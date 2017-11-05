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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Остенде
2:1
Второй тайм: 74'
Зульте-Варегем
0'
1:0
17' Гол
Капон Брехт
25' Желтая карточка
Вандандриш Кевин
2:0
28' Гол
Мусона Ноуледж
34' Желтая карточка
Де Метс Гертьян
44' Желтая карточка
Де Фаув Дави
49' Красная карточка
Жали Андиле
53' Желтая карточка
Алесандро Кордаро
2:1
67' Гол
Копман Сандер
74'
Второй тайм
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Копман Сандер.
56'
Остенде производит замену. Акпала Джозеф уходит, и Hasan Ozkan заменяет его
Желтая карточка
53'
Алесандро Кордаро получает желтую карточку.
49'
УДАЛЕНИЕ! Жали Андиле получил жёлтую карточку и покинул поле.
46'
Зульте-Варегем производит замену. Де Паув Нилл уходит, и Алесандро Кордаро заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Зульте-Варегем производит замену. Де Фаув Дави уходит, и Шапоньич Иван заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Де Фаув Дави получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Де Метс Гертьян получает желтую карточку.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мусона Ноуледж.
Желтая карточка
25'
Вандандриш Кевин получает желтую карточку.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Капон Брехт.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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