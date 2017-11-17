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Стадион: Городской стадион Белостока
72' Желтая карточкаJakub Mrozik
85' Желтая карточкаПутивцев Артём
|
72'
85'
Состав команд
17
Рунье
Иван
23
Piotr
Wlazlo
10
Черных
Фёдор
82
Муха
Ян
37
Jakub
Mrozik
19
Губа
Давид
Ягеллония 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 8 Бурлига Лукаш Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 23 Piotr Wlazlo Полузащитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 21 Франковски Пшемыслав Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 9 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 10 Черных Фёдор Нападающий
- Запасные игроки
- 81 Павелек Мариуш Вратарь
- 99 Bartosz Kwiecien Защитник
- 2 Гордон Зигги Защитник
- 28 Свидерски Кароль Полузащитник
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 44 Секульски Лукаш Нападающий
- 16 Гути Томелин
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Нецеча 4-2-3-1
- Основной состав
- 82 Муха Ян Вратарь
- 8 Patryk Fryc Защитник
- 25 Mateusz Kupczak Защитник
- 77 Путивцев Артём Защитник
- 16 Микович Мартин Защитник
- 37 Jakub Mrozik Полузащитник
- 5 Vlastimir Jovanovic Полузащитник
- 19 Губа Давид Полузащитник
- 28 Пионтек Лукаш Полузащитник
- 20 Павловски Шимон Полузащитник
- 18 Bartosz Spiaczka Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Dariusz Trela Вратарь
- 24 Kamil Slaby Защитник
- 11 Patrik Misak Полузащитник
- 10 Стефаник Самуэль Полузащитник
- 7 Гергел Роман Полузащитник
- 14 Jakub Wrobel Нападающий
- 33 Krystian Peda
- Главный тренер: Maciej Bartoszek
Предыдущие игры
Ягеллония (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 04.11.2017 Висла 1:2 Ягеллония Э
- 29.10.2017 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Э
- 22.10.2017 Арка Гдыня 4:1 Ягеллония Э
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
- 30.09.2017 Висла Краков 0:0 Ягеллония Э
- 24.09.2017 Ягеллония 1:0 Легия Э
- 18.09.2017 Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Э
- 09.09.2017 Краковия 1:1 Ягеллония Э
- 26.08.2017 Ягеллония 0:1 Пяст Э
- 19.08.2017 Ягеллония 1:1 Шлёнск Э
- 13.08.2017 Корона Кельце 2:3 Ягеллония Э
- 09.08.2017 Заглембе Любин 2:1 Ягеллония К
- 06.08.2017 Ягеллония 1:3 Сандецья Э
- 30.07.2017 Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Э
- 23.07.2017 Ягеллония 2:1 Гурник Забже Э
- 20.07.2017 Ягеллония 0:2 Габала ЛЕ
- 16.07.2017 Нецеча 0:1 Ягеллония Э
- 13.07.2017 Габала 1:1 Ягеллония ЛЕ
- 06.07.2017 Ягеллония 4:0 Динамо Батуми ЛЕ
- 29.06.2017 Динамо Батуми 0:1 Ягеллония ЛЕ
Нецеча (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Э
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Э
- 14.10.2017 Нецеча 1:1 Арка Гдыня Э
- 01.10.2017 Висла 1:0 Нецеча Э
- 27.09.2017 Хойничанка 2:1 Нецеча К
- 23.09.2017 Нецеча 2:1 Лехия Гданьск Э
- 17.09.2017 Сандецья 1:0 Нецеча Э
- 10.09.2017 Нецеча 1:2 Гурник Забже Э
- 26.08.2017 Корона Кельце 2:1 Нецеча Э
- 20.08.2017 Нецеча 1:3 Лех Э
- 15.08.2017 Шлёнск 1:1 Нецеча Э
- 08.08.2017 Сярка Тарнобжег 1:4 Нецеча К
- 05.08.2017 Нецеча 1:0 Легия Э
- 28.07.2017 Нецеча 1:1 Заглембе Любин Э
- 21.07.2017 Висла Краков 1:0 Нецеча Э
- 16.07.2017 Нецеча 0:1 Ягеллония Э
- 04.06.2017 Висла Краков 1:2 Нецеча ЭГА
- 28.05.2017 Нецеча 1:2 Ягеллония ЭГА
- 22.05.2017 Нецеча 0:2 Корона Кельце ЭГА
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Нецеча: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
- 16.07.2017 Нецеча 0:1 Ягеллония Экстракласса
- 28.05.2017 Нецеча 1:2 Ягеллония Экстракласса. Группа А
- 02.04.2017 Ягеллония 1:0 Нецеча Экстракласса
- 16.10.2016 Нецеча 0:0 Ягеллония Экстракласса
- 10.05.2016 Ягеллония 0:1 Нецеча Экстракласса. Группа Б
- 16.12.2015 Нецеча 2:0 Ягеллония Экстракласса
- 26.07.2015 Ягеллония 2:0 Нецеча Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|15
|8
|5
|2
|33 - 22
|29
|2.
|Легия
|15
|9
|1
|5
|19 - 14
|28
|3.
|Ягеллония
|16
|7
|6
|3
|21 - 19
|27
|4.
|Корона Кельце
|15
|7
|4
|4
|25 - 15
|25
|5.
|Висла Краков
|0:0
|16
|7
|4
|5
|19 - 16
|25
|6.
|Лех
|15
|6
|6
|3
|24 - 14
|24
|7.
|Заглембе Любин
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|8.
|Висла
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|9.
|Шлёнск
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|10.
|Арка Гдыня
|15
|4
|7
|4
|15 - 16
|19
|11.
|Сандецья
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|12.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|13.
|Нецеча
|16
|4
|5
|7
|15 - 19
|17
|14.
|Краковия
|15
|3
|6
|6
|19 - 23
|15
|15.
|Пяст
|15
|3
|4
|8
|16 - 25
|13
|16.
|Погонь Щецин
|0:0
|16
|2
|4
|10
|12 - 26
|10
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Нецеча производит замену. Bartosz Spiaczka уходит, и Стефаник Самуэль заменяет его
88'
Нецеча производит замену. Jakub Mrozik уходит, и Krystian Peda заменяет его
87'
Ягеллония производит замену. Piotr Wlazlo уходит, и Гжиб Рафал заменяет его
85'
Путивцев Артём получает желтую карточку.
79'
Ягеллония производит замену. Поспишил Мартин уходит, и Секульски Лукаш заменяет его
73'
Ягеллония производит замену. Новиковас Арвидас уходит, и Свидерски Кароль заменяет его
72'
Jakub Mrozik получает желтую карточку.
61'
Нецеча производит замену. Губа Давид уходит, и Гергел Роман заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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