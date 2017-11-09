  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Товарищеские матчи. Сборные
РОССИЯ
 
Позже
Аргентина
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 11 часов 28 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РОССИЯ - Аргентина, который состоится 11.11.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч РОССИЯ - Аргентина
РОССИЯ
15.8% (33)
Ничья:
19.6% (41)
Аргентина
64.6% (135)

Вы не участвовали в прогнозе

Аргентина:
22% (46)
Ничья:
11% (23)
Аргентина:
11% (23)
Аргентина:
6.7% (14)
Аргентина:
5.3% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация