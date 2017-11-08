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Томь
 
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Крылья Советов
announcement
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До начала матча осталось 2 часа 40 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Томь - Крылья Советов, который состоится 08.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Томь - Крылья Советов
Томь
3.9% (7)
Ничья:
14% (25)
Крылья Советов
82% (146)

Вы не участвовали в прогнозе

Крылья Советов:
32.6% (58)
Крылья Советов:
27.5% (49)
Крылья Советов:
12.4% (22)
Ничья:
10.1% (18)
Крылья Советов:
5.6% (10)
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