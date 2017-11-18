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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Мускрон-Перювельз
1:2
Конец матча
Андерлехт
0'
0:1
42' Гол
Бруно Массимо
1:1
52' Гол
Говеа Омар
1:2
80' Гол
Оньекуру Генри
88' Желтая карточка
Кумс Свен
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
88'
Кумс Свен получает желтую карточку.
87'
Мускрон-Перувелц производит замену. Жереми Хейгебарт уходит, и Мбомбо Янис заменяет его
87'
Андерлехт производит замену. Оньекуру Генри уходит, и Аппиа Деннис заменяет его
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оньекуру Генри.
77'
Андерлехт производит замену. Станчу Николае уходит, и Берич Роберт заменяет его

64'
Мускрон-Перувелц производит замену. Ротариу Дорин уходит, и Войвода Мергим заменяет его
63'
Андерлехт производит замену. Требель Адриен уходит, и Анни Софьян заменяет его
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Говеа Омар.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бруно Массимо.
23'
Мускрон-Перувелц производит замену. Олинга Фабрис уходит, и Mohamed Aidara заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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