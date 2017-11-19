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Стадион: Регенбогстадион
0:1
Конец матча
0:1
7' ГолПосуэло Алехандро
46' Желтая карточкаИнгвартсен Маркус
54' Желтая карточкаБуффель Томас
57' Желтая карточкаХейнен Бриан
87' Желтая карточкаХамалайнен Брайан
|
7'
0:1
54'
57'
Состав команд
25
Бостин
Луи
14
Уолш
Сэнди
10
Кайя
Онур
27
Мата
Клинтон
45
Joseph
Aidoo
21
Уронен
Йере
28
Хейнен
Бриан
Зульте-Варегем 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Бостин Луи Вратарь
- 2 Де Фаув Дави Защитник
- 14 Уолш Сэнди Защитник
- 3 Бодри Марвин Защитник
- 31 Хамалайнен Брайан Защитник
- 23 Де Сар Жюльен Полузащитник
- 4 Хейлен Майкл Полузащитник
- 29 Алесандро Кордаро Полузащитник
- 43 Копман Сандер Полузащитник
- 10 Кайя Онур Полузащитник
- 33 Шапоньич Иван Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Леали Никола Вратарь
- 15 Маду Кингсли Защитник
- 30 Кастанос Григорис Полузащитник
- 11 Де Паув Нилл Полузащитник
- 20 Думбия Идрисса Полузащитник
- 17 Бала Алико Нападающий
- 7 Лейя-Исека Аарон Нападающий
- Главный тренер: Дюри Франки
Генк 4-4-2
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 27 Мата Клинтон Защитник
- 45 Joseph Aidoo Защитник
- 2 Брабец Якуб Защитник
- 21 Уронен Йере Защитник
- 22 Шрейверс Сьебе Полузащитник
- 28 Хейнен Бриан Полузащитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 19 Буффель Томас Нападающий
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 3 Настич Боян Защитник
- 31 Joakim Maehle Защитник
- 4 Ваутерс Дрис Защитник
- 16 Ванзейр Данте Полузащитник
- 7 Карелис Никос Нападающий
- 5 Amine Khammas
- 8 Edon Zhegrova
- Главный тренер: Стейвенберг Альберт
Предыдущие игры
Зульте-Варегем (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 05.11.2017 Остенде 4:2 Зульте-Варегем ПДА
- 02.11.2017 Витесс 0:2 Зульте-Варегем ЛЕ
- 28.10.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мехелен ПДА
- 25.10.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем ПДА
- 22.10.2017 Зульте-Варегем 2:5 Васланд-Беверен ПДА
- 19.10.2017 Зульте-Варегем 1:1 Витесс ЛЕ
- 15.10.2017 Антверпен 3:0 Зульте-Варегем ПДА
- 01.10.2017 Зульте-Варегем 1:3 Локерен ПДА
- 28.09.2017 Лацио 2:0 Зульте-Варегем ЛЕ
- 24.09.2017 Гент 0:1 Зульте-Варегем ПДА
- 20.09.2017 Льеж 2:3 Зульте-Варегем К
- 17.09.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 14.09.2017 Зульте-Варегем 1:5 Ницца ЛЕ
- 09.09.2017 Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк ПДА
- 26.08.2017 Шарлеруа 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 18.08.2017 Стандард 0:4 Зульте-Варегем ПДА
- 11.08.2017 Зульте-Варегем 1:2 Брюгге ПДА
- 05.08.2017 Зульте-Варегем 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 29.07.2017 Эйпен 0:5 Зульте-Варегем ПДА
- 22.07.2017 Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем С
Генк (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 04.11.2017 Генк 0:0 Локерен ПДА
- 28.10.2017 Кортрейк 0:0 Генк ПДА
- 25.10.2017 Генк 2:0 Брюгге ПДА
- 22.10.2017 Андерлехт 0:1 Генк ПДА
- 14.10.2017 Генк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 30.09.2017 Эйпен 3:3 Генк ПДА
- 23.09.2017 Генк 1:1 Остенде ПДА
- 20.09.2017 Серкль Брюгге 0:1 Генк К
- 16.09.2017 Сент-Трюйден 2:1 Генк ПДА
- 10.09.2017 Гент 1:1 Генк ПДА
- 26.08.2017 Генк 1:0 Мехелен ПДА
- 19.08.2017 Генк 0:1 Шарлеруа ПДА
- 13.08.2017 Антверпен 3:5 Генк ПДА
- 04.08.2017 Стандард 2:1 Генк ПДА
- 29.07.2017 Генк 3:3 Васланд-Беверен ПДА
- 22.07.2017 Генк 1:1 Эвертон ТМК
- 19.07.2017 Бохольт 2:7 Генк ТМК
- 08.07.2017 Генк 2:0 Льерс ТМК
- 01.07.2017 Эндрахт Термьен 1:2 Генк ТМК
- 31.05.2017 Остенде 3:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
Последние игры между собой
Зульте-Варегем: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Генк: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
- 21.12.2016 Зульте-Варегем 1:0 Генк Лига Про
- 28.08.2016 Генк 1:0 Зульте-Варегем Лига Про
- 06.05.2016 Генк 2:0 Зульте-Варегем Лига Про
- 16.04.2016 Зульте-Варегем 1:2 Генк Лига Про
- 15.01.2016 Генк 2:1 Зульте-Варегем Лига Про
- 07.08.2015 Зульте-Варегем 0:0 Генк Лига Про
- 09.05.2015 Зульте-Варегем 2:3 Генк Лига Жюпиле
- 03.04.2015 Генк 1:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 07.03.2015 Генк 3:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 31.10.2014 Зульте-Варегем 2:0 Генк Лига Жюпиле
- 25.04.2014 Зульте-Варегем 2:2 Генк Лига Жюпиле
- 29.03.2014 Генк 0:3 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 19.01.2014 Зульте-Варегем 1:0 Генк Лига Жюпиле
- 15.09.2013 Генк 5:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 03.05.2013 Зульте-Варегем 0:4 Генк Лига Жюпиле
- 07.04.2013 Генк 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 16.01.2013 Генк 0:1 Зульте-Варегем Кубок Бельгии
- 16.12.2012 Зульте-Варегем 3:2 Генк Лига Жюпиле
- 13.12.2012 Зульте-Варегем 0:5 Генк Кубок Бельгии
- 26.08.2012 Генк 2:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|14
|11
|1
|2
|30 - 12
|34
|2.
|Шарлеруа
|15
|9
|4
|2
|26 - 16
|31
|3.
|Андерлехт
|15
|8
|4
|3
|22 - 17
|28
|4.
|Сент-Трюйден
|15
|7
|3
|5
|21 - 23
|24
|5.
|Антверпен
|15
|6
|5
|4
|22 - 20
|23
|6.
|Генк
|15
|5
|7
|3
|21 - 17
|22
|7.
|Васланд-Беверен
|14
|6
|3
|5
|31 - 22
|21
|8.
|Стандард
|15
|5
|5
|5
|15 - 18
|20
|9.
|Зульте-Варегем
|15
|6
|1
|8
|26 - 27
|19
|10.
|Мускрон-Перювельз
|15
|5
|4
|6
|22 - 26
|19
|11.
|Гент
|14
|4
|4
|6
|17 - 15
|16
|12.
|Локерен
|14
|4
|4
|6
|17 - 21
|16
|13.
|Остенде
|15
|4
|3
|8
|20 - 22
|15
|14.
|Кортрейк
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|15.
|Мехелен
|15
|2
|5
|8
|17 - 26
|11
|16.
|Эйпен
|15
|2
|4
|9
|23 - 40
|10
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Генк производит замену. Буффель Томас уходит, и Joakim Maehle заменяет его
87'
Хамалайнен Брайан получает желтую карточку.
86'
Генк производит замену. Посуэло Алехандро уходит, и Amine Khammas заменяет его
73'
Генк производит замену. Ингвартсен Маркус уходит, и Карелис Никос заменяет его
65'
Зульте-Варегем производит замену. Де Сар Жюльен уходит, и Думбия Идрисса заменяет его
65'
Зульте-Варегем производит замену. Алесандро Кордаро уходит, и Лейя-Исека Аарон заменяет его
57'
Хейнен Бриан получает желтую карточку.
54'
Буффель Томас получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Ингвартсен Маркус получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Посуэло Алехандро.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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