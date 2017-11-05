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2017-2018
Стадион: Констант Ванден Сток
Состав команд
20
Кумс
Свен
94
Анни
Софьян
18
Юбер
Гийом
21
Коолс
Дион
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
Андерлехт 3-4-3
- Основной состав
- 1 Селс Матц Вратарь
- 4 Мбодж Кара Защитник
- 32 Дендонкер Леандер Защитник
- 5 Спайич Урош Защитник
- 11 Кипчу Александру Полузащитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 37 Обрадович Иван Полузащитник
- 94 Анни Софьян Нападающий
- 99 Харбауи Хамди Нападающий
- 8 Геркенс Питер Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Букс Франк Вратарь
- 3 Дешахт Оливье Защитник
- 12 Аппиа Деннис Защитник
- 2 Жосуэ Са Защитник
- 17 Бруно Массимо Полузащитник
- 91 Теодорчик Лукаш Нападающий
- 36 Берич Роберт Нападающий
- 10 Станчу Николае Нападающий
- 9 Оньекуру Генри Нападающий
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Брюгге 3-4-3
- Основной состав
- 18 Юбер Гийом Вратарь
- 5 Benoit Poulain II Защитник
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 24 Денсвил Стефано Защитник
- 21 Коолс Дион Полузащитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 30 Накамба Марвелус Полузащитник
- 17 Лимбомбе Антони Полузащитник
- 9 Воссен Йелле Нападающий
- 20 Ванакен Ханс Нападающий
- 10 Диаби Абдулай Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Хорват Этан Вратарь
- 35 Декарли Сауло Защитник
- 3 Симонс Тимми Защитник
- 13 Паласиос Элибельтон Защитник
- 6 Класи Йорди Полузащитник
- 42 Бонавентуре Деннис Нападающий
- 7 Уэсли Мораес Нападающий
- Главный тренер: Леко Иван
Предыдущие игры
Андерлехт (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 31.10.2017 ПСЖ 5:0 Андерлехт ЛЧ
- 28.10.2017 Эйпен 2:3 Андерлехт ПДА
- 25.10.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем ПДА
- 22.10.2017 Андерлехт 0:1 Генк ПДА
- 18.10.2017 Андерлехт 0:4 ПСЖ ЛЧ
- 13.10.2017 Мехелен 3:4 Андерлехт ПДА
- 01.10.2017 Андерлехт 1:0 Стандард ПДА
- 27.09.2017 Андерлехт 0:3 Селтик ЛЧ
- 23.09.2017 Васланд-Беверен 1:2 Андерлехт ПДА
- 20.09.2017 Вестерло 0:1 Андерлехт К
- 16.09.2017 Кортрейк 2:2 Андерлехт ПДА
- 12.09.2017 Бавария 3:0 Андерлехт ЛЧ
- 08.09.2017 Андерлехт 3:2 Локерен ПДА
- 27.08.2017 Гент 0:0 Андерлехт ПДА
- 20.08.2017 Андерлехт 2:3 Сент-Трюйден ПДА
- 13.08.2017 Шарлеруа 2:0 Андерлехт ПДА
- 06.08.2017 Андерлехт 1:0 Остенде ПДА
- 28.07.2017 Антверпен 0:0 Андерлехт ПДА
- 22.07.2017 Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем С
- 19.07.2017 Дендер 1:3 Андерлехт ТМК
Брюгге (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 29.10.2017 Брюгге 4:1 Сент-Трюйден ПДА
- 25.10.2017 Генк 2:0 Брюгге ПДА
- 22.10.2017 Брюгге 1:0 Антверпен ПДА
- 15.10.2017 Остенде 2:3 Брюгге ПДА
- 01.10.2017 Брюгге 2:1 Гент ПДА
- 24.09.2017 Шарлеруа 1:2 Брюгге ПДА
- 20.09.2017 Рузеларе 1:5 Брюгге К
- 15.09.2017 Брюгге 2:0 Мехелен ПДА
- 09.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге ПДА
- 27.08.2017 Брюгге 4:0 Стандард ПДА
- 24.08.2017 АЕК 3:0 Брюгге ЛЕ
- 20.08.2017 Кортрейк 1:2 Брюгге ПДА
- 17.08.2017 Брюгге 0:0 АЕК ЛЕ
- 11.08.2017 Зульте-Варегем 1:2 Брюгге ПДА
- 06.08.2017 Брюгге 3:1 Эйпен ПДА
- 02.08.2017 Истанбул Башакшехир 2:0 Брюгге ЛЧ
- 29.07.2017 Локерен 0:4 Брюгге ПДА
- 26.07.2017 Брюгге 3:3 Истанбул Башакшехир ЛЧ
- 21.07.2017 Брюгге 0:2 Атлетик Б ТМК
- 19.07.2017 Спарта Роттердам 1:1 Брюгге ТМК
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Брюгге: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
- 14.05.2017 Брюгге 1:1 Андерлехт Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 23.04.2017 Андерлехт 2:0 Брюгге Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 11.12.2016 Андерлехт 0:0 Брюгге Лига Про
- 23.10.2016 Брюгге 2:1 Андерлехт Лига Про
- 15.05.2016 Брюгге 4:0 Андерлехт Лига Про
- 17.04.2016 Андерлехт 1:0 Брюгге Лига Про
- 20.12.2015 Брюгге 1:4 Андерлехт Лига Про
- 25.10.2015 Андерлехт 3:1 Брюгге Лига Про
- 10.05.2015 Андерлехт 3:1 Брюгге Лига Жюпиле
- 19.04.2015 Брюгге 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле
- 22.03.2015 Брюгге 2:1 Андерлехт Кубок Бельгии
- 30.11.2014 Андерлехт 2:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 31.08.2014 Брюгге 2:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 04.05.2014 Брюгге 0:1 Андерлехт Лига Жюпиле
- 06.04.2014 Андерлехт 3:0 Брюгге Лига Жюпиле
- 26.01.2014 Андерлехт 2:0 Брюгге Лига Жюпиле
- 22.09.2013 Брюгге 4:0 Андерлехт Лига Жюпиле
- 28.04.2013 Брюгге 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле
- 14.04.2013 Андерлехт 1:1 Брюгге Лига Жюпиле
- 24.02.2013 Брюгге 2:2 Андерлехт Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|13
|11
|0
|2
|30 - 12
|33
|2.
|Шарлеруа
|14
|8
|4
|2
|24 - 16
|28
|3.
|Андерлехт
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|4.
|Сент-Трюйден
|14
|7
|3
|4
|19 - 20
|24
|5.
|Васланд-Беверен
|14
|6
|3
|5
|31 - 22
|21
|6.
|Антверпен
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|7.
|Зульте-Варегем
|13
|6
|1
|6
|24 - 22
|19
|8.
|Мускрон-Перювельз
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|9.
|Стандард
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|10.
|Генк
|14
|4
|7
|3
|20 - 17
|19
|11.
|Гент
|14
|4
|4
|6
|17 - 15
|16
|12.
|Локерен
|14
|4
|4
|6
|17 - 21
|16
|13.
|Остенде
|13
|3
|2
|8
|16 - 20
|11
|14.
|Мехелен
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|15.
|Кортрейк
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|16.
|Эйпен
|14
|2
|4
|8
|23 - 39
|10
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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