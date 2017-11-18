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Стадион: Брук-Бет
20' Желтая карточкаWojciech Trochim
51' Желтая карточкаБжиски Томаш
51' Желтая карточкаНильсен Лассе II
67' Желтая карточкаКолев Александар
90' Желтая карточкаFilip Piszczek
|
20'
51'
51'
67'
90'
Состав команд
17
Adrian
Basta
70
Бжиски
Томаш
66
Дилавер
Эмир
10
Йевтич
Дарко
Сандецья 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Michal Gliwa Вратарь
- 17 Adrian Basta Защитник
- 6 Крачунов Пламен Защитник
- 5 Dawid Szufryn Защитник
- 70 Бжиски Томаш Защитник
- 33 Bartlomiej Kasprzak Полузащитник
- 21 Цетнарски Матеуш Полузащитник
- 26 Filip Piszczek Полузащитник
- 10 Wojciech Trochim Полузащитник
- 8 Maciej Malkowski Полузащитник
- 92 Колев Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Lukas Kuban Защитник
- 2 Страус Йонатан Защитник
- 22 Мрац Патрик Защитник
- 37 Бартломиедж Дудзич Полузащитник
- 18 Michal Galecki Полузащитник
- 16 Lukasz Radlinski
- 20 Adrian Danek
- Главный тренер: Radoslaw Mroczkowski
Лех 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 3 Нильсен Лассе II Защитник
- 66 Дилавер Эмир Защитник
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 17 Макушевски Мацей Полузащитник
- 86 Радослав Маевски Полузащитник
- 10 Йевтич Дарко Полузащитник
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 19 Vernon De Marco Защитник
- 23 Беркрот Никлас Полузащитник
- 18 Рэдуц Михай Полузащитник
- 5 Тетте Азиз Полузащитник
- 92 Ракель Денис Нападающий
- 14 Нильсен Билли Нападающий
- Главный тренер: Белица Ненад
Предыдущие игры
Сандецья (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 04.11.2017 Висла Краков 3:0 Сандецья Э
- 28.10.2017 Сандецья 1:2 Гурник Забже Э
- 21.10.2017 Сандецья 1:1 Краковия Э
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
- 29.09.2017 Сандецья 1:1 Шлёнск Э
- 24.09.2017 Заглембе Любин 1:0 Сандецья Э
- 20.09.2017 Гурник Забже 3:2 Сандецья К
- 17.09.2017 Сандецья 1:0 Нецеча Э
- 09.09.2017 Корона Кельце 1:0 Сандецья Э
- 27.08.2017 Сандецья 2:1 Погонь Щецин Э
- 18.08.2017 Лехия Гданьск 2:3 Сандецья Э
- 12.08.2017 Сандецья 0:1 Висла Э
- 09.08.2017 Мидш 1:2 Сандецья К
- 06.08.2017 Ягеллония 1:3 Сандецья Э
- 29.07.2017 Легия 2:0 Сандецья Э
- 21.07.2017 Сандецья 0:0 Арка Гдыня Э
- 16.07.2017 Лех 0:0 Сандецья Э
- 04.06.2017 Мидш 2:0 Сандецья ПД
- 28.05.2017 Сандецья 0:0 Висля Пулявы ПД
- 20.05.2017 Подбескидзе 2:1 Сандецья ПД
Лех (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 04.11.2017 Гурник Забже 3:1 Лех Э
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Э
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Э
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
- 22.09.2017 Шлёнск 2:0 Лех Э
- 15.09.2017 Лех 1:0 Корона Кельце Э
- 10.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Лех Э
- 27.08.2017 Лех 3:0 Арка Гдыня Э
- 20.08.2017 Нецеча 1:3 Лех Э
- 12.08.2017 Лех 1:1 Заглембе Любин Э
- 09.08.2017 Погонь Щецин 3:0 Лех К
- 06.08.2017 Краковия 0:2 Лех Э
- 03.08.2017 Лех 2:2 Утрехт ЛЕ
- 30.07.2017 Лех 5:1 Пяст Э
- 27.07.2017 Утрехт 0:0 Лех ЛЕ
- 23.07.2017 Висла 1:0 Лех Э
- 20.07.2017 Лех 2:0 Хёугесунн ЛЕ
- 16.07.2017 Лех 0:0 Сандецья Э
- 13.07.2017 Хёугесунн 3:2 Лех ЛЕ
Последние игры между собой
Сандецья: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Лех: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 16.07.2017 Лех 0:0 Сандецья Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|15
|8
|5
|2
|33 - 22
|29
|2.
|Легия
|15
|9
|1
|5
|19 - 14
|28
|3.
|Висла Краков
|16
|8
|3
|5
|20 - 16
|27
|4.
|Ягеллония
|16
|7
|6
|3
|21 - 19
|27
|5.
|Корона Кельце
|15
|7
|4
|4
|25 - 15
|25
|6.
|Лех
|16
|6
|7
|3
|24 - 14
|25
|7.
|Заглембе Любин
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|8.
|Висла
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|9.
|Шлёнск
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|10.
|Арка Гдыня
|15
|4
|7
|4
|15 - 16
|19
|11.
|Сандецья
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|12.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|13.
|Нецеча
|16
|4
|5
|7
|15 - 19
|17
|14.
|Пяст
|16
|4
|4
|8
|17 - 25
|16
|15.
|Краковия
|16
|3
|6
|7
|19 - 24
|15
|16.
|Погонь Щецин
|16
|2
|3
|11
|12 - 27
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Filip Piszczek получает желтую карточку.
86'
Сандецья производит замену. Войцех Трохим уходит, и Adrian Danek заменяет его
80'
Лех производит замену. Йевтич Дарко уходит, и Ракель Денис заменяет его
75'
Лех производит замену. Гаёс Мацей уходит, и Рэдуц Михай заменяет его
71'
Лех производит замену. Радослав Маевски уходит, и Беркрот Никлас заменяет его
67'
Колев Александар получает желтую карточку.
61'
Сандецья производит замену. Мацей Малковски уходит, и Бартломиедж Дудзич заменяет его
51'
Нильсен Лассе II получает желтую карточку.
51'
Бжиски Томаш получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Сандецья производит замену. Цетнарски Матеуш уходит, и Michal Galecki заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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