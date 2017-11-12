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Енисей
 
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Тамбов
announcement
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До начала матча осталось 9 часов 27 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Енисей - Тамбов, который состоится 12.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Енисей - Тамбов
Енисей
89.8% (132)
Ничья:
6.8% (10)
Тамбов
3.4% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Енисей:
35.4% (52)
Енисей:
29.3% (43)
Енисей:
16.3% (24)
Ничья:
5.4% (8)
Енисей:
4.8% (7)
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