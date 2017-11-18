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2017-2018
Стадион: Stade Le Cannonier
1:2
Конец матча
0:1
42' ГолБруно Массимо
1:1
52' ГолГовеа Омар
1:2
80' ГолОньекуру Генри
88' Желтая карточкаКумс Свен
|
42'
0:1
52'
1:1
80'
1:2
88'
Состав команд
54
Бейи
Логан
23
Букс
Франк
2
Жосуэ
Са
20
Кумс
Свен
Мускрон-Перювельз 4-4-2
- Основной состав
- 54 Бейи Логан Вратарь
- 25 Дьедью Кристоф Защитник
- 3 Nathan De Medina Защитник
- 28 Jeremy Huyghebaert Защитник
- 4 Мезаг Тедди Защитник
- 95 Ротариу Дорин Полузащитник
- 7 Олинга Фабрис Полузащитник
- 11 Dimitri Mohamed Полузащитник
- 6 Говеа Омар Полузащитник
- 18 Авонийи Тайво Нападающий
- 10 Болинжи Жонатан Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Бутез Жан Вратарь
- 27 Войвода Мергим Защитник
- 22 Sebastien Locigno Защитник
- 31 Годо Бруно Защитник
- 30 Benjamin van Durmen Полузащитник
- 8 Mohamed Aidara Полузащитник
- 9 Мбомбо Янис
- Главный тренер: Mircea Rednic
Андерлехт 3-5-2
- Основной состав
- 23 Букс Франк Вратарь
- 2 Жосуэ Са Защитник
- 3 Дешахт Оливье Защитник
- 5 Спайич Урош Защитник
- 17 Бруно Массимо Полузащитник
- 10 Станчу Николае Полузащитник
- 32 Дендонкер Леандер Полузащитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 9 Оньекуру Генри Нападающий
- 99 Харбауи Хамди Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Селс Матц Вратарь
- 12 Аппиа Деннис Защитник
- 11 Кипчу Александру Полузащитник
- 94 Анни Софьян Нападающий
- 36 Берич Роберт Нападающий
- Abdoul Dante
- Kobe Cools
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 04.11.2017 Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 29.10.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Антверпен ПДА
- 26.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.10.2017 Мускрон-Перювельз 1:3 Стандард ПДА
- 14.10.2017 Генк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 30.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Мехелен ПДА
- 23.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен ПДА
- 20.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:1 Тубице К
- 17.09.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 09.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге ПДА
- 25.08.2017 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.08.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Гент ПДА
- 12.08.2017 Локерен 0:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 05.08.2017 Мускрон-Перювельз 2:5 Шарлеруа ПДА
- 30.07.2017 Остенде 0:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 21.07.2017 Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз ТМК
- 14.07.2017 Стандард 1:0 Мускрон-Перювельз ТМК
- 30.06.2017 Осер 1:1 Мускрон-Перювельз ТМК
- 25.06.2017 Ройал Доттигнис Спорт 0:4 Мускрон-Перювельз ТМК
- 20.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
Андерлехт (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 05.11.2017 Андерлехт 0:0 Брюгге ПДА
- 31.10.2017 ПСЖ 5:0 Андерлехт ЛЧ
- 28.10.2017 Эйпен 2:3 Андерлехт ПДА
- 25.10.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем ПДА
- 22.10.2017 Андерлехт 0:1 Генк ПДА
- 18.10.2017 Андерлехт 0:4 ПСЖ ЛЧ
- 13.10.2017 Мехелен 3:4 Андерлехт ПДА
- 01.10.2017 Андерлехт 1:0 Стандард ПДА
- 27.09.2017 Андерлехт 0:3 Селтик ЛЧ
- 23.09.2017 Васланд-Беверен 1:2 Андерлехт ПДА
- 20.09.2017 Вестерло 0:1 Андерлехт К
- 16.09.2017 Кортрейк 2:2 Андерлехт ПДА
- 12.09.2017 Бавария 3:0 Андерлехт ЛЧ
- 08.09.2017 Андерлехт 3:2 Локерен ПДА
- 27.08.2017 Гент 0:0 Андерлехт ПДА
- 20.08.2017 Андерлехт 2:3 Сент-Трюйден ПДА
- 13.08.2017 Шарлеруа 2:0 Андерлехт ПДА
- 06.08.2017 Андерлехт 1:0 Остенде ПДА
- 28.07.2017 Антверпен 0:0 Андерлехт ПДА
- 22.07.2017 Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем С
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Андерлехт: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
- 27.11.2016 Андерлехт 7:0 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 30.07.2016 Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Лига Про
- 05.03.2016 Мускрон-Перювельз 2:1 Андерлехт Лига Про
- 01.11.2015 Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 06.12.2014 Мускрон-Перювельз 4:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 27.07.2014 Андерлехт 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
- 24.09.2009 Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Премьер-лига
- 28.02.2009 Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Премьер-лига
- 03.10.2008 Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
- 17.02.2008 Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|14
|11
|1
|2
|30 - 12
|34
|2.
|Шарлеруа
|15
|9
|4
|2
|26 - 16
|31
|3.
|Андерлехт
|15
|8
|4
|3
|22 - 17
|28
|4.
|Сент-Трюйден
|0:0
|15
|7
|4
|4
|19 - 20
|25
|5.
|Васланд-Беверен
|14
|6
|3
|5
|31 - 22
|21
|6.
|Антверпен
|0:0
|15
|5
|6
|4
|21 - 20
|21
|7.
|Стандард
|0:0
|15
|5
|5
|5
|15 - 18
|20
|8.
|Зульте-Варегем
|14
|6
|1
|7
|26 - 26
|19
|9.
|Генк
|14
|4
|7
|3
|20 - 17
|19
|10.
|Мускрон-Перювельз
|15
|5
|4
|6
|22 - 26
|19
|11.
|Гент
|14
|4
|4
|6
|17 - 15
|16
|12.
|Локерен
|14
|4
|4
|6
|17 - 21
|16
|13.
|Остенде
|0:0
|15
|4
|3
|8
|20 - 22
|15
|14.
|Кортрейк
|0:0
|15
|2
|6
|7
|13 - 22
|12
|15.
|Мехелен
|15
|2
|5
|8
|17 - 26
|11
|16.
|Эйпен
|0:0
|15
|2
|5
|8
|23 - 39
|11
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Кумс Свен получает желтую карточку.
87'
Мускрон-Перувелц производит замену. Жереми Хейгебарт уходит, и Мбомбо Янис заменяет его
87'
Андерлехт производит замену. Оньекуру Генри уходит, и Аппиа Деннис заменяет его
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оньекуру Генри.
77'
Андерлехт производит замену. Станчу Николае уходит, и Берич Роберт заменяет его
64'
Мускрон-Перувелц производит замену. Ротариу Дорин уходит, и Войвода Мергим заменяет его
63'
Андерлехт производит замену. Требель Адриен уходит, и Анни Софьян заменяет его
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Говеа Омар.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бруно Массимо.
23'
Мускрон-Перувелц производит замену. Олинга Фабрис уходит, и Mohamed Aidara заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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