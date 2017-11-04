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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Мехелен
2:0
Конец матча
Кортрейк
0'
55' Желтая карточка
Ружо Лукас
60' Желтая карточка
Elias Cobbaut
1:0
63' Гол в свои ворота
Denzel Budde
2:0
67' Гол
Boureima Bande
68' Желтая карточка
Педерсен Никлас
87' Желтая карточка
Laurens Paulussens
90' Желтая карточка
Denzel Budde
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Мехелен производит замену. Laurens Paulussens уходит, и Кавайа Энди заменяет его
Желтая карточка
90'
Denzel Budde получает желтую карточку.
Желтая карточка
87'
Laurens Paulussens получает желтую карточку.
75'
Мехелен производит замену. Педерсен Никлас уходит, и Stefan Drazic заменяет его
75'
Кортрейк производит замену. Д'Эне Кристоф уходит, и Эрве Каж заменяет его

Желтая карточка
68'
Педерсен Никлас получает желтую карточку.
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Boureima Bande.
67'
Кортрейк производит замену. Пербе Жереми уходит, и Будковский Филипп заменяет его
Описание гола
63'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Denzel Budde отправил мяч в свои ворота.
61'
Кортрейк производит замену. Аджагун Абдул уходит, и Jovan Stojanovic заменяет его
Желтая карточка
60'
Elias Cobbaut получает желтую карточку.
58'
Мехелен производит замену. Yohan Croizet уходит, и Тим Маттийс заменяет его
Желтая карточка
55'
Ружо Лукас получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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