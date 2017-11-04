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2017-2018
Стадион: Стааен
4:4
Конец матча
32' Желтая карточкаНиассе Бабакар
1:0
33' ПенальтиYohan Boli
34' Желтая карточкаБлонделле Сибе
1:1
48' ГолЛей Мбай
2:1
55' ГолSamuel Asamoah
2:2
57' ГолГарсия Луис IV
3:2
59' ГолДе Сар Алексис
62' Желтая карточкаВальенте Марк
4:2
67' ГолДе Сар Алексис
74' Желтая карточкаКициу Стелиос
4:3
87' ГолХассан Абделькарим
90' Желтая карточкаАфиф Акрам
4:4
90' ГолВальенте Марк
90' Желтая карточкаSilas Gnaka
|
32'
33'
1:0
34'
48'
1:1
55'
2:1
57'
2:2
59'
3:2
62'
67'
4:2
74'
87'
4:3
90'
90'
4:4
90'
Состав команд
21
Пирар
Люка
20
Дюссо
Дамьен
11
Yohan
Boli
15
Ваге
Мусса
28
Оканси
Эрик
11
Афиф
Акрам
9
Лей
Мбай
Сент-Трюйден 4-3-3
- Основной состав
- 21 Пирар Люка Вратарь
- 15 Кициу Стелиос Защитник
- 28 Dimitrios Goutas Защитник
- 26 Тейшейра Жорже Защитник
- 18 Fabien Antunes Защитник
- 12 Samuel Asamoah Полузащитник
- 6 Steven De Petter Полузащитник
- 5 Де Сар Алексис Полузащитник
- 20 Дюссо Дамьен Нападающий
- 11 Yohan Boli Нападающий
- 27 Лежар Жонатан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Степпе Кенни Вратарь
- 22 Айяла Серхио Защитник
- 24 Casper de Norre Защитник
- 29 Elton Acolatse Полузащитник
- 10 Безус Роман Полузащитник
- 30 Бурар Сами Полузащитник
- 25 Kurt Abrahams
- Главный тренер: Jonas De Roeck
Эйпен 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Ниассе Бабакар Вратарь
- 15 Ваге Мусса Защитник
- 44 Вальенте Марк Защитник
- 22 Блонделле Сибе Защитник
- 3 Хассан Абделькарим Защитник
- 23 Mickael Tirpan Полузащитник
- 10 Гарсия Луис IV Полузащитник
- 28 Оканси Эрик Полузащитник
- 8 Амани Жан Полузащитник
- 11 Афиф Акрам Полузащитник
- 9 Лей Мбай Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Silas Gnaka Защитник
- 25 Джамабо Джордж Полузащитник
- 18 Nils Schouterden Полузащитник
- 14 Alessio Castro-Montes Полузащитник
- 13 Мушам Дамьен Нападающий
- 6 Assim Madibo
- 33 Abdul Manaf Narudeen
- Главный тренер: Кондом Хорди
Предыдущие игры
Сент-Трюйден (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 29.10.2017 Брюгге 4:1 Сент-Трюйден ПДА
- 26.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 21.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 14.10.2017 Локерен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 05.10.2017 Сент-Трюйден 2:0 Рода ТМК
- 29.09.2017 Сент-Трюйден 0:1 Шарлеруа ПДА
- 23.09.2017 Мехелен 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 19.09.2017 Сент-Трюйден 4:2 АХ Лёвен К
- 16.09.2017 Сент-Трюйден 2:1 Генк ПДА
- 09.09.2017 Антверпен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 26.08.2017 Сент-Трюйден 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 20.08.2017 Андерлехт 2:3 Сент-Трюйден ПДА
- 13.08.2017 Сент-Трюйден 1:0 Стандард ПДА
- 05.08.2017 Зульте-Варегем 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 30.07.2017 Сент-Трюйден 3:2 Гент ПДА
- 22.07.2017 Сент-Трюйден 1:1 Антверпен ТМК
- 19.07.2017 Сент-Трюйден 0:0 Вестерло ТМК
- 15.07.2017 Беерсхот-Вильрейк 0:2 Сент-Трюйден ТМК
- 11.07.2017 Сент-Трюйден 4:1 Карл Цейсс ТМК
- 08.07.2017 Гел 0:5 Сент-Трюйден ТМК
Эйпен (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 28.10.2017 Эйпен 2:3 Андерлехт ПДА
- 24.10.2017 Гент 3:0 Эйпен ПДА
- 21.10.2017 Эйпен 4:1 Мехелен ПДА
- 14.10.2017 Шарлеруа 2:2 Эйпен ПДА
- 30.09.2017 Эйпен 3:3 Генк ПДА
- 23.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен ПДА
- 20.09.2017 Эйпен 3:2 Рупель Бум К
- 17.09.2017 Эйпен 1:1 Стандард ПДА
- 09.09.2017 Васланд-Беверен 5:1 Эйпен ПДА
- 26.08.2017 Локерен 3:0 Эйпен ПДА
- 19.08.2017 Эйпен 2:1 Остенде ПДА
- 12.08.2017 Эйпен 1:2 Кортрейк ПДА
- 06.08.2017 Брюгге 3:1 Эйпен ПДА
- 29.07.2017 Эйпен 0:5 Зульте-Варегем ПДА
- 22.07.2017 Льерс 0:2 Эйпен ТМК
- 19.07.2017 Эйпен 0:2 Метц ТМК
- 12.07.2017 Эйпен 2:2 Боруссия М ТМК
- 08.07.2017 Эйпен 3:0 Кёльн-2 ТМК
- 20.05.2017 Рузеларе 3:2 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
Последние игры между собой
Сент-Трюйден: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Эйпен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
- 04.03.2017 Сент-Трюйден 2:1 Эйпен Лига Про
- 05.11.2016 Эйпен 4:2 Сент-Трюйден Лига Про
- 01.03.2015 Сент-Трюйден 1:0 Эйпен Второй дивизион
- 01.03.2015 Сент-Трюйден 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига
- 05.10.2014 Эйпен 3:0 Сент-Трюйден Бельгийская вторая лига
- 18.05.2014 Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Лига Жюпиле
- 04.05.2014 Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Лига Жюпиле
- 11.04.2014 Сент-Трюйден 0:3 Эйпен Бельгийская вторая лига
- 08.11.2013 Эйпен 1:2 Сент-Трюйден Бельгийская вторая лига
- 30.03.2013 Эйпен 0:0 Сент-Трюйден Бельгийская вторая лига
- 10.11.2012 Сент-Трюйден 1:1 Эйпен Бельгийская вторая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|13
|11
|0
|2
|30 - 12
|33
|2.
|Шарлеруа
|13
|7
|4
|2
|21 - 15
|25
|3.
|Андерлехт
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|4.
|Сент-Трюйден
|14
|7
|3
|4
|19 - 20
|24
|5.
|Васланд-Беверен
|2:0
|14
|6
|3
|5
|31 - 22
|21
|6.
|Антверпен
|13
|5
|5
|3
|20 - 17
|20
|7.
|Зульте-Варегем
|13
|6
|1
|6
|24 - 22
|19
|8.
|Мускрон-Перювельз
|0:2
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|9.
|Стандард
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|10.
|Генк
|14
|4
|7
|3
|20 - 17
|19
|11.
|Гент
|14
|4
|4
|6
|17 - 15
|16
|12.
|Локерен
|14
|4
|4
|6
|17 - 21
|16
|13.
|Остенде
|13
|3
|2
|8
|16 - 20
|11
|14.
|Мехелен
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|15.
|Кортрейк
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|16.
|Эйпен
|14
|2
|4
|8
|23 - 39
|10
Второй тайм
90'
Silas Gnaka получает желтую карточку.
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вальенте Марк.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Афиф Акрам получает желтую карточку.
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хассан Абделькарим.
79'
Сент-Труйден производит замену. Лежар Жонатан уходит, и Бурар Сами заменяет его
78'
Эйпен производит замену. Mickael Tirpan уходит, и Мушам Дамьен заменяет его
74'
Кициу Стелиос получает желтую карточку.
71'
Сент-Труйден производит замену. Fabien Antunes уходит, и Casper de Norre заменяет его
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Сар Алексис.
66'
Сент-Труйден производит замену. Дюссо Дамьен уходит, и Elton Acolatse заменяет его
62'
Вальенте Марк получает желтую карточку.
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Сар Алексис.
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гарсия Луис IV.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Samuel Asamoah.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лей Мбай.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
34'
Блонделле Сибе получает желтую карточку.
33'
Г О О О О О Л - Yohan Boli из команды Сент-Труйден забивает пенальти
32'
Ниассе Бабакар получает желтую карточку.
30'
Эйпен производит замену. Оканси Эрик уходит, и Нильс Схоутерден заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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