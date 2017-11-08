  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. ФНЛ - Первый дивизион
Оренбург
 
Позже
Енисей
announcement
-
До начала матча осталось 5 часов 10 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Оренбург - Енисей, который состоится 08.11.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Оренбург - Енисей
Оренбург
40.3% (71)
Ничья:
42% (74)
Енисей
17.6% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.8% (63)
Оренбург:
19.3% (34)
Оренбург:
17% (30)
Енисей:
8.5% (15)
Енисей:
5.1% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация