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2017-2018
Стадион: Верслус Арена
2:1
Второй тайм: 74'
1:0
17' ГолКапон Брехт
25' Желтая карточкаВандандриш Кевин
2:0
28' ГолМусона Ноуледж
34' Желтая карточкаДе Метс Гертьян
44' Желтая карточкаДе Фаув Дави
49' Красная карточкаЖали Андиле
53' Желтая карточкаАлесандро Кордаро
2:1
67' ГолКопман Сандер
|
17'
1:0
25'
28'
2:0
34'
44'
49'
67'
2:1
Состав команд
27
Капон
Брехт
15
Жали
Андиле
25
Бостин
Луи
14
Уолш
Сэнди
11
Де
Паув
Нилл
10
Кайя
Онур
Остенде 3-4-1-2
- Основной состав
- 28 Дютуа Виллиам Вратарь
- 44 Милич Антонио Защитник
- 6 Ломбертс Николас Защитник
- 33 Томашевич Зарко Защитник
- 27 Капон Брехт Полузащитник
- 7 Сиани Себастьен Полузащитник
- 15 Жали Андиле Полузащитник
- 16 Бьелика Александер Полузащитник
- 26 Вандандриш Кевин Полузащитник
- 11 Мусона Ноуледж Нападающий
- 17 Акпала Джозеф Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Mike Van Hamel Вратарь
- 66 Конте Ибраима Защитник
- 24 Резаян Рамин Защитник
- 18 Розегнал Давид Защитник
- 55 Фернандо Матос Полузащитник
- 36 Hasan Ozkan III Полузащитник
- 9 Живкович Рицхайро Нападающий
- Главный тренер: Adnan Custovic
Зульте-Варегем 4-3-3
- Основной состав
- 25 Бостин Луи Вратарь
- 3 Бодри Марвин Защитник
- 2 Де Фаув Дави Защитник
- 14 Уолш Сэнди Защитник
- 31 Хамалайнен Брайан Защитник
- 8 Де Метс Гертьян Полузащитник
- 11 Де Паув Нилл Полузащитник
- 23 Де Сар Жюльен Полузащитник
- 43 Копман Сандер Нападающий
- 10 Кайя Онур Нападающий
- 7 Лейя-Исека Аарон Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Леали Никола Вратарь
- 29 Алесандро Кордаро Защитник
- 15 Маду Кингсли Защитник
- 4 Хейлен Майкл Защитник
- 20 Думбия Идрисса Полузащитник
- 99 Олайинка Питер Нападающий
- 33 Шапоньич Иван Нападающий
- Главный тренер: Дюри Франки
Предыдущие игры
Остенде (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 28.10.2017 Локерен 0:3 Остенде ПДА
- 24.10.2017 Остенде 3:0 Шарлеруа ПДА
- 21.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 15.10.2017 Остенде 2:3 Брюгге ПДА
- 30.09.2017 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 23.09.2017 Генк 1:1 Остенде ПДА
- 20.09.2017 Остенде 3:1 Юнион Сен-Жиль К
- 17.09.2017 Остенде 0:2 Гент ПДА
- 10.09.2017 Мехелен 1:1 Остенде ПДА
- 27.08.2017 Остенде 3:4 Антверпен ПДА
- 19.08.2017 Эйпен 2:1 Остенде ПДА
- 12.08.2017 Остенде 0:3 Васланд-Беверен ПДА
- 06.08.2017 Андерлехт 1:0 Остенде ПДА
- 03.08.2017 Остенде 0:0 Марсель ЛЕ
- 30.07.2017 Остенде 0:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 27.07.2017 Марсель 4:2 Остенде ЛЕ
- 22.07.2017 Остенде 0:0 Лилль ТМК
- 15.07.2017 Остенде 1:3 АХ Лёвен ТМК
- 14.07.2017 Остенде 1:1 Рузеларе ТМК
- 08.07.2017 Витесс 1:1 Остенде ТМК
Зульте-Варегем (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 02.11.2017 Витесс 0:2 Зульте-Варегем ЛЕ
- 28.10.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мехелен ПДА
- 25.10.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем ПДА
- 22.10.2017 Зульте-Варегем 2:5 Васланд-Беверен ПДА
- 19.10.2017 Зульте-Варегем 1:1 Витесс ЛЕ
- 15.10.2017 Антверпен 3:0 Зульте-Варегем ПДА
- 01.10.2017 Зульте-Варегем 1:3 Локерен ПДА
- 28.09.2017 Лацио 2:0 Зульте-Варегем ЛЕ
- 24.09.2017 Гент 0:1 Зульте-Варегем ПДА
- 20.09.2017 Льеж 2:3 Зульте-Варегем К
- 17.09.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 14.09.2017 Зульте-Варегем 1:5 Ницца ЛЕ
- 09.09.2017 Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк ПДА
- 26.08.2017 Шарлеруа 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 18.08.2017 Стандард 0:4 Зульте-Варегем ПДА
- 11.08.2017 Зульте-Варегем 1:2 Брюгге ПДА
- 05.08.2017 Зульте-Варегем 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 29.07.2017 Эйпен 0:5 Зульте-Варегем ПДА
- 22.07.2017 Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем С
- 18.07.2017 Зульте-Варегем 1:3 Амьен ТМК
Последние игры между собой
Остенде: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 9
Зульте-Варегем: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 2
- 13.05.2017 Зульте-Варегем 3:1 Остенде Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 07.04.2017 Остенде 1:1 Зульте-Варегем Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 18.03.2017 Остенде 3:3 Зульте-Варегем Кубок
- 17.12.2016 Остенде 1:1 Зульте-Варегем Лига Про
- 20.08.2016 Зульте-Варегем 1:1 Остенде Лига Про
- 29.04.2016 Зульте-Варегем 1:2 Остенде Лига Про
- 19.04.2016 Остенде 3:3 Зульте-Варегем Лига Про
- 27.12.2015 Зульте-Варегем 1:0 Остенде Лига Про
- 29.08.2015 Остенде 0:2 Зульте-Варегем Лига Про
- 14.07.2015 Остенде 1:3 Зульте-Варегем Товарищеские матчи. Клубы
- 15.03.2015 Зульте-Варегем 1:4 Остенде Лига Жюпиле
- 07.11.2014 Остенде 1:3 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 12.07.2014 Остенде 3:3 Зульте-Варегем Товарищеские матчи. Сборные
- 21.12.2013 Зульте-Варегем 2:2 Остенде Лига Жюпиле
- 25.08.2013 Остенде 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 11.11.2008 Остенде 0:1 Зульте-Варегем Кубок
- 12.07.2008 Остенде 0:1 Зульте-Варегем Товарищеские матчи. Сборные
- 24.11.2007 Остенде 0:3 Зульте-Варегем Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|14
|11
|1
|2
|30 - 12
|34
|2.
|Шарлеруа
|14
|8
|4
|2
|24 - 16
|28
|3.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|20 - 16
|25
|4.
|Сент-Трюйден
|14
|7
|3
|4
|19 - 20
|24
|5.
|Васланд-Беверен
|14
|6
|3
|5
|31 - 22
|21
|6.
|Антверпен
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|7.
|Зульте-Варегем
|0:2
|14
|6
|1
|7
|24 - 24
|19
|8.
|Мускрон-Перювельз
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|9.
|Стандард
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|10.
|Генк
|14
|4
|7
|3
|20 - 17
|19
|11.
|Гент
|14
|4
|4
|6
|17 - 15
|16
|12.
|Локерен
|14
|4
|4
|6
|17 - 21
|16
|13.
|Остенде
|2:0
|14
|4
|2
|8
|18 - 20
|14
|14.
|Мехелен
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|15.
|Кортрейк
|14
|2
|5
|7
|13 - 22
|11
|16.
|Эйпен
|14
|2
|4
|8
|23 - 39
|10
Второй тайм
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Копман Сандер.
56'
Остенде производит замену. Акпала Джозеф уходит, и Hasan Ozkan заменяет его
53'
Алесандро Кордаро получает желтую карточку.
49'
УДАЛЕНИЕ! Жали Андиле получил жёлтую карточку и покинул поле.
46'
Зульте-Варегем производит замену. Де Паув Нилл уходит, и Алесандро Кордаро заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Зульте-Варегем производит замену. Де Фаув Дави уходит, и Шапоньич Иван заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Де Фаув Дави получает желтую карточку.
34'
Де Метс Гертьян получает желтую карточку.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мусона Ноуледж.
25'
Вандандриш Кевин получает желтую карточку.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Капон Брехт.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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