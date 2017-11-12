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Зенит-2
 
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Оренбург
announcement
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До начала матча осталось 13 часов 27 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит-2 - Оренбург, который состоится 12.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Зенит-2 - Оренбург
Зенит-2
15.1% (21)
Ничья:
14.4% (20)
Оренбург
70.5% (98)

Вы не участвовали в прогнозе

Оренбург:
33.1% (46)
Оренбург:
28.8% (40)
Ничья:
11.5% (16)
Зенит-2:
8.6% (12)
Оренбург:
7.2% (10)
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