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Стадион: Пяст
30' Желтая карточкаБуката Мартин
1:0
63' ГолЯнковски Мацей
|
30'
63'
1:0
Состав команд
88
Корун
Урош
91
Эберт
19
Мак
Матеуш
39
Хелик
Михал
33
Kamil
Pestka
21
Adam
Deja
Пяст 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 20 Martin Konczkowski Защитник
- 88 Корун Урош Защитник
- 91 Эберт Защитник
- 24 Dario Rugasevic Защитник
- 25 Седлар Александр Полузащитник
- 19 Мак Матеуш Полузащитник
- 82 Буката Мартин Полузащитник
- 14 Васильев Константин Полузащитник
- 17 Валенсия Хоэль Полузащитник
- 7 Янковски Мацей Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Русов Добривой Вратарь
- 15 Adam Mojta Защитник
- 23 Враньеш Стоян Полузащитник
- 16 Patryk Dziczek Полузащитник
- 12 Живец Саша Полузащитник
- 11 Aleksander Jagiello Полузащитник
- 10 Karol Angielski Нападающий
- Главный тренер: Waldemar Fornalik
Краковия 4-4-2
- Основной состав
- 29 Сандомерски Гжегож Вратарь
- 2 Финк Матич Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 4 Маларчик Пётр Защитник
- 33 Kamil Pestka Защитник
- 7 Вуйцицки Якуб Полузащитник
- 25 Szymon Drewniak Полузащитник
- 21 Adam Deja Полузащитник
- 19 Хави Эрнандес II Полузащитник
- 20 Mateusz Sebastian Szczepaniak Нападающий
- 99 Пентек Кшиштоф Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Adam Wilk Вратарь
- 34 Дитятьев Алексей Защитник
- 3 Сиплак Михал Защитник
- 17 Стеблецки Себастьян Полузащитник
- 8 Димун Милан Полузащитник
- 11 Вдовяк Матеуш Полузащитник
- 10 Зенёв Сергей Нападающий
- Главный тренер: Michal Probierz
Предыдущие игры
Пяст (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
- 28.10.2017 Пяст 2:1 Висла Э
- 20.10.2017 Заглембе Любин 2:2 Пяст Э
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
- 01.10.2017 Гурник Забже 1:0 Пяст Э
- 26.09.2017 Хробры 2:1 Пяст К
- 22.09.2017 Пяст 0:1 Арка Гдыня Э
- 16.09.2017 Висла Краков 2:0 Пяст Э
- 11.09.2017 Пяст 1:2 Лехия Гданьск Э
- 26.08.2017 Ягеллония 0:1 Пяст Э
- 19.08.2017 Пяст 2:0 Корона Кельце Э
- 11.08.2017 Легия 3:1 Пяст Э
- 08.08.2017 Сталь Мелец 0:2 Пяст К
- 04.08.2017 Пяст 1:1 Шлёнск Э
- 30.07.2017 Лех 5:1 Пяст Э
- 22.07.2017 Пяст 1:2 Погонь Щецин Э
- 15.07.2017 Краковия 1:1 Пяст Э
- 05.07.2017 Пяст 0:1 Фулхэм ТМК
- 02.06.2017 Краковия 0:1 Пяст ЭГБ
- 27.05.2017 Пяст 4:0 Висла ЭГБ
Краковия (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 05.11.2017 Заглембе Любин 1:2 Краковия Э
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Э
- 21.10.2017 Сандецья 1:1 Краковия Э
- 16.10.2017 Краковия 3:0 Погонь Щецин Э
- 29.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Краковия Э
- 25.09.2017 Краковия 1:3 Висла Э
- 21.09.2017 Краковия 0:3 Заглембе Любин К
- 17.09.2017 Легия 1:0 Краковия Э
- 09.09.2017 Краковия 1:1 Ягеллония Э
- 25.08.2017 Шлёнск 2:1 Краковия Э
- 18.08.2017 Краковия 3:3 Гурник Забже Э
- 12.08.2017 Висла Краков 2:1 Краковия Э
- 09.08.2017 Тыхы 1:1 Краковия К
- 06.08.2017 Краковия 0:2 Лех Э
- 31.07.2017 Корона Кельце 4:2 Краковия Э
- 22.07.2017 Лехия Гданьск 0:1 Краковия Э
- 15.07.2017 Краковия 1:1 Пяст Э
- 02.06.2017 Краковия 0:1 Пяст ЭГБ
- 27.05.2017 Шлёнск 2:0 Краковия ЭГБ
- 19.05.2017 Краковия 2:0 Рух Хожув ЭГБ
Последние игры между собой
Пяст: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Краковия: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
- 15.07.2017 Краковия 1:1 Пяст Экстракласса
- 02.06.2017 Краковия 0:1 Пяст Экстракласса. Группа Б
- 18.11.2016 Пяст 2:2 Краковия Экстракласса
- 17.07.2016 Краковия 5:1 Пяст Экстракласса
- 16.04.2016 Пяст 1:1 Краковия Экстракласса. Группа А
- 05.12.2015 Пяст 2:2 Краковия Экстракласса
- 07.08.2015 Краковия 1:2 Пяст Экстракласса
- 05.06.2015 Пяст 0:3 Краковия Экстракласса. Группа Б
- 13.03.2015 Краковия 3:1 Пяст Экстракласса
- 20.09.2014 Пяст 4:2 Краковия Экстракласса
- 10.05.2014 Краковия 1:5 Пяст Экстракласса
- 09.11.2013 Пяст 1:1 Краковия Экстракласса
- 21.07.2013 Краковия 2:3 Пяст Экстракласса
- 15.05.2010 Пяст 0:1 Краковия Экстракласса
- 28.11.2009 Краковия 3:2 Пяст Экстракласса
- 28.02.2009 Краковия 1:0 Пяст Orange Ekstraklasa
- 12.10.2008 Краковия 1:1 Пяст Кубок лиги
- 03.09.2008 Пяст 1:2 Краковия Кубок лиги
- 09.08.2008 Пяст 2:0 Краковия Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|15
|8
|5
|2
|33 - 22
|29
|2.
|Легия
|15
|9
|1
|5
|19 - 14
|28
|3.
|Висла Краков
|16
|8
|3
|5
|20 - 16
|27
|4.
|Ягеллония
|16
|7
|6
|3
|21 - 19
|27
|5.
|Корона Кельце
|15
|7
|4
|4
|25 - 15
|25
|6.
|Лех
|15
|6
|6
|3
|24 - 14
|24
|7.
|Заглембе Любин
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|8.
|Висла
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|9.
|Шлёнск
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|10.
|Арка Гдыня
|15
|4
|7
|4
|15 - 16
|19
|11.
|Сандецья
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|12.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|13.
|Нецеча
|16
|4
|5
|7
|15 - 19
|17
|14.
|Пяст
|1:0
|16
|4
|4
|8
|17 - 25
|16
|15.
|Краковия
|0:1
|16
|3
|6
|7
|19 - 24
|15
|16.
|Погонь Щецин
|16
|2
|3
|11
|12 - 27
|9
Второй тайм
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Янковски Мацей.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
30'
Буката Мартин получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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