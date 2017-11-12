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Италия (до 21 года)
 
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Россия (до 21 года)
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 5 часов 24 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Италия (до 21 года) - Россия (до 21 года), который состоится 14.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Италия (до 21 года) - Россия (до 21 года)
Италия (до 21 года)
73.7% (14)
Ничья:
5.3% (1)
Россия (до 21 года)
21.1% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Италия (до 21 года):
36.8% (7)
Италия (до 21 года):
26.3% (5)
Италия (до 21 года):
10.5% (2)
Россия (до 21 года):
10.5% (2)
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