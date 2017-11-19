- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Дакнам
26' Желтая карточкаTracy Mpati Bibuangu
0:1
42' ГолДеягере Брехт
49' Желтая карточкаДеягере Брехт
54' Вторая желтая карточкаTracy Mpati Bibuangu
|
42'
0:1
49'
Состав команд
31
Кала
Хуан
14
Mehdi
Terki
10
Кели
Сами
22
Бронн
Дилан
21
Асаре
Нана
18
Калу
Сэмьюэл
31
Кубо
Юя
27
Саймон
Мозес
Локерен 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Верхульст Давино Вратарь
- 35 Tracy Mpati Bibuangu Защитник
- 5 Марич Мият Защитник
- 25 Jakov Filipovic Защитник
- 6 Скуласон Ари Защитник
- 31 Кала Хуан Полузащитник
- 14 Mehdi Terki Полузащитник
- 19 Тичинович Марио Полузащитник
- 10 Кели Сами Полузащитник
- 22 Де Риддер Стив Полузащитник
- 9 Де Суттер Том Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Марцо Стефано Защитник
- 26 Arno Monsecour Защитник
- 27 Robin Soeder Полузащитник
- 20 Joher Khadim Rassoul Полузащитник
- 8 Мишель Жулиан Полузащитник
- 29 Lewis Enoh Нападающий
- 28 Amine Benchaib
- 12 Ortwin de Wolf
- Главный тренер: Мас Петер
Гент 4-1-4-1
- Основной состав
- 91 Калинич Ловре Вратарь
- 22 Бронн Дилан Защитник
- 2 Жиго Самуэль Защитник
- 13 Митрович Стефан Защитник
- 21 Асаре Нана Защитник
- 44 Эсити Андерсон Полузащитник
- 18 Калу Сэмьюэл Полузащитник
- 19 Деягере Брехт Полузащитник
- 31 Кубо Юя Полузащитник
- 27 Саймон Мозес Полузащитник
- 17 Яремчук Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 5 Дюссенн Ноэ Защитник
- 6 Верстрате Биргер Защитник
- 32 Фокет Томас Полузащитник
- 11 Мачадо Дейвер Полузащитник
- 15 Сайеф Кеннет Полузащитник
- 77 Миличевич Даниел Нападающий
- 9 Силла Мамаду II Нападающий
- Главный тренер: Вандерхаге Ив
Предыдущие игры
Локерен (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 04.11.2017 Генк 0:0 Локерен ПДА
- 28.10.2017 Локерен 0:3 Остенде ПДА
- 24.10.2017 Мехелен 0:2 Локерен ПДА
- 21.10.2017 Локерен 1:1 Шарлеруа ПДА
- 14.10.2017 Локерен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 01.10.2017 Зульте-Варегем 1:3 Локерен ПДА
- 24.09.2017 Стандард 2:1 Локерен ПДА
- 20.09.2017 Локерен 2:0 Беерсхот-Вильрейк К
- 16.09.2017 Локерен 1:1 Антверпен ПДА
- 08.09.2017 Андерлехт 3:2 Локерен ПДА
- 26.08.2017 Локерен 3:0 Эйпен ПДА
- 19.08.2017 Васланд-Беверен 2:3 Локерен ПДА
- 12.08.2017 Локерен 0:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 05.08.2017 Кортрейк 1:0 Локерен ПДА
- 29.07.2017 Локерен 0:4 Брюгге ПДА
- 18.07.2017 Дейнзе 1:2 Локерен ТМК
- 15.07.2017 Локерен 0:0 Олимпиакос ТМК
- 12.07.2017 Серкль Брюгге 2:1 Локерен ТМК
- 08.07.2017 Хамм 0:8 Локерен ТМК
- 01.07.2017 Стандард Веттерен 1:6 Локерен ТМК
Гент (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 03.11.2017 Гент 1:0 Стандард ПДА
- 27.10.2017 Шарлеруа 2:1 Гент ПДА
- 24.10.2017 Гент 3:0 Эйпен ПДА
- 21.10.2017 Кортрейк 1:1 Гент ПДА
- 14.10.2017 Гент 2:0 Васланд-Беверен ПДА
- 01.10.2017 Брюгге 2:1 Гент ПДА
- 24.09.2017 Гент 0:1 Зульте-Варегем ПДА
- 20.09.2017 Гел 2:3 Гент К
- 17.09.2017 Остенде 0:2 Гент ПДА
- 10.09.2017 Гент 1:1 Генк ПДА
- 27.08.2017 Гент 0:0 Андерлехт ПДА
- 20.08.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Гент ПДА
- 12.08.2017 Мехелен 1:1 Гент ПДА
- 06.08.2017 Гент 0:1 Антверпен ПДА
- 03.08.2017 Альтах 3:1 Гент ЛЕ
- 30.07.2017 Сент-Трюйден 3:2 Гент ПДА
- 27.07.2017 Гент 1:1 Альтах ЛЕ
- 22.07.2017 Беерсхот-Вильрейк 2:3 Гент ТМК
- 21.07.2017 Ланс 1:3 Гент ТМК
- 19.07.2017 АЕК 1:1 Гент ТМК
Последние игры между собой
Локерен: победы: 0, ничьи: 11, поражения: 9
Гент: победы: 9, ничьи: 11, поражения: 0
- 25.01.2017 Локерен 0:0 Гент Лига Про
- 30.11.2016 Гент 1:0 Локерен Кубок
- 11.09.2016 Гент 3:0 Локерен Лига Про
- 26.02.2016 Гент 3:1 Локерен Лига Про
- 27.10.2015 Локерен 1:2 Гент Лига Про
- 01.02.2015 Локерен 3:3 Гент Лига Жюпиле
- 21.01.2015 Гент 1:0 Локерен Кубок Бельгии
- 17.12.2014 Локерен 1:4 Гент Кубок Бельгии
- 28.09.2014 Гент 1:1 Локерен Лига Жюпиле
- 16.02.2014 Гент 1:1 Локерен Лига Жюпиле
- 19.10.2013 Локерен 2:2 Гент Лига Жюпиле
- 15.12.2012 Локерен 2:2 Гент Лига Жюпиле
- 28.11.2012 Гент 0:0 Локерен Кубок Бельгии
- 26.08.2012 Гент 2:1 Локерен Лига Жюпиле
- 18.02.2012 Локерен 1:1 Гент Премьер-лига
- 18.01.2012 Гент 3:3 Локерен Кубок
- 21.12.2011 Локерен 1:1 Гент Кубок
- 22.10.2011 Гент 3:1 Локерен Премьер-лига
- 07.05.2011 Гент 2:2 Локерен Премьер-лига
- 09.04.2011 Локерен 1:1 Гент Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|15
|12
|1
|2
|33 - 12
|37
|2.
|Шарлеруа
|15
|9
|4
|2
|26 - 16
|31
|3.
|Андерлехт
|15
|8
|4
|3
|22 - 17
|28
|4.
|Сент-Трюйден
|15
|7
|3
|5
|21 - 23
|24
|5.
|Антверпен
|15
|6
|5
|4
|22 - 20
|23
|6.
|Генк
|15
|5
|7
|3
|21 - 17
|22
|7.
|Васланд-Беверен
|15
|6
|3
|6
|31 - 25
|21
|8.
|Стандард
|15
|5
|5
|5
|15 - 18
|20
|9.
|Зульте-Варегем
|15
|6
|1
|8
|26 - 27
|19
|10.
|Гент
|1:0
|15
|5
|4
|6
|18 - 15
|19
|11.
|Мускрон-Перювельз
|15
|5
|4
|6
|22 - 26
|19
|12.
|Локерен
|0:1
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|13.
|Остенде
|15
|4
|3
|8
|20 - 22
|15
|14.
|Кортрейк
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|15.
|Мехелен
|15
|2
|5
|8
|17 - 26
|11
|16.
|Эйпен
|15
|2
|4
|9
|23 - 40
|10
Второй тайм
54'
Tracy Mpati Bibuangu получает вторую желтую карточку. Удаление.
49'
Деягере Брехт получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Гент производит замену. Яремчук Роман уходит, и Силла Мамаду II заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Деягере Брехт.
26'
Tracy Mpati Bibuangu получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
- Венесуэла
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Крым
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Межконтинентальные стыковые матчи
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Товарищеские матчи (до 19 лет)
- Товарищеские матчи (до 21 года)
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация