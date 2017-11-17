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Стадион:
Ягеллония
0:0
Конец матча
Нецеча
0'
72' Желтая карточка
Jakub Mrozik
85' Желтая карточка
Путивцев Артём
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Нецеча производит замену. Bartosz Spiaczka уходит, и Стефаник Самуэль заменяет его
88'
Нецеча производит замену. Jakub Mrozik уходит, и Krystian Peda заменяет его
87'
Ягеллония производит замену. Piotr Wlazlo уходит, и Гжиб Рафал заменяет его
Желтая карточка
85'
Путивцев Артём получает желтую карточку.
79'
Ягеллония производит замену. Поспишил Мартин уходит, и Секульски Лукаш заменяет его

73'
Ягеллония производит замену. Новиковас Арвидас уходит, и Свидерски Кароль заменяет его
Желтая карточка
72'
Jakub Mrozik получает желтую карточку.
61'
Нецеча производит замену. Губа Давид уходит, и Гергел Роман заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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