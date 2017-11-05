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2017-2018
Стадион:
Андерлехт
0:0
Первый тайм: 6'
Брюгге
0' 6'
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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