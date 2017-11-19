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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Локерен
0:1
Второй тайм: 59'
Гент
0'
26' Желтая карточка
Tracy Mpati Bibuangu
0:1
42' Гол
Деягере Брехт
49' Желтая карточка
Деягере Брехт
54' Вторая желтая карточка
Tracy Mpati Bibuangu
59'
Второй тайм
54'
Tracy Mpati Bibuangu получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
49'
Деягере Брехт получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Гент производит замену. Яремчук Роман уходит, и Силла Мамаду II заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Деягере Брехт.
Желтая карточка
26'
Tracy Mpati Bibuangu получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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