, и Ятабаре Самбу заменяет его
46'
Антверпен производит замену. Джеффри Хайреманс уходит, и Родригеш Иву заменяет его

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бенавенте Кристиан.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Joaquin Ardaiz.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бенавенте Кристиан.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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