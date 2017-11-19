  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А
Стадион:
Зульте-Варегем
0:1
Конец матча
Генк
0'
0:1
7' Гол
Посуэло Алехандро
46' Желтая карточка
Ингвартсен Маркус
54' Желтая карточка
Буффель Томас
57' Желтая карточка
Хейнен Бриан
87' Желтая карточка
Хамалайнен Брайан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Генк производит замену. Буффель Томас уходит, и Joakim Maehle заменяет его
Желтая карточка
87'
Хамалайнен Брайан получает желтую карточку.
86'
Генк производит замену. Посуэло Алехандро уходит, и Amine Khammas заменяет его
73'
Генк производит замену. Ингвартсен Маркус уходит, и Карелис Никос заменяет его
65'
Зульте-Варегем производит замену. Де Сар Жюльен уходит, и Думбия Идрисса заменяет его

65'
Зульте-Варегем производит замену. Алесандро Кордаро уходит, и Лейя-Исека Аарон заменяет его
Желтая карточка
57'
Хейнен Бриан получает желтую карточку.
Желтая карточка
54'
Буффель Томас получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Желтая карточка
46'
Ингвартсен Маркус получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Посуэло Алехандро.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация