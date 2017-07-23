- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Позже
Предыдущие игры
Динамо СПб (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 22.07.2017 Динамо СПб 2:0 Факел ФПД
- 16.07.2017 Зенит-2 0:1 Динамо СПб ФПД
- 08.07.2017 Динамо СПб 2:1 Енисей ФПД
- 18.06.2017 Тосно 2:0 Динамо СПб ТМК
- 04.06.2017 Динамо СПб 4:0 Знамя Труда ВДЗЗ
- 28.05.2017 Солярис 3:6 Динамо СПб ВДЗЗ
- 21.05.2017 Динамо СПб 5:0 Строгино ВДЗЗ
- 14.05.2017 ЦРФСО 3:2 Динамо СПб ВДЗЗ
- 07.05.2017 Динамо СПб 1:0 Коломна ВДЗЗ
- 30.04.2017 Спартак Кострома 1:2 Динамо СПб ВДЗЗ
- 22.04.2017 Динамо СПб 4:0 Волга Тверь ВДЗЗ
- 16.04.2017 Долгопрудный 1:1 Динамо СПб ВДЗЗ
- 09.04.2017 Динамо СПб 2:0 Псков-747 ВДЗЗ
- 02.04.2017 Динамо СПб 1:0 Динамо-2 Москва ВДЗЗ
- 23.02.2017 Кубань 0:2 Динамо СПб КФПО
- 21.02.2017 Динамо СПб 0:2 Краснодар-2 КФ
- 18.02.2017 Динамо СПб 1:1 СКА-Хабаровск КФ
- 15.02.2017 Тюмень 3:1 Динамо СПб КФ
- 12.02.2017 Динамо СПб 0:1 Мордовия КФ
- 06.11.2016 Торпедо Владимир 1:3 Динамо СПб ВДЗЗ
Ротор-Волгоград (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 22.07.2017 Шинник 3:1 Ротор-Волгоград ФПД
- 15.07.2017 Ротор-Волгоград 1:2 Волгарь ФПД
- 08.07.2017 ФК Химки 3:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 04.06.2017 Машук-КМВ 1:2 Ротор-Волгоград ВДЗЮ
- 28.05.2017 Ротор-Волгоград 2:0 Динамо Ставрополь ВДЗЮ
- 21.05.2017 Легион-Динамо 2:5 Ротор-Волгоград ВДЗЮ
- 14.05.2017 Ротор-Волгоград 3:0 Ангушт ВДЗЮ
- 07.05.2017 Чайка Юбилейный 2:0 Ротор-Волгоград ВДЗЮ
- 30.04.2017 Ротор-Волгоград 1:2 Армавир ВДЗЮ
- 23.04.2017 Сочи 3:3 Ротор-Волгоград ВДЗЮ
- 16.04.2017 Ротор-Волгоград 3:0 Краснодар-2 ВДЗЮ
- 09.04.2017 Дружба 0:1 Ротор-Волгоград ВДЗЮ
- 02.04.2017 Ротор-Волгоград 6:0 Биолог ВДЗЮ
- 26.03.2017 Афипс 1:3 Ротор-Волгоград ВДЗЮ
- 19.03.2017 Ротор-Волгоград 1:1 СКА Ростов-на-Дону ВДЗЮ
- 12.03.2017 Черноморец Нв 1:0 Ротор-Волгоград ВДЗЮ
- 20.11.2016 Кубань-2 0:5 Ротор-Волгоград ВДЗЮ
- 13.11.2016 Ротор-Волгоград 1:0 Спартак Владикавказ ВДЗЮ
- 06.11.2016 Динамо Ставрополь 0:1 Ротор-Волгоград ВДЗЮ
- 30.10.2016 Ротор-Волгоград 3:2 Легион-Динамо ВДЗЮ
Последние игры между собой
Динамо СПб: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Ротор-Волгоград: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
- 05.05.2014 Ротор-Волгоград 3:1 Динамо СПб ФНЛ - Первый дивизион
- 13.10.2013 Динамо СПб 0:0 Ротор-Волгоград ФНЛ - Первый дивизион
- 20.05.2013 Динамо СПб 0:3 Ротор-Волгоград ФНЛ - Первый дивизион
- 22.10.2012 Ротор-Волгоград 2:0 Динамо СПб ФНЛ - Первый дивизион
- 21.08.2010 Ротор-Волгоград 1:2 Динамо СПб ФНЛ - Первый дивизион
- 18.04.2010 Динамо СПб 4:1 Ротор-Волгоград ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФК Химки
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Динамо СПб
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Волгарь
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Крылья Советов
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|5.
|Шинник
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|Балтика
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|7.
|Енисей
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Спартак-2
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|9.
|Олимпиец
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Авангард Курск
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Тамбов
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|12.
|Луч-Энергия
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Кубань
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Факел
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Зенит-2
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Сибирь
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Тюмень
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|19.
|Ротор-Волгоград
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|20.
|Томь
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 49 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо СПб - Ротор-Волгоград, который состоится 26.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо СПб - Ротор-Волгоград, который состоится 26.07.2017.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Динамо СПб - Ротор-Волгоград
Динамо СПб
77.1% (54)
Ничья:
14.3% (10)
Ротор-Волгоград
8.6% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Динамо СПб:
31.4% (22)
1:0 Динамо СПб:
20% (14)
2:1 Динамо СПб:
15.7% (11)
1:1 Ничья:
12.9% (9)
1:2 Ротор-Волгоград:
7.1% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Международный кубок чемпионов
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация