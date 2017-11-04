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2017-2018
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
55' Желтая карточкаРужо Лукас
60' Желтая карточкаElias Cobbaut
1:0
63' Гол в свои воротаDenzel Budde
2:0
67' ГолBoureima Bande
68' Желтая карточкаПедерсен Никлас
87' Желтая карточкаLaurens Paulussens
90' Желтая карточкаDenzel Budde
|
55'
60'
63'
1:0
67'
2:0
68'
90'
Состав команд
17
Томечак
Иван
16
Схоофс
Роб
11
Ритс
Матс
29
Denzel
Budde
20
Азуни
Ларри
43
Пербе
Жереми
Мехелен 4-3-2-1
- Основной состав
- 26 Коосеманс Колин Вратарь
- 2 Laurens Paulussens Защитник
- 22 Elias Cobbaut Защитник
- 55 Филипович Желько Защитник
- 17 Томечак Иван Защитник
- 16 Схоофс Роб Полузащитник
- 3 Эль-Мессауди Ахмед Полузащитник
- 11 Ритс Матс Полузащитник
- 10 Yohan Croizet Полузащитник
- 27 Boureima Bande Полузащитник
- 9 Педерсен Никлас Нападающий
- Запасные игроки
- 49 Морис Антони Вратарь
- 20 Коловос Димитрис Полузащитник
- 47 Кавайа Энди Полузащитник
- 99 Stefan Drazic Нападающий
- 7 Tim Matthijs Нападающий
- 8 Randall Leal Нападающий
- 35 Ганвула Сильвер Нападающий
- 30 Hannes Smolders
- Главный тренер: Tom Caluwe
Кортрейк 4-4-2
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 29 Denzel Budde Защитник
- 5 Ковачевич Владимир Защитник
- 6 Ружо Лукас Защитник
- 23 Вербоом Бриан Защитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 20 Азуни Ларри Полузащитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 30 Д'Эне Кристоф Полузащитник
- 9 Шевалье Тедди Нападающий
- 43 Пербе Жереми Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Брюззезе Себастьен Вратарь
- 3 Макаренко Евгений Защитник
- 12 Lucas Van Eenoo Полузащитник
- 10 Эрве Каж Полузащитник
- 18 Будковский Филипп Нападающий
- 21 Joedrick Pupe
- 11 Jovan Stojanovic I
- Главный тренер: Giannis Anastasiou
Предыдущие игры
Мехелен (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 28.10.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мехелен ПДА
- 24.10.2017 Мехелен 0:2 Локерен ПДА
- 21.10.2017 Эйпен 4:1 Мехелен ПДА
- 13.10.2017 Мехелен 3:4 Андерлехт ПДА
- 30.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Мехелен ПДА
- 23.09.2017 Мехелен 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 20.09.2017 Мехелен 3:0 Бохольт К
- 15.09.2017 Брюгге 2:0 Мехелен ПДА
- 10.09.2017 Мехелен 1:1 Остенде ПДА
- 01.09.2017 Мехелен 1:1 АЗ Алкмаар ТМК
- 26.08.2017 Генк 1:0 Мехелен ПДА
- 19.08.2017 Мехелен 1:2 Антверпен ПДА
- 12.08.2017 Мехелен 1:1 Гент ПДА
- 05.08.2017 Васланд-Беверен 2:2 Мехелен ПДА
- 30.07.2017 Мехелен 1:1 Стандард ПДА
- 22.07.2017 Мехелен 1:0 Юнион Сен-Жиль ТМК
- 21.07.2017 Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз ТМК
- 16.07.2017 Вестерло 0:6 Мехелен ТМК
- 08.07.2017 Мехелен 0:6 Олимпиакос ТМК
- 04.07.2017 АХ Лёвен 4:2 Мехелен ТМК
Кортрейк (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 28.10.2017 Кортрейк 0:0 Генк ПДА
- 25.10.2017 Васланд-Беверен 2:1 Кортрейк ПДА
- 21.10.2017 Кортрейк 1:1 Гент ПДА
- 15.10.2017 Стандард 3:1 Кортрейк ПДА
- 06.10.2017 Кортрейк 2:0 Амьен ТМК
- 30.09.2017 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 22.09.2017 Антверпен 3:0 Кортрейк ПДА
- 19.09.2017 Кортрейк 5:3 РЕС Дюрбюи К
- 16.09.2017 Кортрейк 2:2 Андерлехт ПДА
- 09.09.2017 Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк ПДА
- 25.08.2017 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.08.2017 Кортрейк 1:2 Брюгге ПДА
- 12.08.2017 Эйпен 1:2 Кортрейк ПДА
- 05.08.2017 Кортрейк 1:0 Локерен ПДА
- 29.07.2017 Шарлеруа 1:0 Кортрейк ПДА
- 19.07.2017 Кортрейк 0:4 Лилль ТМК
- 15.07.2017 Кортрейк 1:0 Рединг ТМК
- 11.07.2017 Кортрейк 1:2 Панатинаикос ТМК
- 08.07.2017 Виллем II 2:0 Кортрейк ТМК
- 23.06.2017 Викингс Кортрейк 0:16 Кортрейк ТМК
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Кортрейк: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
- 11.02.2017 Кортрейк 0:2 Мехелен Лига Про
- 14.01.2017 Кортрейк 0:0 Мехелен Товарищеские матчи. Клубы
- 13.08.2016 Мехелен 0:0 Кортрейк Лига Про
- 27.02.2016 Мехелен 0:2 Кортрейк Лига Про
- 07.11.2015 Кортрейк 1:0 Мехелен Лига Про
- 06.12.2014 Кортрейк 3:0 Мехелен Лига Жюпиле
- 09.08.2014 Мехелен 1:2 Кортрейк Лига Жюпиле
- 19.04.2014 Мехелен 2:1 Кортрейк Лига Жюпиле
- 12.04.2014 Кортрейк 4:1 Мехелен Лига Жюпиле
- 21.12.2013 Мехелен 5:2 Кортрейк Лига Жюпиле
- 02.02.2013 Кортрейк 2:1 Мехелен Лига Жюпиле
- 06.10.2012 Мехелен 0:2 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|13
|11
|0
|2
|30 - 12
|33
|2.
|Шарлеруа
|13
|7
|4
|2
|21 - 15
|25
|3.
|Андерлехт
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|4.
|Сент-Трюйден
|14
|7
|3
|4
|19 - 20
|24
|5.
|Васланд-Беверен
|2:0
|14
|6
|3
|5
|31 - 22
|21
|6.
|Антверпен
|13
|5
|5
|3
|20 - 17
|20
|7.
|Зульте-Варегем
|13
|6
|1
|6
|24 - 22
|19
|8.
|Мускрон-Перювельз
|0:2
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|9.
|Стандард
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|10.
|Генк
|14
|4
|7
|3
|20 - 17
|19
|11.
|Гент
|14
|4
|4
|6
|17 - 15
|16
|12.
|Локерен
|14
|4
|4
|6
|17 - 21
|16
|13.
|Остенде
|13
|3
|2
|8
|16 - 20
|11
|14.
|Мехелен
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|15.
|Кортрейк
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|16.
|Эйпен
|14
|2
|4
|8
|23 - 39
|10
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Мехелен производит замену. Laurens Paulussens уходит, и Кавайа Энди заменяет его
90'
Denzel Budde получает желтую карточку.
87'
Laurens Paulussens получает желтую карточку.
75'
Мехелен производит замену. Педерсен Никлас уходит, и Stefan Drazic заменяет его
75'
Кортрейк производит замену. Д'Эне Кристоф уходит, и Эрве Каж заменяет его
68'
Педерсен Никлас получает желтую карточку.
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Boureima Bande.
67'
Кортрейк производит замену. Пербе Жереми уходит, и Будковский Филипп заменяет его
63'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Denzel Budde отправил мяч в свои ворота.
61'
Кортрейк производит замену. Аджагун Абдул уходит, и Jovan Stojanovic заменяет его
60'
Elias Cobbaut получает желтую карточку.
58'
Мехелен производит замену. Yohan Croizet уходит, и Тим Маттийс заменяет его
55'
Ружо Лукас получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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