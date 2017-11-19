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Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
0:0
Перерыв
45' Желтая карточкаDani Suarez
|
45'
Состав команд
28
Брозь
Лукаш
34
Астис
Иньяки
14
Глоушек
Адам
75
Мулин
Тибо
15
Dani
Suarez
14
Michal
Koj
17
Igor
Angulo
Легия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 28 Брозь Лукаш Защитник
- 34 Астис Иньяки Защитник
- 5 Домбровски Мацей Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 75 Мулин Тибо Полузащитник
- 31 Мончиньски Кжиштоф Полузащитник
- 18 Кухарчик Михал Полузащитник
- 6 Гильерме Маркес Полузащитник
- 22 Хямяляйнен Каспер Полузащитник
- 11 Jaroslaw Niezgoda Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 15 Копчински Михал Полузащитник
- 8 Паскуато Кристиан Полузащитник
- 3 Йодловец Томаш Полузащитник
- 53 Шиманьски Себастьян Нападающий
- 99 Садику Армандо Нападающий
- 25 Lukasz Turzyniecki
- Главный тренер: Romeo Jozak
Гурник Забже 4-4-2
- Основной состав
- 1 Tomasz Loska Вратарь
- 3 Adam Wolniewicz Защитник
- 4 Ветеска Матеуш Защитник
- 15 Dani Suarez Защитник
- 14 Michal Koj Защитник
- 9 Кадзиор Дамиан Полузащитник
- 22 Матушек Шимон Полузащитник
- 27 Szymon Zurkowski Полузащитник
- 7 Кужава Рафал Полузащитник
- 25 Lukasz Wolsztynski Нападающий
- 17 Igor Angulo Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Павловски Войцех Вратарь
- 28 Maciej Ambrosiewicz Полузащитник
- 30 Dariusz Kaminski
- 26 Dominik Lasik
- 24 Meik Karwot
- 6 Bartlomiej Olszewski
- 11 David Ledecky
- Главный тренер: Marcin Brosz
Предыдущие игры
Легия (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 05.11.2017 Погонь Щецин 1:3 Легия Э
- 29.10.2017 Легия 2:0 Арка Гдыня Э
- 25.10.2017 Бытовия 1:3 Легия К
- 22.10.2017 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 15.10.2017 Легия 1:0 Лехия Гданьск Э
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
- 24.09.2017 Ягеллония 1:0 Легия Э
- 21.09.2017 Рух Зджежовице 0:4 Легия К
- 17.09.2017 Легия 1:0 Краковия Э
- 09.09.2017 Шлёнск 2:1 Легия Э
- 27.08.2017 Легия 2:1 Заглембе Любин Э
- 24.08.2017 Шериф 0:0 Легия ЛЕ
- 20.08.2017 Висла 0:1 Легия Э
- 17.08.2017 Легия 1:1 Шериф ЛЕ
- 11.08.2017 Легия 3:1 Пяст Э
- 08.08.2017 Висля Пулявы 1:4 Легия К
- 05.08.2017 Нецеча 1:0 Легия Э
- 02.08.2017 Легия 1:0 Астана ЛЧ
- 29.07.2017 Легия 2:0 Сандецья Э
- 26.07.2017 Астана 3:1 Легия ЛЧ
Гурник Забже (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 04.11.2017 Гурник Забже 3:1 Лех Э
- 28.10.2017 Сандецья 1:2 Гурник Забже Э
- 20.10.2017 Гурник Забже 3:3 Корона Кельце Э
- 15.10.2017 Заглембе Любин 3:2 Гурник Забже Э
- 01.10.2017 Гурник Забже 1:0 Пяст Э
- 23.09.2017 Погонь Щецин 1:2 Гурник Забже Э
- 20.09.2017 Гурник Забже 3:2 Сандецья К
- 16.09.2017 Гурник Забже 2:2 Шлёнск Э
- 10.09.2017 Нецеча 1:2 Гурник Забже Э
- 25.08.2017 Гурник Забже 4:0 Висла Э
- 18.08.2017 Краковия 3:3 Гурник Забже Э
- 13.08.2017 Гурник Забже 1:1 Арка Гдыня Э
- 09.08.2017 Сокол Острода 1:3 Гурник Забже К
- 05.08.2017 Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Э
- 29.07.2017 Гурник Забже 3:2 Висла Краков Э
- 23.07.2017 Ягеллония 2:1 Гурник Забже Э
- 15.07.2017 Гурник Забже 3:1 Легия Э
- 04.06.2017 Висля Пулявы 0:1 Гурник Забже ПД
- 28.05.2017 Гурник Забже 4:0 Подбескидзе ПД
- 21.05.2017 Знич Прушков 1:2 Гурник Забже ПД
Последние игры между собой
Легия: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 3
Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 11
- 15.07.2017 Гурник Забже 3:1 Легия Экстракласса
- 05.03.2016 Легия 3:1 Гурник Забже Экстракласса
- 04.10.2015 Гурник Забже 2:2 Легия Экстракласса
- 07.06.2015 Легия 2:0 Гурник Забже Экстракласса. Группа А
- 05.12.2014 Гурник Забже 0:4 Легия Экстракласса
- 02.08.2014 Легия 1:1 Гурник Забже Экстракласса
- 18.05.2014 Гурник Забже 2:3 Легия Экстракласса
- 22.02.2014 Гурник Забже 0:3 Легия Экстракласса
- 18.12.2013 Гурник Забже 3:1 Легия Кубок Польши
- 22.09.2013 Легия 2:1 Гурник Забже Экстракласса
- 15.03.2013 Легия 3:0 Гурник Забже Экстракласса
- 16.09.2012 Гурник Забже 2:2 Легия Экстракласса
- 19.02.2012 Гурник Забже 2:0 Легия Экстракласса
- 12.08.2011 Легия 3:1 Гурник Забже Экстракласса
- 10.05.2011 Гурник Забже 1:1 Легия Экстракласса
- 31.10.2010 Легия 2:1 Гурник Забже Экстракласса
- 20.03.2009 Легия 0:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa
- 31.08.2008 Гурник Забже 0:3 Легия Orange Ekstraklasa
- 08.12.2007 Легия 2:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|0:0
|16
|8
|6
|2
|33 - 22
|30
|2.
|Легия
|0:0
|16
|9
|2
|5
|19 - 14
|29
|3.
|Висла Краков
|16
|8
|3
|5
|20 - 16
|27
|4.
|Ягеллония
|16
|7
|6
|3
|21 - 19
|27
|5.
|Корона Кельце
|15
|7
|4
|4
|25 - 15
|25
|6.
|Лех
|16
|6
|7
|3
|24 - 14
|25
|7.
|Заглембе Любин
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|8.
|Арка Гдыня
|16
|5
|7
|4
|17 - 17
|22
|9.
|Висла
|16
|6
|2
|8
|18 - 23
|20
|10.
|Лехия Гданьск
|16
|5
|5
|6
|22 - 24
|20
|11.
|Шлёнск
|16
|5
|5
|6
|20 - 24
|20
|12.
|Сандецья
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|13.
|Нецеча
|16
|4
|5
|7
|15 - 19
|17
|14.
|Пяст
|16
|4
|4
|8
|17 - 25
|16
|15.
|Краковия
|16
|3
|6
|7
|19 - 24
|15
|16.
|Погонь Щецин
|16
|2
|3
|11
|12 - 27
|9
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Dani Suarez получает желтую карточку.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lukasz Wolsztynski.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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