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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Сент-Трюйден
4:4
Конец матча
Эйпен
0'
32' Желтая карточка
Ниассе Бабакар
1:0
33' Пенальти
Yohan Boli
34' Желтая карточка
Блонделле Сибе
1:1
48' Гол
Лей Мбай
2:1
55' Гол
Samuel Asamoah
2:2
57' Гол
Гарсия Луис IV
3:2
59' Гол
Де Сар Алексис
62' Желтая карточка
Вальенте Марк
4:2
67' Гол
Де Сар Алексис
74' Желтая карточка
Кициу Стелиос
4:3
87' Гол
Хассан Абделькарим
90' Желтая карточка
Афиф Акрам
4:4
90' Гол
Вальенте Марк
90' Желтая карточка
Silas Gnaka
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Silas Gnaka получает желтую карточку.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вальенте Марк.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Афиф Акрам получает желтую карточку.
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хассан Абделькарим.
79'
Сент-Труйден производит замену. Лежар Жонатан уходит, и Бурар Сами заменяет его

78'
Эйпен производит замену. Mickael Tirpan уходит, и Мушам Дамьен заменяет его
Желтая карточка
74'
Кициу Стелиос получает желтую карточку.
71'
Сент-Труйден производит замену. Fabien Antunes уходит, и Casper de Norre заменяет его
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Сар Алексис.
66'
Сент-Труйден производит замену. Дюссо Дамьен уходит, и Elton Acolatse заменяет его
Желтая карточка
62'
Вальенте Марк получает желтую карточку.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Сар Алексис.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гарсия Луис IV.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Samuel Asamoah.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лей Мбай.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
34'
Блонделле Сибе получает желтую карточку.
Описание гола
33'
Г О О О О О Л - Yohan Boli из команды Сент-Труйден забивает пенальти
Желтая карточка
32'
Ниассе Бабакар получает желтую карточку.
30'
Эйпен производит замену. Оканси Эрик уходит, и Нильс Схоутерден заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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