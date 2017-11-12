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Крылья Советов
 
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ФК Химки
announcement
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До начала матча осталось 10 часов 27 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Крылья Советов - ФК Химки, который состоится 12.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Крылья Советов - ФК Химки
Крылья Советов
97.9% (143)
Ничья:
1.4% (2)
ФК Химки
0.7% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Крылья Советов:
41.1% (60)
Крылья Советов:
24% (35)
Крылья Советов:
21.9% (32)
Крылья Советов:
4.8% (7)
Крылья Советов:
3.4% (5)
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