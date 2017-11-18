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Стадион: Арена Львов
0:1
19' ГолБолбат Сергей
39' Желтая карточкаКарраскаль Хорхе
|
19'
0:1
39'
Состав команд
Карпаты
- Основной состав
- 1 Пидкивка Роман Вратарь
- 70 Лобай Иван Защитник
- 44 Федецкий Артём Защитник
- 24 Сеница Владимир Защитник
- 10 Карраскаль Хорхе Полузащитник
- 33 Мякушко Сергей Полузащитник
- 17 Голодюк Олег Полузащитник
- 28 Тиссоне Фернандо Полузащитник
- 21 Гладкий Александр Нападающий
- 20 Ди Франко Франсиско Нападающий
- 9 Гуцуляк Алексей Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Мисак Роман Вратарь
- 54 Лебеденко Орест Защитник
- 11 Чачуа Амбросий Защитник
- 16 Худобяк Игорь Ярославович Полузащитник
- 79 Акулинин Леонид Нападающий
- 35 Швед Марьян Нападающий
- 82 Nazar Stasyshin
- Главный тренер: Зайцев Сергей
Мариуполь
- Основной состав
- 12 Худжамов Рустам Вратарь
- 30 Белый Максим Игоревич Защитник
- 4 Неплях Евгений Защитник
- 13 Яворский Сергей Защитник
- 20 Кирюханцев Игорь Защитник
- 29 Кожанов Денис Полузащитник
- 24 Танковский Вячеслав Полузащитник
- 22 Тотовицкий Андрей Полузащитник
- 50 Болбат Сергей Полузащитник
- 9 Мишнёв Дмитрий Полузащитник
- 86 Фомин Руслан Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Левченко Игорь Вратарь
- 79 Вакуленко Сергей Защитник
- 8 Кольцов Виталий Полузащитник
- 11 Чурко Вячеслав Полузащитник
- 23 Насонов Александр Полузащитник
- 39 Борячук Андрей Нападающий
- 19 Тищенко Игорь Нападающий
- Главный тренер: Бабич Александр
Предыдущие игры
Карпаты (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 05.11.2017 Сталь Каменское 0:0 Карпаты ПЛ
- 29.10.2017 Карпаты 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 21.10.2017 Ворскла 0:1 Карпаты ПЛ
- 15.10.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Карпаты ПЛ
- 01.10.2017 Шахтёр Дн 2:0 Карпаты ПЛ
- 24.09.2017 Карпаты 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 20.09.2017 Прикарпатье 2:1 Карпаты К
- 17.09.2017 Заря 0:0 Карпаты ПЛ
- 10.09.2017 Карпаты 1:6 Верес ПЛ
- 26.08.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты ПЛ
- 20.08.2017 Карпаты 0:0 Александрия ПЛ
- 13.08.2017 Мариуполь 3:0 Карпаты ПЛ
- 05.08.2017 Карпаты 3:1 Сталь Каменское ПЛ
- 29.07.2017 Динамо Киев 5:0 Карпаты ПЛ
- 23.07.2017 Карпаты 1:3 Ворскла ПЛ
- 16.07.2017 Карпаты 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 31.05.2017 Карпаты 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 27.05.2017 Волынь 0:1 Карпаты ПЛ
- 21.05.2017 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 14.05.2017 ФК Днепр 2:3 Карпаты ПЛ
Мариуполь (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 05.11.2017 Мариуполь 1:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 30.10.2017 Черноморец Од 0:0 Мариуполь ПЛ
- 25.10.2017 ТСК-Таврия 0:5 Мариуполь К
- 22.10.2017 Мариуполь 2:5 Заря ПЛ
- 14.10.2017 Верес 1:1 Мариуполь ПЛ
- 30.09.2017 Олимпик Дн 3:2 Мариуполь ПЛ
- 24.09.2017 Мариуполь 1:1 Александрия ПЛ
- 20.09.2017 Колос Ковалёвка 1:2 Мариуполь К
- 16.09.2017 Мариуполь 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 10.09.2017 Сталь Каменское 0:1 Мариуполь ПЛ
- 27.08.2017 Мариуполь 3:0 Динамо Киев ПЛ
- 20.08.2017 Ворскла 1:0 Мариуполь ПЛ
- 13.08.2017 Мариуполь 3:0 Карпаты ПЛ
- 05.08.2017 Шахтёр Дн 3:1 Мариуполь ПЛ
- 30.07.2017 Мариуполь 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 23.07.2017 Заря 1:1 Мариуполь ПЛ
- 16.07.2017 Мариуполь 0:0 Верес ПЛ
- 02.06.2017 Мариуполь 1:1 Десна ПД
- 27.05.2017 Авангард Краматорск 2:1 Мариуполь ПД
- 21.05.2017 Мариуполь 3:1 Колос Ковалёвка ПД
Последние игры между собой
Карпаты: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Мариуполь: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
- 13.08.2017 Мариуполь 3:0 Карпаты Премьер-лига
- 02.05.2015 Мариуполь 1:0 Карпаты Премьер-лига
- 19.10.2014 Карпаты 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 16.04.2014 Карпаты 0:1 Мариуполь Премьер-лига
- 02.08.2013 Мариуполь 1:1 Карпаты Премьер-лига
- 25.11.2012 Мариуполь 2:0 Карпаты Премьер-лига
- 21.07.2012 Карпаты 1:5 Мариуполь Премьер-лига
- 05.11.2011 Карпаты 3:0 Мариуполь Премьер-лига
- 09.07.2011 Мариуполь 1:0 Карпаты Премьер-лига
- 10.04.2011 Карпаты 3:1 Мариуполь Премьер-лига
- 12.09.2010 Мариуполь 2:3 Карпаты Премьер-лига
- 09.05.2010 Мариуполь 2:2 Карпаты Премьер-лига
- 28.11.2009 Карпаты 2:2 Мариуполь Премьер-лига
- 07.03.2009 Мариуполь 1:5 Карпаты Премьер-лига
- 09.08.2008 Карпаты 1:0 Мариуполь Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 14
|36
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 14
|32
|3.
|Олимпик Дн
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|17 - 12
|25
|4.
|Мариуполь
|1:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 18
|23
|5.
|Верес
|Заявка
|16
|4
|10
|2
|17 - 10
|22
|6.
|Ворскла
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 15
|21
|7.
|Заря
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|27 - 23
|20
|8.
|Александрия
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|14 - 18
|15
|9.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|9 - 19
|14
|10.
|Карпаты
|0:1 Заявка
|16
|2
|8
|6
|9 - 24
|14
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|8 - 21
|12
|12.
|Сталь Каменское
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 21
|11
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Карраскаль Хорхе получает желтую карточку.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Болбат Сергей.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Карпаты 0:1 Мариуполь
Карпаты
48.4% (89)
Ничья:
40.8% (75)
Мариуполь
10.9% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.7% (62)
1:0 Карпаты:
26.1% (48)
2:1 Карпаты:
14.1% (26)
2:0 Карпаты:
6.5% (12)
0:1 Мариуполь:
6% (11)
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