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Стадион:
Легия
0:0
Перерыв
Гурник Забже
0'
45' Желтая карточка
Dani Suarez
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Dani Suarez получает желтую карточку.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lukasz Wolsztynski.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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