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Стадион:
Карпаты
0:1
Перерыв
Мариуполь
0'
0:1
19' Гол
Болбат Сергей
39' Желтая карточка
Карраскаль Хорхе
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
39'
Карраскаль Хорхе получает желтую карточку.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Болбат Сергей.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Карпаты 0:1 Мариуполь
Карпаты
48.4% (89)
Ничья:
40.8% (75)
Мариуполь
10.9% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.7% (62)
Карпаты:
26.1% (48)
Карпаты:
14.1% (26)
Карпаты:
6.5% (12)
Мариуполь:
6% (11)
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