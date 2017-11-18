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Стадион:
Пяст
1:0
Второй тайм: 73'
Краковия
0'
30' Желтая карточка
Буката Мартин
1:0
63' Гол
Янковски Мацей
73'
Второй тайм
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Янковски Мацей.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
30'
Буката Мартин получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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