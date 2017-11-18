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Стадион:
Сандецья
0:0
Конец матча
Лех
0'
20' Желтая карточка
Wojciech Trochim
51' Желтая карточка
Бжиски Томаш
51' Желтая карточка
Нильсен Лассе II
67' Желтая карточка
Колев Александар
90' Желтая карточка
Filip Piszczek
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Filip Piszczek получает желтую карточку.
86'
Сандецья производит замену. Войцех Трохим уходит, и Adrian Danek заменяет его
80'
Лех производит замену. Йевтич Дарко уходит, и Ракель Денис заменяет его
75'
Лех производит замену. Гаёс Мацей уходит, и Рэдуц Михай заменяет его
71'
Лех производит замену. Радослав Маевски уходит, и Беркрот Никлас заменяет его

Желтая карточка
67'
Колев Александар получает желтую карточку.
61'
Сандецья производит замену. Мацей Малковски уходит, и Бартломиедж Дудзич заменяет его
Желтая карточка
51'
Нильсен Лассе II получает желтую карточку.
Желтая карточка
51'
Бжиски Томаш получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Сандецья производит замену. Цетнарски Матеуш уходит, и Michal Galecki заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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