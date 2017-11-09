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РОССИЯ (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 10.10.2017 РОССИЯ 1:1 Иран ТМС
- 07.10.2017 РОССИЯ 4:2 Южная Корея ТМС
- 03.09.2017 Динамо Москва 0:3 РОССИЯ ТМС
- 24.06.2017 Мексика 2:1 РОССИЯ КК
- 21.06.2017 РОССИЯ 0:1 Португалия КК
- 17.06.2017 РОССИЯ 2:0 Новая Зеландия КК
- 09.06.2017 РОССИЯ 1:1 Чили ТМС
- 05.06.2017 Венгрия 0:3 РОССИЯ ТМС
- 28.03.2017 РОССИЯ 3:3 Бельгия ТМС
- 24.03.2017 РОССИЯ 0:2 Кот-д'Ивуар ТМС
- 15.11.2016 РОССИЯ 1:0 Румыния ТМС
- 10.11.2016 Катар 2:1 РОССИЯ ТМС
- 09.10.2016 РОССИЯ 3:4 Коста-Рика ТМС
- 06.09.2016 РОССИЯ 1:0 Гана ТМС
- 31.08.2016 Турция 0:0 РОССИЯ ТМС
- 20.06.2016 РОССИЯ 0:3 Уэльс Е2
- 15.06.2016 РОССИЯ 1:2 Словакия Е2
- 11.06.2016 Англия 1:1 РОССИЯ Е2
- 05.06.2016 РОССИЯ 1:1 Сербия ТМС
- 01.06.2016 РОССИЯ 1:2 Чехия ТМС
Аргентина (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 11.10.2017 Эквадор 1:3 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 06.10.2017 Аргентина 0:0 Перу ОМЧ2ЮА
- 06.09.2017 Аргентина 1:1 Венесуэла ОМЧ2ЮА
- 01.09.2017 Уругвай 0:0 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 13.06.2017 Сингапур 0:6 Аргентина ТМС
- 09.06.2017 Бразилия 0:1 Аргентина ТМС
- 28.03.2017 Боливия 2:0 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 24.03.2017 Аргентина 1:0 Чили ОМЧ2ЮА
- 16.11.2016 Аргентина 3:0 Колумбия ОМЧ2ЮА
- 11.11.2016 Бразилия 3:0 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 12.10.2016 Аргентина 0:1 Парагвай ОМЧ2ЮА
- 07.10.2016 Перу 2:2 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 07.09.2016 Венесуэла 2:2 Аргентина ОМЧ2ЮА
- 02.09.2016 Аргентина 1:0 Уругвай ОМЧ2ЮА
- 27.06.2016 Аргентина 0:0 Чили КА
- 22.06.2016 США 0:4 Аргентина КА
- 19.06.2016 Аргентина 4:1 Венесуэла КА
- 15.06.2016 Аргентина 3:0 Боливия КА
- 11.06.2016 Аргентина 5:0 Панама КА
- 07.06.2016 Аргентина 2:1 Чили КА
Последние игры между собой
РОССИЯ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аргентина: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 12.08.2009 РОССИЯ 2:3 Аргентина Товарищеские матчи. Сборные
-
До начала матча осталось 2 дня 11 часов 28 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РОССИЯ - Аргентина, который состоится 11.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РОССИЯ - Аргентина, который состоится 11.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч РОССИЯ - Аргентина
РОССИЯ
15.8% (33)
Ничья:
19.6% (41)
Аргентина
64.6% (135)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Аргентина:
22% (46)
1:1 Ничья:
11% (23)
1:3 Аргентина:
11% (23)
0:2 Аргентина:
6.7% (14)
0:1 Аргентина:
5.3% (11)
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Защиту брать у паровозов чтоли??Так они также как и ЦСКА играют...Уж лучше проверенных коней.Те хоть забивают.
Поэтому вечно против России))
Блин столько авок уже ставила,а ты меня узнать не можешь))